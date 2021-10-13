«Милан» объявил о подписании 38-летнего голкипера Миранте

«Милан» на официальном сайте объявил о подписании контракта с голкипером Антонио Миранте.
Соглашение с 38-летним футболистом рассчитано до конца сезона.
Последним клубом Миранте была «Рома». 1 июля он покинул клуб в связи с окончанием контракта.
«Милан» на официальном сайте объявил о подписании контракта с голкипером Антонио Миранте.
Соглашение с 38-летним футболистом рассчитано до конца сезона.
Последним клубом Миранте была «Рома». 1 июля он покинул клуб в связи с окончанием контракта.
Операция Меньяна прошла успешно, но он выбыл из строя примерно на 10 недель. Поэтому Милан начал переговоры с окружением Миранте, и сделка была заключена очень быстро, учитывая, что новость появилась вчера.
На своем официальном сайте россонери опубликовали заявление, в котором подтверждают подписание с Миранте. 38-летний ветеран покинул Рому летом и с тех пор являлся свободным агентом.
Летнее окно давно закрылось, но клубам разрешено привлекать свободных агентов в течение сезона, что делал эту сделку возможной для Милана и Миранте. Удачи!
Операция Меньяна прошла успешно, но он выбыл из строя примерно на 10 недель. Поэтому Милан начал переговоры с окружением Миранте, и сделка была заключена очень быстро, учитывая, что новость появилась вчера.
На своем официальном сайте россонери опубликовали заявление, в котором подтверждают подписание с Миранте. 38-летний ветеран покинул Рому летом и с тех пор являлся свободным агентом.
Летнее окно давно закрылось, но клубам разрешено привлекать свободных агентов в течение сезона, что делал эту сделку возможной для Милана и Миранте. Удачи!