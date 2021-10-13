«Милан» объявил о подписании 38-летнего голкипера Миранте

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вчера, 21:34

«Милан» на официальном сайте объявил о подписании контракта с голкипером .

Соглашение с 38-летним футболистом рассчитано до конца сезона.

Последним клубом Миранте была «Рома». 1 июля он покинул клуб в связи с окончанием контракта.