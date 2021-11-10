Шевченко провёл первую тренировку в «Дженоа»

Новый главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко провел первую тренировку с командой.
Контракт 45-летнего украинского специалиста с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. После 12 туров «Дженоа» идет на 17-м месте в Серии А.
🔴🔵 Si parte!— Genoa CFC (@GenoaCFC) November 9, 2021
▶️ Let’s start! ▶️ pic.twitter.com/P0V4Ska6Oi
Кстати трансфер А.Шевченко был рекордным на то время - 25 млн долларов.
На мой взгляд А.Шевченко постарается добиться успеха с "Дженоа" ещё и потому, чтобы руководство "россонери" пригласили его в "Милан" в качестве главного тренера, в команду в которой он провёл свои лучшие "футбольные годы", оставив "яркий след" как в "Милане", так и в Серии А в которую он сейчас и возвратился...
Сложно предсказать итоги работы А.Шевченко в "Дженоа", но хочется пожелать обладателю Золотого мяча добиться таких успехов, которые бы ему позволили возглавить в качестве главного тренера свою бывшую команду "Милан", а болельщики "Дженоа" провожали его бурными аплодисментами за его хорошо выполненную работу в команде "Дженоа"!
Кстати трансфер А.Шевченко был рекордным на то время - 25 млн долларов.
На мой взгляд А.Шевченко постарается добиться успеха с "Дженоа" ещё и потому, чтобы руководство "россонери" пригласили его в "Милан" в качестве главного тренера, в команду в которой он провёл свои лучшие "футбольные годы", оставив "яркий след" как в "Милане", так и в Серии А в которую он сейчас и возвратился...
Сложно предсказать итоги работы А.Шевченко в "Дженоа", но хочется пожелать обладателю Золотого мяча добиться таких успехов, которые бы ему позволили возглавить в качестве главного тренера свою бывшую команду "Милан", а болельщики "Дженоа" провожали его бурными аплодисментами за его хорошо выполненную работу в команде "Дженоа"!