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Гаджиев: «Многие игроки „Зенита“ необученные, детский сад»

вчера, 13:37
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)4 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Член технического комитета Российского футбольного союза Гаджи Гаджиев высказался о поражении «Зенита» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом» (2:4).

В обороне допустили очень много грубых ошибок, игроки такого уровня не должны так играть. Индивидуальное мастерство соперника выше, чем у питерцев, но подопечные Семака сыграли ниже своих возможностей. Просто посмотрите, как они пропустили голы. Опорная зона совершенно открыта была, оттуда спокойно проходили и пробивали. Кьеза проходил игроков, но никто потом не страховал, так нельзя играть. Из-за таких ошибок были ничтожные шансы даже сыграть вничью. «Зенит» хотел отыграться, пытались сыграть агрессивно и более достойно завершить матч.

Полностью разучились играть организованно в защите. Вратарь Станислав Крицюк волновался и не мог управлять своими эмоциями. Многие игроки необученные вовсе. Например, вот как мог Дмитрий Чистяков остановить мяч грудью так, что после этого пропустили гол? Детский сад просто, это говорит о неумении играть в обороне защитника команды.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:03
"В обороне допустили очень много грубых ошибок, игроки такого уровня не должны так играть."
Профессор,это нелепица : Или уровень у них ниже,чем принято писать,,или они не могут столько грубых ошибок допускать.Есть третий вариант : Зажирели от безнаказанности и дармовых денег,sуки.
протон
протон
вчера в 17:45
А как обучать игроков??? Пели дифирамбы после разгрома Спартака и Динамо, а в лч просто свой уровень показали. Выше головы не прыгнуть. Какая конкуренция, такой и чемпион. Изначально завышаем ожидания к нашим командам, хотя зенит в группе занимает ровно то место, которое заслуживает. С учётом состава и прочих проблем.
LAISMEN
LAISMEN ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 16:04, ред.
Вы сами ответили на свой вопрос. Пять из пяти вот это и есть ДЕТСКИЙ САД.....
stachel
stachel
вчера в 15:47
Уровень мастерства чистякова это совсем не уровень чемпиона даже РПЛ. На фоне ЛЧ это просто убожество. Чистяков - типичный выпердыш лимита. Не будь его, пылил бы в урале. Того кто подписывал чистякова надо увольнять с волчьим билетом, либо за непрофессионализм либо за откаты.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 14:57
Гол после ошибки Чистякова - это несчастный случай . Парень молодой и есть надежда , что исправится.
А по большому счету вся команда выглядела бледно на фоне хозяев.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 14:56
РПЛ не может дать серьезную подготовку к играм такого уровня и получаем, то что получаем.
mihaluch
mihaluch
вчера в 14:42
Осталось только хоровод водить.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:35
Гаджиев: «Многие игроки „Зенита“ необученные, детский сад» .
Тяжело играть без тренера на таком уровне !!!)
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ LAISMEN (раскрыть)
вчера в 14:34
А Чистяков как я понимаю привёз 5 голов из 5-ти отскоками мячика от груди в последних играх ???
dzvinka
dzvinka ответ ОПС (раскрыть)
вчера в 14:08
в случае с РПЛ, оба слова надо брать в скобки... "профессиональный" "футбол"
LAISMEN
LAISMEN ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 14:07, ред.
Автогол с кем не бывает. Вот если бы эта была бы закономерность для Бануччи
(постоянно привоз) вопрос отпал бы сразу.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:01
Интересно итальянские мега-эксперты тоже сейчас говорят в адрес Бонуччи "Какой необученный защитник,не может мяч выбить,от его головы мяч летит в свои ворота.В Детский сад Бонуччи"

......или это только особенность наших экспертов...???
ОПС
ОПС
вчера в 13:49
Это не детский сад, а профессиональный футбол.
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