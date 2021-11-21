Мор: «Скорее всего, именно Ваноли будет следующим наставником „Спартака“»

Двукратный чемпион России и футбольный эксперт прокомментировал информацию, что «Спартак» в ближайшее может возглавить итальянский тренер .

Я думаю, что так и произойдет. Скорее всего, именно Ваноли будет следующим наставником «Спартака». Другое дело, что сейчас нет никакого смысла увольнять Виторию и ставить Ваноли. Если придет новый тренер, то все равно будут играть все те же футболисты.

Состав Спартака предсказуем в том смысле, что все живые на поле. Усиливать все равно некем. Поэтому какой смысл в новом специалисте, он все равно ничего не поменяет. А зимой, думаю, будут изменения.