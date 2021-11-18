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Шатов объяснил, почему решил приостановить карьеру и покинуть «Рубин»

вчера, 18:18

Полузащитник Олег Шатов прокомментировал свое решение о приостановке карьеры и уход из «Рубина».

Я приходил сюда [в «Рубин»] в 30 лет, не 20-летним озорным мальчиком, а уже зрелым игроком, со своим бэкграундом как футболиста, так и человека. Важно было влиться в коллектив, обязательно быть на футбольном поле, помогать не только словами, но и делом. Я считаю, что прошлый год у нас был успешным в плане результата и построения команды. Все, что было связано с нашей командой, это было реально круто. Это был реально хороший опыт для меня. Приход в новую команду – это всегда новый вызов, стресс, переживания. Я первый раз уехал от семьи.

Было, конечно, много положительных моментов, но самое главное, что мы добились результата, показали, что футбольный клуб «Рубин» скорее жив, хотя многие считали иначе. Я уношу отсюда много положительных эмоций, связанных с футболом, командой, городом, людьми, которые меня окружали здесь, с которыми я общался каждый день. Ни про кого не могу сказать плохого слова. Считаю, что и я максимально отдал себя в общении с людьми и ухожу отсюда с высоко поднятой головой. С мыслями, что мог сделать больше. Да, честно признаюсь. Но то, что я сделал для себя, положу в копилку.

Почему решил расторгнуть контракт? Тут много причин. Я думал в первую очередь о себе, о клубе, как это лучше всего преподнести, чтобы все были в максимально выигрышной ситуации. Принял решение для себя просто – в последнее время я только лечился, не играл. Для меня, как для футболиста, это был очень тяжелый период. Я как мог его проходил, справлялся, но иногда нужно вовремя остановиться, выпрыгнуть из этого колеса. Клубок с каждой новой микротравмой нарастает и потом у тебя не будет сил и возможностей его распутать. Я понял, что лучше выйду, посмотрю на себя со стороны: куда я двигаюсь, чего хочу, для чего я это делаю. У меня сейчас есть время два месяца, чтобы разобраться с собой, с головой, со здоровьем. Если пойму, что у меня до сих пор страсть, и я скучаю по футболу, я обязательно вернусь. Я точно знаю, что я сделаю эту попытку, потому что я реально люблю футбол, реально дорожу этим, это большая часть моей жизни. В январе буду принимать решение.

Мы уже поговорили с клубом – возможно, если у меня будут желание, здоровье и мотивация, я буду конкурентоспособен, я могу в январе появиться на сборах «Рубина» в Турции. Мы поговорили с Рустемом Фидаевичем [генеральным директором клуба Рустемом Саймановым], Леонидом Викторовичем [главным тренером Леонидом Слуцким], они сказали: ты можешь напрямую позвонить и приехать. Почему я не стал тянуть до января? Я понимаю, что должен помочь клубу, потому что впереди трансферное окно. Если бы я принял это решение в январе, клубу пришлось бы быстро искать российского футболиста. Ведь иностранная заявка полностью сформирована. Плюс построение тренировочного процесса делается заранее. Я решил, что так будет правильно и по отношению к клубу, и самому себе. Я никого не обманывал, принял решение, хотя для кого-то оно может быть непонятно. Это мое решение и оправдываться я ни перед кем не собираюсь. Отвечать за него только мне.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:19
Он столько пользы не принёс своим футболом, сколько слов наговорил. Такой текст, будто это Ибра карьеру завершает.
протон
протон
сегодня в 06:05
в том же Урале, где он о себе заявил, мог бы ещё вполне попылить. Шатов не гений, но вполне нормальный игрок
Миротворец Мышкин.
Миротворец Мышкин.
вчера в 22:42
Порядочно поступил. Решил до января расслабиться без тяжёлых нагрузок. Мне кажется, что всё будет зависеть от его здоровья, а не от желания играть в футбол. Как говорится "коси коса, пока роса!")
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 22:13
Может это и к лучшему...
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:08
Ссылка на здоровье это только повод, а причина семья, которая осталась в Питере не пожелавшая переезжать в Казань, вслед за кормильцем.
Ислам0926
Ислам0926
вчера в 20:29
Кокорин со смеха со стула упал ,Шатов если реально замучали травмы то молодец что не хочет зарплату получать просто так
pomor45
pomor45
вчера в 20:26
Путанное объяснение какое-то: посмотреть на себя со стороны. Сиди себе на лавке и смотри, время от времени выходя на поле, чтобы проверить, что там высмотрел.
Скорее всего сошлись на предложение клуба уйти в отпуск на пару месяцев с сохранением зарплаты, а если клубу удастся купить нужного игрока, то уйдёт совсем с почестями; не удастся - вернётся.
112910415
112910415
вчера в 19:58
его жизнь, ему и решать
ДСА
ДСА
вчера в 19:11
В общем не тянет
drug01
drug01
вчера в 19:09
Играл очень мало а он привык быть основным...
ABir
ABir
вчера в 18:50
Просто устал, да плюс травмы и возраст
shlomo
shlomo
вчера в 18:43
Обалдеть, 31 год ему уже) вроде вчера только переходил в Анжи.... вообще классный футболист по российским меркам, в том Зените с Данни, Халком и Витселем был как никогда к месту... помню в сезоне 15/16 отлично играл, даже Боаш говорил что он в Европе будет играть... но большие травмы, так и не дали ему раскрыться в полную силу, реализовать весь свой потенциал....если не ошибаюсь, у него одна нога частично утратила чувствительность после операций (вот и попробуй играть в футбол, когда мяча не чувствуешь,...).... в любом случае пожелаю ему удачи, как бы не сложилась его дальнейшая судьба!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:39
Ну и ладно,на этом пока и остановимся,домысливать что-то нет смысла.
edubokom
edubokom
вчера в 18:36
Удачи
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 18:32
Мужик , что еще скажешь
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:19
Всё правильно, всему своё время. Удачи.
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