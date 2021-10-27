В Италии начали расследование из-за завышения цен на 62 трансфера

Прокуратура Федерации футбола Италии начала расследование относительно 62 трансферов команд Серии А в период с 2019 по 2021 год.
FIGC считает, что в данных сделках стоимость футболистов была завышена без каких-то объективных причин. В наибольшем количестве таких трансферов участвовал «Ювентус» (42), обменяв игроков на сумму в 90 млн евро.
В качестве примеров приводятся переходы Марлея Аке из «Марселя» в «Ювентус» за 8 млн евро и Виктора Осимхена из «Лилля» в «Наполи» (в результате данной сделки французский клуб получил четырёх игроков за 20 млн евро, однако почти все из них сейчас играют в низших лигах Италии).
А так трансфер Осимхена это наглейшее такое мошенничество, по дерзости переплюнувшее даже махинации «Ювентуса». Купили игрока на бумаге за 80 миллионов, а по факту заплатили только 10, разбили срок оплаты на 5 лет, остальное пообещали в бонусах, но из-за травмы Осимхена это пролетело, а в довесок докинули четыре неликвида, которые сейчас в аренде где-то в Серии С. Такое ощущение, будто у Де Лаурентиса был свой человек в менеджменте «Лилля». Потому что так просто отдать свою главную звезду за бусы могли только диверсанты.
А так трансфер Осимхена это наглейшее такое мошенничество, по дерзости переплюнувшее даже махинации «Ювентуса». Купили игрока на бумаге за 80 миллионов, а по факту заплатили только 10, разбили срок оплаты на 5 лет, остальное пообещали в бонусах, но из-за травмы Осимхена это пролетело, а в довесок докинули четыре неликвида, которые сейчас в аренде где-то в Серии С. Такое ощущение, будто у Де Лаурентиса был свой человек в менеджменте «Лилля». Потому что так просто отдать свою главную звезду за бусы могли только диверсанты.