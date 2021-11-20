Титов: «Поражение от хорватов было закономерным»

Шестикратный чемпион России в составе московского «Спартака» Егор Титов подвел итоги выступления сборной России в групповом раунде отборочного турнира к ЧМ-2022.
Разница в классе с Хорватией у нас огромная. Ни одного удара в створ ворот, футбола никакого не наблюдали. Хоть контрфутбол был бы… Помню только удар отчаяния Караваева за несколько минут до конца матча. Поражение от хорватов было закономерным, но страшного в этом ничего не вижу.
Еще после жеребьевки все говорили, что явный фаворит — Хорватия, остальным придется бороться за второе место. Ну и? Давайте глянем на наш отрыв от Словении и Словакии — провели отборочный цикл с запасом, заранее гарантировали себе стыковые матчи. Так что все объективно. Команда продолжает борьбу за попадание на ЧМ-2022. Ждем жеребьевку.
По итогам квалификации ЧМ-2022 сборная России заняла второе место и сыграет весной будущего года в стыковых матчах. Хорваты отправились на мундиаль напрямую.
Явный фаворит играет со сборной России в первом матче 0:0, перед заключительным туром занимает второе место в группе, на ЧМ попадает благодаря автоголу сборной России...
ТАК УЖ И ЯВНЫЙ ФАВОРИТ???
Хорваты участники ЧМ только благодаря автоголу сборной России на 81й минуте матча...А сборная России из-за этого нелепого автогола теперь в стыковых играх, где шансы россиян настолько мизерные, чтобы быть участниками ЧМ, тем более по новым правилам стыковых матчей, полуфинал и финал, что об этих шансах не хочется и рассуждать...
Автогол действительно нелепый, гол из ничего, досадное стечение обстоятельств... В этом матче здорово подфартило хорватам ведь до окончания матча оставалось всего 9 минут...
Но сборная Россиия сама виновата в случившемся, нельзя в матчах такого уровня, когда решается кто будет участником ЧМ, играть 90-мин матча защищаясь, прижимаясь к своим воротам, не забьёт соперник, будет или автогол или рикошет, что и случилось....
Явный фаворит играет со сборной России в первом матче 0:0, перед заключительным туром занимает второе место в группе, на ЧМ попадает благодаря автоголу сборной России...
ТАК УЖ И ЯВНЫЙ ФАВОРИТ???
Хорваты участники ЧМ только благодаря автоголу сборной России на 81й минуте матча...А сборная России из-за этого нелепого автогола теперь в стыковых играх, где шансы россиян настолько мизерные, чтобы быть участниками ЧМ, тем более по новым правилам стыковых матчей, полуфинал и финал, что об этих шансах не хочется и рассуждать...
Автогол действительно нелепый, гол из ничего, досадное стечение обстоятельств... В этом матче здорово подфартило хорватам ведь до окончания матча оставалось всего 9 минут...
Но сборная Россиия сама виновата в случившемся, нельзя в матчах такого уровня, когда решается кто будет участником ЧМ, играть 90-мин матча защищаясь, прижимаясь к своим воротам, не забьёт соперник, будет или автогол или рикошет, что и случилось....
Тренерам РПЛ быть такими же ответственными за состояние своих игроков, которые играют в сборной. Совместными усилиями, надеюсь, сборная подарит надежду, ожидания от участия команды на турнире. Это здорово, когда живёшь приятными ожиданиями и совсем другое, когда смотришь просто равнодушно, с пустыми глазами, зная, что сборной нет.
Тренерам РПЛ быть такими же ответственными за состояние своих игроков, которые играют в сборной. Совместными усилиями, надеюсь, сборная подарит надежду, ожидания от участия команды на турнире. Это здорово, когда живёшь приятными ожиданиями и совсем другое, когда смотришь просто равнодушно, с пустыми глазами, зная, что сборной нет.