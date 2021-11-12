Агуэро может завершить карьеру из-за проблем с сердцем

Форвард «Барселоны» Серхио Агуэро может завершить карьеру.
Последние обследования показали, что проблемы с сердцем у аргентинца серьезнее, чем предполагалось ранее.
33-летнему аргентинцу стало плохо в матче с «Алавесом». Футболиста заменили на 41-й минуте из-за дискомфорта в груди и небольшой тахикардии.
А теперь и у Месси есть кубок со сборной, раньше он и с молодёжной выигрывал ЧМ и олимпиаду, получается на всех уровнях всё выиграл! И по личным наградам Месси опередил нарцисса. А в этом году получит заслуженный ЗМ за победу на КА. Он был ещё и лучшим игроком турнира и ассистентом. Нарцисс будет плакать и завидовать, и ещё раз организует со своим агентом собственный гала-концерт где получит лучшего игрока 22 века 😂😂😂
А теперь и у Месси есть кубок со сборной, раньше он и с молодёжной выигрывал ЧМ и олимпиаду, получается на всех уровнях всё выиграл! И по личным наградам Месси опередил нарцисса. А в этом году получит заслуженный ЗМ за победу на КА. Он был ещё и лучшим игроком турнира и ассистентом. Нарцисс будет плакать и завидовать, и ещё раз организует со своим агентом собственный гала-концерт где получит лучшего игрока 22 века 😂😂😂
Да и личные встречи остались за Месси, включая победу в ЛЧ над МЮ нарцисса в 2009 году 😂
Да и личные встречи остались за Месси, включая победу в ЛЧ над МЮ нарцисса в 2009 году 😂
Всем здоровья, берегите себя, своих родных и близких!
Всем здоровья, берегите себя, своих родных и близких!
Будь здоров !
Будь здоров !