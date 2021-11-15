«Фенербахче» готов заплатить за Азмуна 2-3 млн евро...

Нападающим «Зенита» Сердаром Азмуном интересуется «Фенербахче». Контракт 26-летнего иранца с «сине-бело-голубыми» заканчивается в июне 2022 года.
«Фенербахче» готов вступить в переговоры уже в зимнее трансферное окно. Турки могут предложить за игрока 2-3 млн евро.
В нынешнем сезоне Азмун провел за «Зенит» 17 игр во всех турнирах и забил 9 голов.
Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны французского клуба.
- Горячие Турецкие парни - а "ху-ху" не "хо-хо"?
- Может вам ещё и российский газ по 2-3 рубля за 1000 куб.м. предложить???
- А может ещё и Крымом поделиться?
- А "харя" у вас не треснет???
- Горячие Турецкие парни - а "ху-ху" не "хо-хо"?
- Может вам ещё и российский газ по 2-3 рубля за 1000 куб.м. предложить???
- А может ещё и Крымом поделиться?
- А "харя" у вас не треснет???