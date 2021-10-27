В Италии начали расследование из-за завышения цен на 62 трансфера

1635340397

вчера, 16:13

Прокуратура Федерации футбола Италии начала расследование относительно 62 трансферов команд Серии А в период с 2019 по 2021 год.

FIGC считает, что в данных сделках стоимость футболистов была завышена без каких-то объективных причин. В наибольшем количестве таких трансферов участвовал «Ювентус» (42), обменяв игроков на сумму в 90 млн евро.

В качестве примеров приводятся переходы из «Марселя» в «Ювентус» за 8 млн евро и из «Лилля» в «Наполи» (в результате данной сделки французский клуб получил четырёх игроков за 20 млн евро, однако почти все из них сейчас играют в низших лигах Италии).