Агуэро может завершить карьеру из-за проблем с сердцем

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вчера, 12:05

Форвард «Барселоны» может завершить карьеру.

Последние обследования показали, что проблемы с сердцем у аргентинца серьезнее, чем предполагалось ранее.

33-летнему аргентинцу стало плохо в матче с «Алавесом». Футболиста заменили на 41-й минуте из-за дискомфорта в груди и небольшой тахикардии.