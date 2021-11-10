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Шевченко провёл первую тренировку в «Дженоа»

вчера, 08:15

Новый главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко провел первую тренировку с командой.

Контракт 45-летнего украинского специалиста с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. После 12 туров «Дженоа» идет на 17-м месте в Серии А.

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Все комментарии
Mi6
Mi6
вчера в 20:42
У него получится
протон
протон
вчера в 16:24
А теперь сравните Шеву с нашем Царем, который знает о футболе все, которому не нужна лицензия тренера и который готов тренировать топ клуб:) Просто легенда футбола Шева которому предлагали тренировать сборную сразу же после окончания карьеры, сказал что сначала пройдет курсы, поработал ассистентом, реанимировал сборную в качестве ГТ и сейчас идет в скромный Дженоа снова доказывать. И вот когда говорят что Мостовой там был легендой просто сравните его карьеру с Шевченко:) И вот такой человек как Шева, который вообще не пользуется своими привилегиями добьется успеха, потому что у таких людей другого пути просто нет.
Capral
Capral
вчера в 14:10
Много самомнения, минимум- тренерского опыта и таланта. Думаю, в Дженоа, пробудет недолго.....
witynchik
witynchik ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 12:29
Полностью согласен
Q-J-G
Q-J-G ответ witynchik (раскрыть)
вчера в 12:14
Когда Шевченко играл за "Милан" не пропустил ни одного матча "Милана" в Серии А, в ЛЧ... Получал огромное удовольствие от просмотра этих матчей... Жаль, что ушёл в "Челси"... Симпатии к "Милану" остались навсегда!
witynchik
witynchik
вчера в 12:03
Придётся болеть теперь и за Genoa ☺️
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 11:12
Присоединяюсь к пожеланиям удачи лучшему футболисту постсоветского пространства!
Баобаб
Баобаб
вчера в 10:41
Дженоа не лучший вариант для Шевы. Только репутацию испортит.
zooveterinar
zooveterinar ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 09:53, ред.
И в помощь Кокорина из фиалок!!! Добивать,так добивать!!!
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 09:52
Дженоа ,это своего рода трамплин,или примерно как пивка для рывка!!! Какой уже окажется трамплин ,скоро увидим сами!!!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 09:44
Удачи Шевченко с новым клубом
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 09:42, ред.
В молодые годы, когда А.Шевченко ещё никто не знал, он мечтал играть за "Милан"... Об этом он сам рассказывал в своём интервью, его мечта сбылась. Он не только играл, но и стал легендой "Милана" А.Шевченко стал вторым лучшим бомбардиром в истории "Милана", 175 забитых мячей в ворота соперников "Милана", в 322 матчах, 0.54 гола за матч, уступая только Гуннару Нордалю-221 гол...
Кстати трансфер А.Шевченко был рекордным на то время - 25 млн долларов.

На мой взгляд А.Шевченко постарается добиться успеха с "Дженоа" ещё и потому, чтобы руководство "россонери" пригласили его в "Милан" в качестве главного тренера, в команду в которой он провёл свои лучшие "футбольные годы", оставив "яркий след" как в "Милане", так и в Серии А в которую он сейчас и возвратился...

Сложно предсказать итоги работы А.Шевченко в "Дженоа", но хочется пожелать обладателю Золотого мяча добиться таких успехов, которые бы ему позволили возглавить в качестве главного тренера свою бывшую команду "Милан", а болельщики "Дженоа" провожали его бурными аплодисментами за его хорошо выполненную работу в команде "Дженоа"!
112910415
112910415
вчера в 09:37
всё будет хорошо
но не сразу
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:30
Тяжело придётся. Удачи тебе Андрюха.
YVG
YVG
вчера в 09:26
Стоит только пожелать удачи.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 09:17
Удачи Андрею в Генуе.
gscpvacjv876
gscpvacjv876
вчера в 09:13
Работы у него непочатый край
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 09:06
Ожидаем первую игру.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 09:03
С почином, легенда
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 08:50
Серия В совсем рядом...
shlomo
shlomo
вчера в 08:47
Посмотрим на Андрея.... удачи ему!
ДСА
ДСА
вчера в 08:42
Слишком большие на него надежды в Дженоа.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 08:26
Кому нужна эта толерантность? Ещё не хватало, когда он пошел на толчек в новостях. Нет их и все. На*рать, как говорится.
Gahi
Gahi
вчера в 08:26
Главное начать а там дальше будет видно как с кем играть. Удачи
ОПС
ОПС
вчера в 08:25
Хорошей игры!
drug01
drug01
вчера в 08:20
Желаем удачи
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