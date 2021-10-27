«Эйбар» объявил о переходе Фернандо Льоренте

Пресс-служба «Эйбара» объявила о достижении предварительного соглашения с нападающим Фернандо Льоренте.
Контракт с игроком будет подписан до конца текущего сезона. На данный момент испанец проходит медобследование.
Льоренте выступал за «Атлетик» Бильбао, «Ювентус», «Севилью», «Суонси», «Тоттенхэм», «Наполи» и «Удинезе». На его счету 24 матча и 7 голов в составе сборной Испании.
Поднявшись по карьерной лестнице в «Атлетик Бильбао», 36-летний игрок также играл за «Ювентус» (три титула в Серии А, два трофея Кубка Италии, финал Лиги чемпионов 2014-15 гг.), «Севилью» (Лига Европы 2015-16 гг.), «Суонси Сити», «Тоттенхэм Хотспур» (финал Лиги чемпионов 2018-19) и «Наполи» (Кубок Италии 2019-20).
Льоренте провел 24 матча за сборную Испании, забив за свою страну семь голов.
Я очень рад за него, они нашли друг друга! Удачи!
Поднявшись по карьерной лестнице в «Атлетик Бильбао», 36-летний игрок также играл за «Ювентус» (три титула в Серии А, два трофея Кубка Италии, финал Лиги чемпионов 2014-15 гг.), «Севилью» (Лига Европы 2015-16 гг.), «Суонси Сити», «Тоттенхэм Хотспур» (финал Лиги чемпионов 2018-19) и «Наполи» (Кубок Италии 2019-20).
Льоренте провел 24 матча за сборную Испании, забив за свою страну семь голов.
Я очень рад за него, они нашли друг друга! Удачи!