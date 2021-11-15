Карпин: «Не уверен, что смогу психологически подготовить сборную к стыкам»

Наставник сборной России Валерий Карпин порассуждал о своем будущем.
Нет ли у меня уверенности, что за ближайшие четыре месяца я смогу что-то изменить? Что я смогу не за четыре месяца, а за год даже. Или за два, не знаю.
Я сейчас не уверен, смогу ли я психологически подготовить команду к стыковым матчам, судя по тому, что было вчера. Поэтому я и говорю, что думаю, я в раздумьях.
Нужен или не нужен психолог в сборной? Мне кажется, если говорить о сборной, то в ней за 3-4 дня ни один психолог ничего не сделает. Психологическая работа – она, наверное, годами длится или месяцами. Если в клубе он кому-то нужен каждый день – или сколько там раз в неделю ходить, – ну, может быть, не знаю. Это зависит от каждого отдельного футболиста.
А перечисленные тобой тренеры игру ставили годами.
А перечисленные тобой тренеры игру ставили годами.
Таких бездарей даже Гвардиола не подготовит !
Таких бездарей даже Гвардиола не подготовит !
Думаю Россия не сможет завоевать одно из трёх мест учитывая соперников!
Думаю Россия не сможет завоевать одно из трёх мест учитывая соперников!
Лучше уж вообще не ехать в Катар. Покупайте себе автомобили, радуйте жён, детей.
Лучше уж вообще не ехать в Катар. Покупайте себе автомобили, радуйте жён, детей.