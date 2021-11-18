Шатов объяснил, почему решил приостановить карьеру и покинуть «Рубин»

Полузащитник прокомментировал свое решение о приостановке карьеры и уход из «Рубина».

Я приходил сюда [в «Рубин»] в 30 лет, не 20-летним озорным мальчиком, а уже зрелым игроком, со своим бэкграундом как футболиста, так и человека. Важно было влиться в коллектив, обязательно быть на футбольном поле, помогать не только словами, но и делом. Я считаю, что прошлый год у нас был успешным в плане результата и построения команды. Все, что было связано с нашей командой, это было реально круто. Это был реально хороший опыт для меня. Приход в новую команду – это всегда новый вызов, стресс, переживания. Я первый раз уехал от семьи.

Было, конечно, много положительных моментов, но самое главное, что мы добились результата, показали, что футбольный клуб «Рубин» скорее жив, хотя многие считали иначе. Я уношу отсюда много положительных эмоций, связанных с футболом, командой, городом, людьми, которые меня окружали здесь, с которыми я общался каждый день. Ни про кого не могу сказать плохого слова. Считаю, что и я максимально отдал себя в общении с людьми и ухожу отсюда с высоко поднятой головой. С мыслями, что мог сделать больше. Да, честно признаюсь. Но то, что я сделал для себя, положу в копилку.

Почему решил расторгнуть контракт? Тут много причин. Я думал в первую очередь о себе, о клубе, как это лучше всего преподнести, чтобы все были в максимально выигрышной ситуации. Принял решение для себя просто – в последнее время я только лечился, не играл. Для меня, как для футболиста, это был очень тяжелый период. Я как мог его проходил, справлялся, но иногда нужно вовремя остановиться, выпрыгнуть из этого колеса. Клубок с каждой новой микротравмой нарастает и потом у тебя не будет сил и возможностей его распутать. Я понял, что лучше выйду, посмотрю на себя со стороны: куда я двигаюсь, чего хочу, для чего я это делаю. У меня сейчас есть время два месяца, чтобы разобраться с собой, с головой, со здоровьем. Если пойму, что у меня до сих пор страсть, и я скучаю по футболу, я обязательно вернусь. Я точно знаю, что я сделаю эту попытку, потому что я реально люблю футбол, реально дорожу этим, это большая часть моей жизни. В январе буду принимать решение.

Мы уже поговорили с клубом – возможно, если у меня будут желание, здоровье и мотивация, я буду конкурентоспособен, я могу в январе появиться на сборах «Рубина» в Турции. Мы поговорили с Рустемом Фидаевичем [генеральным директором клуба Рустемом Саймановым], Леонидом Викторовичем [главным тренером Леонидом Слуцким], они сказали: ты можешь напрямую позвонить и приехать. Почему я не стал тянуть до января? Я понимаю, что должен помочь клубу, потому что впереди трансферное окно. Если бы я принял это решение в январе, клубу пришлось бы быстро искать российского футболиста. Ведь иностранная заявка полностью сформирована. Плюс построение тренировочного процесса делается заранее. Я решил, что так будет правильно и по отношению к клубу, и самому себе. Я никого не обманывал, принял решение, хотя для кого-то оно может быть непонятно. Это мое решение и оправдываться я ни перед кем не собираюсь. Отвечать за него только мне.