Только одному клубу интересен Азар. В «Реале» хотят продать игрока

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вчера, 12:28

«Реал» хочет продать вингера в 2022 году.

El Nacional сообщает, что в мадридском клубе не видят перспектив для бельгийского игрока. «Реал» уже предлагал услуги Азара «Манчестер Юнайтед», ПСЖ , «Ньюкаслу» и «Баварии», однако все эти клубы не заинтересованы в подписании.

Единственным клубом, которому интересен Азар, является «Ювентус». Туринцы могут арендовать бельгийца.