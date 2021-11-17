Определились возможные соперники России по полуфинальному стыковому матчу

Определились возможные соперники сборной России по полуфинальному стыковому матчу за право сыграть на ЧМ-2022.
В числе потенциальных противников России — Австрия, Турция, Северная Македония, Польша и Чехия. Сборная России будет сеяной и полуфинальный матч проведет дома.
Жеребьевка состоится 26 ноября. Стыковые матчи пройдут весной: полуфиналы — 24-25 марта, финалы — 28-29 марта.
( без учета результатов с худшей сборной группы Мальтой, потому как результаты матчей с худшей командой группы не считаются в группах состоящих из шести команд) Этих 16 очков оказалось достаточно для попадания в число сеянных. Как -то так.
( без учета результатов с худшей сборной группы Мальтой, потому как результаты матчей с худшей командой группы не считаются в группах состоящих из шести команд) Этих 16 очков оказалось достаточно для попадания в число сеянных. Как -то так.
потому, только случай вершит победы и проходы на ЧМ, как и появление роналду, месси, мбапе, кудряшова, карпина и т.д. и т.п.
потому, только случай вершит победы и проходы на ЧМ, как и появление роналду, месси, мбапе, кудряшова, карпина и т.д. и т.п.
Карпин мне нравится как тренер и как дальновидный думающий прагматик. По моему мнению в данный момент только он способен возродить командный дух, изменить психологическую неустойчивость и добиться желаемых результатов. Только сплоченный и мотивированный коллектив способен выполнить поставленную задачу- выход сборной на ЧМ,
Карпин мне нравится как тренер и как дальновидный думающий прагматик. По моему мнению в данный момент только он способен возродить командный дух, изменить психологическую неустойчивость и добиться желаемых результатов. Только сплоченный и мотивированный коллектив способен выполнить поставленную задачу- выход сборной на ЧМ,
Может на юниоров и молодожежь посмотрят и вдохновлятся , и осмелеют...)
Может на юниоров и молодожежь посмотрят и вдохновлятся , и осмелеют...)
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Всё будет не так! Будут 6 сеяных команд, которые сыграют с не сеяными, затем 6 победителей составят ТРИ пары, победители которых и получат ТРИ путевки. Подробнее можете узнать, набрав в поисковике: "регламент отбора на чм по футболу 2022 от европы"
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Всё будет не так! Будут 6 сеяных команд, которые сыграют с не сеяными, затем 6 победителей составят ТРИ пары, победители которых и получат ТРИ путевки. Подробнее можете узнать, набрав в поисковике: "регламент отбора на чм по футболу 2022 от европы"
Плохо видно было, в белой форме кто-то...
Плохо видно было, в белой форме кто-то...