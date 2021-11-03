Гаджиев: «Многие игроки „Зенита“ необученные, детский сад» .

Член технического комитета Российского футбольного союза Гаджи Гаджиев высказался о поражении «Зенита» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом» (2:4).
В обороне допустили очень много грубых ошибок, игроки такого уровня не должны так играть. Индивидуальное мастерство соперника выше, чем у питерцев, но подопечные Семака сыграли ниже своих возможностей. Просто посмотрите, как они пропустили голы. Опорная зона совершенно открыта была, оттуда спокойно проходили и пробивали. Кьеза проходил игроков, но никто потом не страховал, так нельзя играть. Из-за таких ошибок были ничтожные шансы даже сыграть вничью. «Зенит» хотел отыграться, пытались сыграть агрессивно и более достойно завершить матч.
Полностью разучились играть организованно в защите. Вратарь Станислав Крицюк волновался и не мог управлять своими эмоциями. Многие игроки необученные вовсе. Например, вот как мог Дмитрий Чистяков остановить мяч грудью так, что после этого пропустили гол? Детский сад просто, это говорит о неумении играть в обороне защитника команды.
Профессор,это нелепица : Или уровень у них ниже,чем принято писать,,или они не могут столько грубых ошибок допускать.Есть третий вариант : Зажирели от безнаказанности и дармовых денег,sуки.
Профессор,это нелепица : Или уровень у них ниже,чем принято писать,,или они не могут столько грубых ошибок допускать.Есть третий вариант : Зажирели от безнаказанности и дармовых денег,sуки.
А по большому счету вся команда выглядела бледно на фоне хозяев.
А по большому счету вся команда выглядела бледно на фоне хозяев.
Тяжело играть без тренера на таком уровне !!!)
Тяжело играть без тренера на таком уровне !!!)
(постоянно привоз) вопрос отпал бы сразу.
(постоянно привоз) вопрос отпал бы сразу.
......или это только особенность наших экспертов...???
......или это только особенность наших экспертов...???