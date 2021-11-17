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Определились возможные соперники России по полуфинальному стыковому матчу

сегодня, 00:47

Определились возможные соперники сборной России по полуфинальному стыковому матчу за право сыграть на ЧМ-2022.

В числе потенциальных противников России — Австрия, Турция, Северная Македония, Польша и Чехия. Сборная России будет сеяной и полуфинальный матч проведет дома.

Жеребьевка состоится 26 ноября. Стыковые матчи пройдут весной: полуфиналы — 24-25 марта, финалы — 28-29 марта.

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Все комментарии
За адекватность
За адекватность ответ АлексАлекс (раскрыть)
сегодня в 15:54
Доброго Вам дня. По результату отбора. Россия набрала в своей группе 16 очков
( без учета результатов с худшей сборной группы Мальтой, потому как результаты матчей с худшей командой группы не считаются в группах состоящих из шести команд) Этих 16 очков оказалось достаточно для попадания в число сеянных. Как -то так.
berda2003
berda2003
сегодня в 14:59
сплошная болтовня... кто думал: что итальяшки и португальцы не пройдут сразу, что против хорватов, футболиста с именем федя, выставлять НЕЛЬЗЯ и т.д.
потому, только случай вершит победы и проходы на ЧМ, как и появление роналду, месси, мбапе, кудряшова, карпина и т.д. и т.п.
renamed user 515937
renamed user 515937
сегодня в 14:19
Сеяные в полуфиналах дома, а как будут определяться хозяева гости в финалах?
Сергей 1059
Сергей 1059
сегодня в 13:15
Валера….Вааалерааа и когда руками махал в раздевалке под любимую песню - правильно махал…рукой
АлексАлекс
АлексАлекс ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 13:09, ред.
Нашел только маленькую статью на чемпионатком. Странно, что и на соккере и на википедии регламент выложен противоречащий этой новости. Скажите хоть по какому принципу Россия оказалась в числе сеяных? Остальное в принципе понятно
Сп62
Сп62 ответ LAISMEN (раскрыть)
сегодня в 13:05
Карпин ждёт жеребьёвки 26 числа. А затем решит стоит ему продолжать работу или нет.
David Young
David Young ответ LOpp (раскрыть)
сегодня в 13:02
.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 12:56
Вы знаете, полная самоотдача и вера в свои силы и... чем чёрт не шутит. Соперник тоже будет играть осторожно и с оглядкой на свои ворота, чтобы не допустить роковой ошибки, а в такой ситуации шансы всегда есть у любой команды, даже, казалось бы, у аутсайдера.
alexamit
alexamit
сегодня в 12:37
Надо гордиться нашим футболом!Ведь мы попали в такую компанию,как Италия,Швеция,Португалия,Чехия,Польша,Северная Македония и другими грандами мирового футбола!
alexamit
alexamit
сегодня в 12:33
По крайней мере надо хотеть так играть,что у наших футболёров не заметно
Михалыч 54
Михалыч 54 ответ Garrincha58 (раскрыть)
сегодня в 12:22, ред.
Головин пропускает первую игру из-за перебора жёлтых. И Смолов тоже.
Михалыч 54
Михалыч 54
сегодня в 12:20
Ожидаем 26 ноября, но что-то мне подсказывает, что итоги жеребьёвки нас вряд-ли обрадуют. Просто объективно сборная слабая, уровня Словакии и Словении, а они, как известно, на ЧМ не едут. Тем не менее, России хорошего жребия и достойных матчей.
Evilhuman
Evilhuman
сегодня в 11:54
Сколько тут оптимистов, они все не проходимы для этой сборной и даже если проскочит каким то чудом, дальше то что...
zooveterinar
zooveterinar ответ LOpp (раскрыть)
сегодня в 11:48
    Bombardier
    Bombardier
    сегодня в 11:32
    Шансов практически нет.
    LAISMEN
    LAISMEN
    сегодня в 11:19
    Вроде есть позитив что хоть вышли в стыки и есть шанс попасть на ЧМ. Но что будет если Карпин вдруг уйдет. В принципе что мы имеем на сегодня лучше не станет. Уровень мастерства в сравнении с ведущими клубами Европы заметно хромает это уже сложно поправить. Соперники сложные но проходимые в первом раунде. Во втором туре лотерея и удача все кроме Португалии и Италии может повезет. Большой минус продолжительный перерыв который наверняка отрицательно скажется на форме и качестве игры сборной. Да и возможная отставка главного тренера может внести существенные коррективы на результат сборной.
    Карпин мне нравится как тренер и как дальновидный думающий прагматик. По моему мнению в данный момент только он способен возродить командный дух, изменить психологическую неустойчивость и добиться желаемых результатов. Только сплоченный и мотивированный коллектив способен выполнить поставленную задачу- выход сборной на ЧМ,
    minai
    minai
    сегодня в 10:53
    Никчему всё это, нас легко вынесут из этих стыков. Надо смотреть правде в глаза - на мудиале нам делать нехрен.
    нечитайло
    нечитайло
    сегодня в 10:42
    Созреют к весне
    Garrincha58
    Garrincha58 ответ 112910415 (раскрыть)
    сегодня в 10:26
    а что может измениться в марте Смолов научится бить и попадать в ворота или Заболотный научится играть как Холланд, а Головин как хотя бы Модрич
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    сегодня в 10:23
    К марту отдохнут , залечат травмы и может быть первую игру и выиграют. Еще конечно кто достанется, хотя дома играем .
    Может на юниоров и молодожежь посмотрят и вдохновлятся , и осмелеют...)
    rubinovyi2
    rubinovyi2
    сегодня в 10:22
    Ну,что ж доморощенные оракулы-прогнозисты-стартуйте,ваше время!
    Эспиноза
    Эспиноза
    сегодня в 09:58
    Все проходимы. Удачи нашей сборной и ждём на ЧМ-2022!
    Союзник противников
    Союзник противников ответ Rybkin (раскрыть)
    сегодня в 09:57
    ТО же самое(если не большее) можно сказать о твоих кумирах-хорватах.Сто девяносто минут мучений с позиций силы и ничего не добиться,попросить помощи у турецко-подданного Фёдора Кудрях-оглы Саид-бека,а после его услуги рыдать облегчённо.
    cska1948
    cska1948 ответ sir_Alex (раскрыть)
    сегодня в 09:56
    "12 участников такого отборочного мини-турнира разобьют на три части по четыре команды. В каждой из них составят пары полуфиналистов. Победители полуфиналов, состоящих из одного матча, выйдут в финалы. Три победителя финалов получат право поехать в Катар."
    --------------------
    Всё будет не так! Будут 6 сеяных команд, которые сыграют с не сеяными, затем 6 победителей составят ТРИ пары, победители которых и получат ТРИ путевки. Подробнее можете узнать, набрав в поисковике: "регламент отбора на чм по футболу 2022 от европы"
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 09:54
    Все равны как на подбор,из подвала УЕФА.
    cska1948
    cska1948 ответ АлексАлекс (раскрыть)
    сегодня в 09:41
    Наберите в поисковике : "регламент отбора на чм по футболу 2022 от европы", там всё подробно описано.
    Rybkin
    Rybkin
    сегодня в 09:39
    Похоже,наша сборная даже помощь небес не в силах использовать!А небо восемьдесят минут смотрело-смотрелона её мучения в сплитской луже да и избавило от этого стыдобища с помощью ноги Фёдора Кудряшова.А в стыках - что,надеяться на такую ногу соперников?
    kust07
    kust07 ответ LOpp (раскрыть)
    сегодня в 09:37
      Bivaliy67
      Bivaliy67
      сегодня в 09:31
      Было мне видение, что нам в соперники 1/2 достанется сб. Турции!.. или Чехии.., ну, или Польши...
      Плохо видно было, в белой форме кто-то...
      ABir
      ABir
      сегодня в 09:21
      Полуфинальные соперники не выглядят непроходимыми, правда играть придётся на победу. А вот в финале соперники будут куда повыше классом, чем Россия. Вот здесь очень тревожно с нашими исполнителями, и ничья тоже не прокатит
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