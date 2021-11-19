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Гендиректор «Нижнего Новгорода»: «Мы полностью провалили игру с „Зенитом“»

вчера, 23:53
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)5 : 1Логотип футбольный клуб Нижний НовгородНижний НовгородМатч завершен

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов поделился мыслями о матче 15-го тура РПЛ против «Зенита» (1:5).

Счет показывает, что «Нижний Новгород» полностью провалил игру с «Зенитом». «Зенит» на две головы выше, чем мы, по всем показателям. Действительно соперник был намного сильнее, но наши ребята бились, по самоотдаче нет вопросов.

Из положительных моментов выделю то, что у нас много игроков вылечились от мышечных травм. После каждого матча обойма игроков становится больше. Я думаю, что это единственный положительный момент к завершению осенней части чемпионата. Забили гол «Зениту» — тоже многого стоит, считается положительным моментом в игре.

Ранее стал известен лучший игрок матча «Зенит» — «Нижний Новгород».

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 10:04
не сказать, что неожиданно
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 09:20
А может так и задумано было? Газпром рулит?
ОПС
ОПС
сегодня в 07:51
У каждого клуба бывают провалы. Это было, есть и будет. Это футбол.
ДСА
ДСА
сегодня в 07:50
Шансов не было априори.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 04:32
И всё-таки Нижний достойно сопротивлялся.
Cat01
Cat01
сегодня в 00:06
Такой состав га большее не тянет
beefs
beefs
сегодня в 00:04
Ну просто герои, продолжайте в том же духе...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:04
Да ладно, неужели хотели выиграть.
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