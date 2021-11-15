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Карпин: «Не уверен, что смогу психологически подготовить сборную к стыкам»

вчера, 22:18
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия1 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Наставник сборной России Валерий Карпин порассуждал о своем будущем.

Нет ли у меня уверенности, что за ближайшие четыре месяца я смогу что-то изменить? Что я смогу не за четыре месяца, а за год даже. Или за два, не знаю.

Я сейчас не уверен, смогу ли я психологически подготовить команду к стыковым матчам, судя по тому, что было вчера. Поэтому я и говорю, что думаю, я в раздумьях.

Нужен или не нужен психолог в сборной? Мне кажется, если говорить о сборной, то в ней за 3-4 дня ни один психолог ничего не сделает. Психологическая работа – она, наверное, годами длится или месяцами. Если в клубе он кому-то нужен каждый день – или сколько там раз в неделю ходить, – ну, может быть, не знаю. Это зависит от каждого отдельного футболиста.

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Все комментарии
Ислам0926
Ислам0926
сегодня в 10:22
Карпин прав наши футболисты психологически очень слабы даже матч с Кипром доказательство вспомните первый тайм забили гол и отбивались а во втором быстро забили два мяча и наши после 3-0 полетели, если б результат матча с Хорватией ничего не значил бы для наших мы бы увидели другой футбол,наши бы не проиграли и атаковали бы почаще и результат мог быть любым. ВОТ И КАРПИН ГОВОРИТ ОБ ЭТОМ ЧТО НАШИ ФУТБОЛИСТИКИ БОЯТСЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
cska1948
cska1948 ответ Землянин (раскрыть)
сегодня в 09:56
А чем они круче хорватов, которых мы, по наивности, мечтали обойти в группе? Вот и на удачу в стыках тоже можно помечтать.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 09:32
Что не понимал куда шёл?В Ростове мало платили?
Zubr1
Zubr1
сегодня в 09:07
Карпин,ты тренер не плохой,только научись брать игроков в сборнуюс легкими ногами и не фатальными
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
сегодня в 09:02
Всё, Валера сдулся
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 09:00
Карпин видимо тоже уже понял это
Andrvishnyak
Andrvishnyak
сегодня в 08:42
Деградированное поколение, не будут наши футболеры за копейки напрягаться, дали бы за победу красив сумму каждому =порвали быхорватию
edu1972
edu1972
сегодня в 08:38
Вот главная задача тренера в этом и заключается!!!
YVG
YVG
сегодня в 08:30
Тренер сборной, прежде всего, нужен, а не художественный руководитель .
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 08:23
Хватит Карпина поливать грязью, он все-таки лучше в футболе понимает чем 99 процентов так называемых "экспертов" знает потолок команды и на что способны игроки, да он проиграл главный матч года, а что вы хотели от этих "футболистов"? У нас всего два человека играют в топ чемпионатах и то один из них глубоко на скамейке сидит. В пешеход-газпром Лиге прогресса нет, у нас очень медленная, беззубая, бесхребетная команда. Представляете что будет если Карпин не пройдет стыки? Все те же кто его боготворил потом и утопят. Держись Валера!!!!
kinderpingui
kinderpingui
сегодня в 07:18
Заранее уже ищет оправдания
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 07:11
Давай, Валера. Хватит ныть, иди и работай.
d_fincher
d_fincher ответ Caniggia (раскрыть)
сегодня в 06:54, ред.
Карпин как раз главный мотиватор в нашем футболе. Это подтверждают результаты - 1 ничья, 1 проигрыш, остальное - победы. И это в условиях без подготовки, когда принял развалившуюся команду от Черчесова. За счет чего по-твоему мы оказались на первом месте перед последней игрой? Именно за счет психологии, на постановку игры времени просто не было.

А перечисленные тобой тренеры игру ставили годами.
112910415
112910415
сегодня в 05:48
так проходит слава мирская
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 05:02
Карпуша как посмотрел кто будет играть в стыках и решил закончить со сборной ....
Таких бездарей даже Гвардиола не подготовит !
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
сегодня в 03:10
Слишком много болтовни от него
Верг
Верг
сегодня в 02:43
Это вырвано автором из контекста вчерашнего шоу дениса казанского и генича на ютубе
qwenster
qwenster
сегодня в 02:02
Валера после главного матча года позорно потек и понимает, что ему в стыках как специалисту и его подопечным там ловить нечего с такой позорной игрой, вот и решил досрочно слитццо))
Bensurr
Bensurr
сегодня в 01:47
Карпин волнуется что Россия не поедет на Чм большая ответственность на нем, нам легче писать что сдался и тд , надеюсь Карпин примет верное решение.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 01:37
Ты зачем приходил в сборную
eleven LC
eleven LC
сегодня в 01:36
Осталось три путёвки от Европы на чм 2022-и 12 претендентов,среди них Португалия и Италия и Швеция
Думаю Россия не сможет завоевать одно из трёх мест учитывая соперников!
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 01:33
Валера начал стелить солому.
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
сегодня в 01:31, ред.
вот это номер, на Валеру непохоже
Comentarios
Comentarios
сегодня в 01:11
Григоряна в сборную ура )
Твой Арсен
Твой Арсен
сегодня в 01:08, ред.
Ахахахха. Дошло наконец, что это уже не "те" стыки как раньше! Теперь он не уверен, что сможет подготовить, а ведь позавчера стыки были "вторым шансом". Наш проход стыковые матчи считался формальностью. Ну-ну. Надо было с хорватами 1 очко или 3 брать, ведь для них матч с Россией тоже был не "главный в карьере", у них тоже оставался вариант попасть через стыки на ЧМ, уже сам этот факт психологически делал матч с Россией не матчем жизни и смерти, не финалом. Тут и мотивация и самоотдача другие, тем более, что у хорватрв больше шансов пройти чез них. Это расхолаживает. А вот стыки когда это уже единственный шанс.... это два МИНИ ФИНАЛА. Как насчет финала с Италией или Португалией, а перед ними с Турцией? Ясно как. Теперь наш тренер потихоньку начинает сливаться, и как тут заметили, соломку стелить на случай провала. Хочется сказать Карпину его же словами: "Так а х.... ты неуверен теперь,?" Кто говорил, что стыки "это второй шанс и вообще халява"?
Землянин
Землянин ответ Bon Scott 2 (раскрыть)
сегодня в 00:59
Почитай условия стыков, там новая система на одно место претендует уже 4 команды и нужно будет пройти 2 команды, сначала несеянную для Нас, а потом с противоположной пары, где как раз и будут те же Португальцы, Итальянцы, Поляки, возможно и Голландцы и т.д.
1bear
1bear
сегодня в 00:49
только финны по силам сборной России в стыках,грустно,но Россия остаётся без ЧМ,если тренер и команда заранее сдаются...
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:47
Да ужжж!!! Компашка подобралась серьезная : Португалия , Италия, Швеция , Польша .....Даже Северная Македония и то - не подарок. Нам остается только надеяться на чудо, но иногда оно ведь случается.
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 00:47
С таким тренером точно ничего не светит. Во всём сомневается или общаться с прессой не умеет.
Лучше уж вообще не ехать в Катар. Покупайте себе автомобили, радуйте жён, детей.
амурец
амурец
сегодня в 00:45
Да уж, оптимизма у Валеры не на долго хватило
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