Титов: «Поражение от хорватов было закономерным»

Шестикратный чемпион России в составе московского «Спартака» подвел итоги выступления сборной России в групповом раунде отборочного турнира к ЧМ -2022.

Разница в классе с Хорватией у нас огромная. Ни одного удара в створ ворот, футбола никакого не наблюдали. Хоть контрфутбол был бы… Помню только удар отчаяния Караваева за несколько минут до конца матча. Поражение от хорватов было закономерным, но страшного в этом ничего не вижу.