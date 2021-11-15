«Фенербахче» готов заплатить за Азмуна 2-3 млн евро...

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сегодня, 00:09

Нападающим «Зенита» интересуется «Фенербахче». Контракт 26-летнего иранца с «сине-бело-голубыми» заканчивается в июне 2022 года.

«Фенербахче» готов вступить в переговоры уже в зимнее трансферное окно. Турки могут предложить за игрока 2-3 млн евро.

В нынешнем сезоне Азмун провел за «Зенит» 17 игр во всех турнирах и забил 9 голов.

Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны французского клуба.