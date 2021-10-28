Гендиректор «Боруссии» Д: «Предложение МЮ по Холанду было лучше, чем наше».

Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке рассказал о подписании Эрлинга Холанда из «Ред Булл Зальцбург» и о том, как им удалось обойти «Манчестер Юнайтед» в борьбе за игрока.
Предложение от «Манчестер Юнайтед» по Холанду было лучше. Однако Мино Райола [агент игрока] понял, что Эрлингу будет лучше с нами.
Люди замечают, что одаренные игроки быстрее всего совершают прорыв вместе с нами. Это громкий аргумент для игроков, их родителей и консультантов. У нас нет никаких запретов позволять 17-летним детям играть.
Также недавно Ватцке рассказал, какой клуб хочет купить Холанда.
Однако Мино Райола [агент игрока] понял, что Эрлингу будет лучше с нами.
Очень правильное решение от агента, даже удивительно немного. Не одним днём Райола живёт, респект и Уважение за это. Значит Райола был уверен в своём подопечном и то что через год, два он сможет на нём заработать кучу денег 💰 💰 💰, и это случится очень скоро. За такую работу агента можно его только похвалить , не дал просидеть на лавке молодому пацану в МЮ, а дал возможность развивать его лучшие качества в Боруссии, где он это с успехом и делает.
А теперь только хочется пожелать Холанду найти себе тот клуб где бы он смог развиваться ещё дальше и добиться больших Успехов !!! Удачи !!! Всем Добра !!!
Однако Мино Райола [агент игрока] понял, что Эрлингу будет лучше с нами.
Очень правильное решение от агента, даже удивительно немного. Не одним днём Райола живёт, респект и Уважение за это. Значит Райола был уверен в своём подопечном и то что через год, два он сможет на нём заработать кучу денег 💰 💰 💰, и это случится очень скоро. За такую работу агента можно его только похвалить , не дал просидеть на лавке молодому пацану в МЮ, а дал возможность развивать его лучшие качества в Боруссии, где он это с успехом и делает.
А теперь только хочется пожелать Холанду найти себе тот клуб где бы он смог развиваться ещё дальше и добиться больших Успехов !!! Удачи !!! Всем Добра !!!