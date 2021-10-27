«Эйбар» объявил о переходе Фернандо Льоренте

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вчера, 13:30

Пресс-служба «Эйбара» объявила о достижении предварительного соглашения с нападающим .

Контракт с игроком будет подписан до конца текущего сезона. На данный момент испанец проходит медобследование.

Льоренте выступал за «Атлетик» Бильбао, «Ювентус», «Севилью», «Суонси», «Тоттенхэм», «Наполи» и «Удинезе». На его счету 24 матча и 7 голов в составе сборной Испании.