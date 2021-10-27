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«Эйбар» объявил о переходе Фернандо Льоренте

вчера, 13:30

Пресс-служба «Эйбара» объявила о достижении предварительного соглашения с нападающим Фернандо Льоренте.

Контракт с игроком будет подписан до конца текущего сезона. На данный момент испанец проходит медобследование.

«Эйбар» объявил о переходе Фернандо Льоренте

Льоренте выступал за «Атлетик» Бильбао, «Ювентус», «Севилью», «Суонси», «Тоттенхэм», «Наполи» и «Удинезе». На его счету 24 матча и 7 голов в составе сборной Испании.

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Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 14:56
«Эйбар» завершил и подтвердил подписание Фернандо Льоренте в качестве свободного агента после истечения его контракта с «Удинезе» этим летом. Опытный нападающий присоединился к команде испанского дивизиона Сегунда на оставшуюся часть сезона 2021–2022 годов, поскольку они стремятся вернуться в Ла Лигу.

Поднявшись по карьерной лестнице в «Атлетик Бильбао», 36-летний игрок также играл за «Ювентус» (три титула в Серии А, два трофея Кубка Италии, финал Лиги чемпионов 2014-15 гг.), «Севилью» (Лига Европы 2015-16 гг.), «Суонси Сити», «Тоттенхэм Хотспур» (финал Лиги чемпионов 2018-19) и «Наполи» (Кубок Италии 2019-20).

Льоренте провел 24 матча за сборную Испании, забив за свою страну семь голов.

Я очень рад за него, они нашли друг друга! Удачи!
ДСА
ДСА
вчера в 14:07
Постепенно его карьера идет с горки вниз.
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:33, ред.
Удачи тебе! Хорошее усиление для Эйбара .
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