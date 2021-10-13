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«Милан» объявил о подписании 38-летнего голкипера Миранте

вчера, 21:34

«Милан» на официальном сайте объявил о подписании контракта с голкипером Антонио Миранте.

Соглашение с 38-летним футболистом рассчитано до конца сезона.

Последним клубом Миранте была «Рома». 1 июля он покинул клуб в связи с окончанием контракта.

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Все комментарии
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 04:48
Удачи Антонио.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 04:45
Взяли как обычно, подешевке.
barcamilan
barcamilan
вчера в 23:48
блин какой миранте? еще бы и пальюку позвали...
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 22:45
Милан официально объявил о подписании контракта с Антонио Миранте, который подписал с клубом годичный контракт. Это произошло после того, как сегодня Майк Меньян был вынужден сделать операцию, из-за чего Милан на долгое время исключил его.

Операция Меньяна прошла успешно, но он выбыл из строя примерно на 10 недель. Поэтому Милан начал переговоры с окружением Миранте, и сделка была заключена очень быстро, учитывая, что новость появилась вчера.


На своем официальном сайте россонери опубликовали заявление, в котором подтверждают подписание с Миранте. 38-летний ветеран покинул Рому летом и с тех пор являлся свободным агентом.

Летнее окно давно закрылось, но клубам разрешено привлекать свободных агентов в течение сезона, что делал эту сделку возможной для Милана и Миранте. Удачи!
1bear
1bear
вчера в 22:27
это от безысходности
протон
протон
вчера в 21:42
Ну не знаю, всегда же Аббьяти был на такие случаи.
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:41
На полировку !)
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