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В Италии начали расследование из-за завышения цен на 62 трансфера

вчера, 16:13

Прокуратура Федерации футбола Италии начала расследование относительно 62 трансферов команд Серии А в период с 2019 по 2021 год.

FIGC считает, что в данных сделках стоимость футболистов была завышена без каких-то объективных причин. В наибольшем количестве таких трансферов участвовал «Ювентус» (42), обменяв игроков на сумму в 90 млн евро.

В качестве примеров приводятся переходы Марлея Аке из «Марселя» в «Ювентус» за 8 млн евро и Виктора Осимхена из «Лилля» в «Наполи» (в результате данной сделки французский клуб получил четырёх игроков за 20 млн евро, однако почти все из них сейчас играют в низших лигах Италии).

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:49
А когда будет расследована откровенная заниженная сделка по переходу какохи в Фиору? Парень так расстроился из-за своей заниженной стоимости, что сейчас с горя играть не может на новом месте. Думает, что он теперь никому не нужен и его не ценят как страйкера.
протон
протон
вчера в 22:57
Интересно, как бы они оценили трансфер Сутормина.
протон
протон
вчера в 22:56
Юве? Серьезно? Не может быть 😁
dzvinka
dzvinka
вчера в 22:39
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    вчера в 22:35
    ну хоть в этом турнире,Юве на первом месте.
    Lucky luciano
    Lucky luciano ответ berda2003 (раскрыть)
    вчера в 18:59
    где там хоть слово про откат?просто завышается цена на игрока, чтобы в ффп попадать и все,никто,никаких денег физически не имеет
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 18:52
    Опять итальянские мафиози шалят
    berda2003
    berda2003
    вчера в 18:19
    откаты, откаты - везде, только у нас честный заработок.
    Lucky luciano
    Lucky luciano
    вчера в 18:08
    чефферин работать начал))хотя тут ничего удивительного, у Ювентуса нет арабских денег и приходиться выживать
    Zhgoon
    Zhgoon
    вчера в 17:53
    Будет забавно, если вылезут закулисные детали трансфера Кокорина. Вот там реально какая-то схема была провернута.
    А так трансфер Осимхена это наглейшее такое мошенничество, по дерзости переплюнувшее даже махинации «Ювентуса». Купили игрока на бумаге за 80 миллионов, а по факту заплатили только 10, разбили срок оплаты на 5 лет, остальное пообещали в бонусах, но из-за травмы Осимхена это пролетело, а в довесок докинули четыре неликвида, которые сейчас в аренде где-то в Серии С. Такое ощущение, будто у Де Лаурентиса был свой человек в менеджменте «Лилля». Потому что так просто отдать свою главную звезду за бусы могли только диверсанты.
    Wonka7238
    Wonka7238
    вчера в 17:52
      ШМЕЛЬ-258
      ШМЕЛЬ-258
      вчера в 17:47
      Вот бы у нас такое расследование провели...
      1bear
      1bear
      вчера в 17:43
      а когда по России будет расследование???
      Конь 666
      Конь 666
      вчера в 17:41
      Неаполь и Турин пропитаны старым добрым духом мафии))
      VeniaminS
      VeniaminS
      вчера в 17:41
      У нас тоже неплохо отмывают.
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      вчера в 17:19
      Опять Коза ностра распоясолась! 😜😜😜
      ОРЛОВЕЦ
      ОРЛОВЕЦ
      вчера в 17:18
      Сутормину такое не грозит
      Futurista
      Futurista
      вчера в 17:08
      mihaluch
      mihaluch
      вчера в 16:29
      В Италии мафия бессмертна.
      sihafazatron
      sihafazatron
      вчера в 16:18
      В таких делах ювентус всегда первый)))
      ДСА
      ДСА
      вчера в 16:14
      Отмывают деньги, чего тут непонятного?
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