Карпин: «Не уверен, что смогу психологически подготовить сборную к стыкам»

Наставник сборной России порассуждал о своем будущем.

Нет ли у меня уверенности, что за ближайшие четыре месяца я смогу что-то изменить? Что я смогу не за четыре месяца, а за год даже. Или за два, не знаю.

Я сейчас не уверен, смогу ли я психологически подготовить команду к стыковым матчам, судя по тому, что было вчера. Поэтому я и говорю, что думаю, я в раздумьях.

Нужен или не нужен психолог в сборной? Мне кажется, если говорить о сборной, то в ней за 3-4 дня ни один психолог ничего не сделает. Психологическая работа – она, наверное, годами длится или месяцами. Если в клубе он кому-то нужен каждый день – или сколько там раз в неделю ходить, – ну, может быть, не знаю. Это зависит от каждого отдельного футболиста.