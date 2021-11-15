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«Фенербахче» готов заплатить за Азмуна 2-3 млн евро

сегодня, 00:09

Нападающим «Зенита» Сердаром Азмуном интересуется «Фенербахче». Контракт 26-летнего иранца с «сине-бело-голубыми» заканчивается в июне 2022 года.

«Фенербахче» готов вступить в переговоры уже в зимнее трансферное окно. Турки могут предложить за игрока 2-3 млн евро.

В нынешнем сезоне Азмун провел за «Зенит» 17 игр во всех турнирах и забил 9 голов.

Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны французского клуба.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
сегодня в 15:23
«Фенербахче» готов заплатить за Азмуна 2-3 млн евро...

- Горячие Турецкие парни - а "ху-ху" не "хо-хо"?

- Может вам ещё и российский газ по 2-3 рубля за 1000 куб.м. предложить???

- А может ещё и Крымом поделиться?

- А "харя" у вас не треснет???
Константин Белых
Константин Белых
сегодня в 12:58
Еще бы пару газелей доштрака предложили.. Бизнесмены ..уевы.
STEPAN MARTIYNOV
STEPAN MARTIYNOV
сегодня в 12:43
но на Фенер Азмун не согласиться и для Зенита 2-3 ляма это копейки, им проще , потом его бесплатно отпустить
STEPAN MARTIYNOV
STEPAN MARTIYNOV
сегодня в 12:40
С Азмуном надо контракт продлевать, но он не продлевает, набивая себе цену
STEPAN MARTIYNOV
STEPAN MARTIYNOV ответ Absinthe2 (раскрыть)
сегодня в 12:37
у него контракт заканчивается, поэтому предлагают продать по дешёвке, а иначе он бесплатно уйдёт
BLACK MAFIA
BLACK MAFIA
сегодня в 12:23
Не дорого)
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
сегодня в 12:22
Это что за шутники в этом фенербахче
ermak6848
ermak6848
сегодня в 11:05
вроде как парню и в фк "ЗЕНИТ" не плохо...
sv_1969
sv_1969 ответ КЭТиК (раскрыть)
сегодня в 10:58
осталось полгода контракта!Никто не даст столько! Он стоит 25
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 10:50
Толстый троллинг от турок 😁
Absinthe2
Absinthe2
сегодня в 10:48, ред.
Не, ну это какой-то прогон. Азмун стоит в районе 20 лямов. То ли автор статьи ошибся, то ли Фенер...
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 10:24
Ну это уж совсем смешно и что там делать,лучше в Европу.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ Hypnoz (раскрыть)
сегодня в 10:21
    ildar_3871
    ildar_3871
    сегодня в 10:12
    Дорого за Азмуна !
    Ruslan Volkov
    Ruslan Volkov
    сегодня в 09:55
    Вот турки опустили петербургского голеадора,вот как турки хотят унизить иранцев
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 09:21
    Обос...и окончательно! Да за такую цену Миллер через 10 лет даже Дзюбу в "Спартак" не отдаст!
    Твой Арсен
    Твой Арсен
    сегодня в 09:07, ред.
    А что дальше?) Фенербахче готов предложить за Азмуна 10 ящиков азербайджанских помидоров и винограда?) Зенит просит включить в сделку арбуз?)
    Project _Pandora_
    Project _Pandora_
    сегодня в 08:25
    Вот так из-за опечатки редактора в виде "тире" возникло бурное обсуждение.
    tsk116
    tsk116
    сегодня в 07:59
    Они бы еще 50 тыс рубоей предложили.
    SHMEL
    SHMEL
    сегодня в 07:53
    За такие деньги зенит даже разговаривать с турками не станет, да и сам Азмун наверняка к туркам не горит желанием ехать.
    stepstep stepstep
    stepstep stepstep
    сегодня в 07:48
    Вот сток и стоит, а остальное игра агента или писак, никому он не нужен там, уже бы забрали если бы надобность была
    Locomotive Breath
    Locomotive Breath
    сегодня в 07:46
    За такие деньги Газпром вокруг дома даже обходить не станет). Фенер явно пытается дурачка включить.
    ДАША Д
    ДАША Д
    сегодня в 07:37
    Выглядит к нищенская подачка.
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 07:35
    Может быть 23 млн?
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 07:35
    Это практически задарма.
    Evilhuman
    Evilhuman
    сегодня в 07:30
    За такие деньги Азмун сам себя может купить, бред
    Антон Белянкин
    Антон Белянкин
    сегодня в 07:18
    .
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    сегодня в 07:13
    Ждём реакцию гены особенно на ценник.
    112910415
    112910415
    сегодня в 06:57
    странный вариант, да и совсем не вариант
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 05:38
    Маловато будет...
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