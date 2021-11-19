Гендиректор «Нижнего Новгорода»: «Мы полностью провалили игру с „Зенитом“»

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов поделился мыслями о матче 15-го тура РПЛ против «Зенита» (1:5).

Счет показывает, что «Нижний Новгород» полностью провалил игру с «Зенитом». «Зенит» на две головы выше, чем мы, по всем показателям. Действительно соперник был намного сильнее, но наши ребята бились, по самоотдаче нет вопросов.

Из положительных моментов выделю то, что у нас много игроков вылечились от мышечных травм. После каждого матча обойма игроков становится больше. Я думаю, что это единственный положительный момент к завершению осенней части чемпионата. Забили гол «Зениту» — тоже многого стоит, считается положительным моментом в игре.