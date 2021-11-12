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Агуэро может завершить карьеру из-за проблем с сердцем

вчера, 12:05

Форвард «Барселоны» Серхио Агуэро может завершить карьеру.

Последние обследования показали, что проблемы с сердцем у аргентинца серьезнее, чем предполагалось ранее.

33-летнему аргентинцу стало плохо в матче с «Алавесом». Футболиста заменили на 41-й минуте из-за дискомфорта в груди и небольшой тахикардии.

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Все комментарии
Agamaga........
Agamaga........ ответ League1 (раскрыть)
сегодня в 13:46
Наверно больно вспоминать, что Месси личные встречи выиграл больше, чем нарцисс! И в финале демонстративно забил головой, утер нос симулянту.
А теперь и у Месси есть кубок со сборной, раньше он и с молодёжной выигрывал ЧМ и олимпиаду, получается на всех уровнях всё выиграл! И по личным наградам Месси опередил нарцисса. А в этом году получит заслуженный ЗМ за победу на КА. Он был ещё и лучшим игроком турнира и ассистентом. Нарцисс будет плакать и завидовать, и ещё раз организует со своим агентом собственный гала-концерт где получит лучшего игрока 22 века 😂😂😂
Dima salev
Dima salev
вчера в 19:36, ред.
Футбол полезно для сердца, мало жирный есть и ещё проблемы губят сердце
League1
League1 ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 18:48
Давай и дальше для оправдания гномяры вспоминай эпоху хавиньесты, когда они брали и чемпионат мира и даже чемпионат еропы. А гномярка-то чем в том время отметился, кроме курьёзного гола головой? И какие такие личные встречи остались за гномяркой, которого тащили хавиньеста? Дальше гномяра только проигрывал и утирал свои "скупые мужские слёзы" рукой. Ещё ты , знаю, любишь вспоминать, что гномярка напихал по самое не хочу Касильясу. Но увы, тоже не аргумент. Касильяса убрали, и всё, гномярка потух
Agamaga........
Agamaga........ ответ League1 (раскрыть)
вчера в 18:38
Понимаю, что Месси является проблемой для величия нарцисса, чего они с агентом организовали свой собственный гала-концерт, где вручили симулянту награду "лучший игрок 21 века" - это при том, что до конца года 80 лет 😂 вот про липовые награды ты верно подметил!
Да и личные встречи остались за Месси, включая победу в ЛЧ над МЮ нарцисса в 2009 году 😂
League1
League1 ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 18:30
Естественно, что распиаренный осасунчатый бездарь у многих вызывает неприятие. Это вполне естественно. В ключевых матчах ничего не решает, а значит сам по себе играет очень плохо. Но за всякими побрякушками несётся с выставленными впереди себя руками. Не человек, а позор человеков.
Agamaga........
Agamaga........ ответ League1 (раскрыть)
вчера в 18:06
У фанатов нарцисса всегда Месси виноват.
League1
League1 ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 17:36
Это потому, что гномяра там воздух испортил.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 17:14
Очень жаль Агуэро но здоровье дороже футбола. Если есть опасность для здоровья то лучше завершить карьеру. Не стоит рисковать.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 16:00
С сердцем шутить нельзя. Серхио оставил достаточный след в мировом футболе, пора отдохнуть.
barcamilan
barcamilan
вчера в 15:18
лучше не рисковать и завершить
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 15:11
Это его проблемы.
s6qm9fdufe9p
s6qm9fdufe9p
вчера в 14:51
С сердцем шутки плохи
Танк Т34
Танк Т34
вчера в 14:29
В Англии играл, а в Испании сердце не выдержало... от того, что происходит в Барселоне......
drug01
drug01
вчера в 13:52
Очень жаль....
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 13:51
Все проблемы и беды сомкнулись в одном месте - Барселоне. Даже Кун не выдержал. Здоровье дороже всего. Лучшие годы уже отдал футболу, пора на отдых.
vova505
vova505
вчера в 13:38
Жаль...
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 13:31
Здоровье важнее, придётся попрощаться с карьерой футболиста.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 13:11, ред.
Жаль, что у Агуэро проблема с сердцем, да ещё в таком молодом возрасте, но это тот случай, когда надо беречь здоровье, жертвуя футболом, в следующий раз может всё закончится гораздо хуже, чем в матче с "Алавесом"!

Всем здоровья, берегите себя, своих родных и близких!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 13:04
Скорейшего выздоровления Агуэро!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 12:55
Тут к гадалке не ходи - надо завязывать.
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:48
Прежде всего конечно же нужно поправить здоровье.
Будь здоров !
112910415
112910415
вчера в 12:47
отдыхать надо, здоровье дороже всего
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 12:36
Здоровье важнее любой карьеры.
BoryaSemenovBarnaul
BoryaSemenovBarnaul
вчера в 12:27
    ОРЛОВЕЦ
    ОРЛОВЕЦ
    вчера в 12:20
    Отбегался Кун...
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 12:09
    Здоровье важнее!
    shlomo
    shlomo
    вчера в 12:05
    Плохо дело...нужно лечиться...здоровья
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