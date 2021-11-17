Определились возможные соперники России по полуфинальному стыковому матчу

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сегодня, 00:47

Определились возможные соперники сборной России по полуфинальному стыковому матчу за право сыграть на ЧМ -2022.

В числе потенциальных противников России — Австрия, Турция, Северная Македония, Польша и Чехия. Сборная России будет сеяной и полуфинальный матч проведет дома.

Жеребьевка состоится 26 ноября. Стыковые матчи пройдут весной: полуфиналы — 24-25 марта, финалы — 28-29 марта.