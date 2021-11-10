Шевченко провёл первую тренировку в «Дженоа»

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вчера, 08:15

Новый главный тренер «Дженоа» провел первую тренировку с командой.

Контракт 45-летнего украинского специалиста с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. После 12 туров «Дженоа» идет на 17-м месте в Серии А.