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Только одному клубу интересен Азар. В «Реале» хотят продать игрока

вчера, 12:28

«Реал» хочет продать вингера Эдена Азара в 2022 году.

El Nacional сообщает, что в мадридском клубе не видят перспектив для бельгийского игрока. «Реал» уже предлагал услуги Азара «Манчестер Юнайтед», ПСЖ, «Ньюкаслу» и «Баварии», однако все эти клубы не заинтересованы в подписании.

Единственным клубом, которому интересен Азар, является «Ювентус». Туринцы могут арендовать бельгийца.

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Все комментарии
juvenale
juvenale
вчера в 19:09
надеюсь этой днины в Юве не будет
протон
протон
вчера в 18:44
Два дня праздновал переход Эдена к нам в Реал,жаль что так получилось
RUONE
RUONE
вчера в 15:06
кому нужен этот жирдяй, пускай на скамейке мадридской сидит
ДСА
ДСА
вчера в 13:11
За него ещё доплатить придется что бы ушел
Ironigor
Ironigor ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 13:08
Привет дружище ✊
Да никогда не поверю ,что он хоть чем-то может заинтересовать Юве, полная шляпа .
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 13:06
Удивительно, что "Ювентусу" Азар интересен. Ожидал интереса от топ клубов РПЛ или Турции. Хотя совмещение топ-клуб и РПЛ больше напоминает сарказм.
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:03, ред.
Скорее всего это выглядит как, спихнуть хоть кому-то.
А уж Юве он точно не нужен !
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:29
Ну пусть в Юве тогда и идёт!
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