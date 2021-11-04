Только одному клубу интересен Азар. В «Реале» хотят продать игрока

«Реал» хочет продать вингера Эдена Азара в 2022 году.
El Nacional сообщает, что в мадридском клубе не видят перспектив для бельгийского игрока. «Реал» уже предлагал услуги Азара «Манчестер Юнайтед», ПСЖ, «Ньюкаслу» и «Баварии», однако все эти клубы не заинтересованы в подписании.
Единственным клубом, которому интересен Азар, является «Ювентус». Туринцы могут арендовать бельгийца.
Да никогда не поверю ,что он хоть чем-то может заинтересовать Юве, полная шляпа .
Да никогда не поверю ,что он хоть чем-то может заинтересовать Юве, полная шляпа .
А уж Юве он точно не нужен !
А уж Юве он точно не нужен !