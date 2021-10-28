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Гендиректор «Боруссии» Д: «Предложение МЮ по Холанду было лучше, чем наше»

вчера, 13:10

Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке рассказал о подписании Эрлинга Холанда из «Ред Булл Зальцбург» и о том, как им удалось обойти «Манчестер Юнайтед» в борьбе за игрока.

Предложение от «Манчестер Юнайтед» по Холанду было лучше. Однако Мино Райола [агент игрока] понял, что Эрлингу будет лучше с нами.

Люди замечают, что одаренные игроки быстрее всего совершают прорыв вместе с нами. Это громкий аргумент для игроков, их родителей и консультантов. У нас нет никаких запретов позволять 17-летним детям играть.

Также недавно Ватцке рассказал, какой клуб хочет купить Холанда.

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Все комментарии
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 16:40
Он понимает лучше!
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 14:10
В МЮ сидел бы на лвке
ДСА
ДСА
вчера в 13:36
Райола дальновидно решил перепродать игрока 2 раза: сначала в Боруссию, потом из нее.
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:30
Гендиректор «Боруссии» Д: «Предложение МЮ по Холанду было лучше, чем наше».
Однако Мино Райола [агент игрока] понял, что Эрлингу будет лучше с нами.
Очень правильное решение от агента, даже удивительно немного. Не одним днём Райола живёт, респект и Уважение за это. Значит Райола был уверен в своём подопечном и то что через год, два он сможет на нём заработать кучу денег 💰 💰 💰, и это случится очень скоро. За такую работу агента можно его только похвалить , не дал просидеть на лавке молодому пацану в МЮ, а дал возможность развивать его лучшие качества в Боруссии, где он это с успехом и делает.
А теперь только хочется пожелать Холанду найти себе тот клуб где бы он смог развиваться ещё дальше и добиться больших Успехов !!! Удачи !!! Всем Добра !!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:20
У тех денег больше!
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 13:13
Интересно будет посмотреть на Холанда в другой Лиге, в другой команде...
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