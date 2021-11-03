Гаджиев: «Многие игроки „Зенита“ необученные, детский сад» .

Член технического комитета Российского футбольного союза высказался о поражении «Зенита» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом» (2:4).

В обороне допустили очень много грубых ошибок, игроки такого уровня не должны так играть. Индивидуальное мастерство соперника выше, чем у питерцев, но подопечные Семака сыграли ниже своих возможностей. Просто посмотрите, как они пропустили голы. Опорная зона совершенно открыта была, оттуда спокойно проходили и пробивали. Кьеза проходил игроков, но никто потом не страховал, так нельзя играть. Из-за таких ошибок были ничтожные шансы даже сыграть вничью. «Зенит» хотел отыграться, пытались сыграть агрессивно и более достойно завершить матч.

Полностью разучились играть организованно в защите. Вратарь Станислав Крицюк волновался и не мог управлять своими эмоциями. Многие игроки необученные вовсе. Например, вот как мог Дмитрий Чистяков остановить мяч грудью так, что после этого пропустили гол? Детский сад просто, это говорит о неумении играть в обороне защитника команды.