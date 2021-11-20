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Титов: «Поражение от хорватов было закономерным»

вчера, 09:49
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия1 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Шестикратный чемпион России в составе московского «Спартака» Егор Титов подвел итоги выступления сборной России в групповом раунде отборочного турнира к ЧМ-2022.

Разница в классе с Хорватией у нас огромная. Ни одного удара в створ ворот, футбола никакого не наблюдали. Хоть контрфутбол был бы… Помню только удар отчаяния Караваева за несколько минут до конца матча. Поражение от хорватов было закономерным, но страшного в этом ничего не вижу.

Еще после жеребьевки все говорили, что явный фаворит — Хорватия, остальным придется бороться за второе место. Ну и? Давайте глянем на наш отрыв от Словении и Словакии — провели отборочный цикл с запасом, заранее гарантировали себе стыковые матчи. Так что все объективно. Команда продолжает борьбу за попадание на ЧМ-2022. Ждем жеребьевку.

По итогам квалификации ЧМ-2022 сборная России заняла второе место и сыграет весной будущего года в стыковых матчах. Хорваты отправились на мундиаль напрямую.

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Все комментарии
прохожий.
прохожий. ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 13:38
Бред.Команда России намного слабее хорватов .Не надо даже рядом их ставить по мастерству и желании играть в футбол.Бог дал России победу в игре с Испанией в виде ноги Акинфеева.Он же отдал победу Хорватам в виде ноги Кудряшова.Все закономерно.
112910415
112910415
вчера в 11:07
что случилось, то случилось
Василий 50
Василий 50
вчера в 10:49
Не было оно закономерным.
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 10:47
Долго же он подводил итоги...)))
drug01
drug01
вчера в 10:34
Верные мысли Титову пора в тренеры переходить
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 10:30
Игрокам сборной пожелаю во время отпуска оставаться профессионалами. Все все понимают надеюсь. Кому, что и чего будет стоить, если выпить и сожрать лишнего. Эти минуты гробовой тишины в раздевалке после матча и каменные лица. Помнить.
Тренерам РПЛ быть такими же ответственными за состояние своих игроков, которые играют в сборной. Совместными усилиями, надеюсь, сборная подарит надежду, ожидания от участия команды на турнире. Это здорово, когда живёшь приятными ожиданиями и совсем другое, когда смотришь просто равнодушно, с пустыми глазами, зная, что сборной нет.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:30
Что это за великий класс,когда команда еврогениев 190 минут не может забить ОДИН голешник и вынуждены прибегать к помощи Кудряш-саида???
Эспиноза
Эспиноза
вчера в 10:21
Глупость. С каких пор автогол стал "закономерным поражением"? И ладно было бы такое давление, что автогол стал его следствием. А тут - просто случайность
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 10:20, ред.
Еще после жеребьевки все говорили, что явный фаворит — Хорватия.

Явный фаворит играет со сборной России в первом матче 0:0, перед заключительным туром занимает второе место в группе, на ЧМ попадает благодаря автоголу сборной России...
ТАК УЖ И ЯВНЫЙ ФАВОРИТ???

Хорваты участники ЧМ только благодаря автоголу сборной России на 81й минуте матча...А сборная России из-за этого нелепого автогола теперь в стыковых играх, где шансы россиян настолько мизерные, чтобы быть участниками ЧМ, тем более по новым правилам стыковых матчей, полуфинал и финал, что об этих шансах не хочется и рассуждать...

Автогол действительно нелепый, гол из ничего, досадное стечение обстоятельств... В этом матче здорово подфартило хорватам ведь до окончания матча оставалось всего 9 минут...

Но сборная Россиия сама виновата в случившемся, нельзя в матчах такого уровня, когда решается кто будет участником ЧМ, играть 90-мин матча защищаясь, прижимаясь к своим воротам, не забьёт соперник, будет или автогол или рикошет, что и случилось....
Caniggia
Caniggia
вчера в 10:07
Надо уже о стыках думать, а Титов всё о сливе Хорватии.
shlomo
shlomo
вчера в 09:55
Все ...пора закрывать эту тему....чё мусолить...все и так ясно
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