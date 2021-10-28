Гендиректор «Боруссии» Д: «Предложение МЮ по Холанду было лучше, чем наше».

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вчера, 13:10

Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке рассказал о подписании из «Ред Булл Зальцбург» и о том, как им удалось обойти «Манчестер Юнайтед» в борьбе за игрока.

Предложение от «Манчестер Юнайтед» по Холанду было лучше. Однако Мино Райола [агент игрока] понял, что Эрлингу будет лучше с нами. Люди замечают, что одаренные игроки быстрее всего совершают прорыв вместе с нами. Это громкий аргумент для игроков, их родителей и консультантов. У нас нет никаких запретов позволять 17-летним детям играть.

Также недавно Ватцке рассказал, какой клуб хочет купить Холанда.