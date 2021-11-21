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Мор: «Скорее всего, именно Ваноли будет следующим наставником „Спартака“»

вчера, 08:25

Двукратный чемпион России и футбольный эксперт Эдуард Мор прокомментировал информацию, что «Спартак» в ближайшее может возглавить итальянский тренер Паоло Ваноли.

Я думаю, что так и произойдет. Скорее всего, именно Ваноли будет следующим наставником «Спартака». Другое дело, что сейчас нет никакого смысла увольнять Виторию и ставить Ваноли. Если придет новый тренер, то все равно будут играть все те же футболисты.

Состав Спартака предсказуем в том смысле, что все живые на поле. Усиливать все равно некем. Поэтому какой смысл в новом специалисте, он все равно ничего не поменяет. А зимой, думаю, будут изменения.

Ваноли ранее работал ассистентом Антонио Конте в «Челси» и «Интере».

Напомним, что накануне «Спартак» продлил свою неудачную серию в РПЛ.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 10:45
Уже всё равно. Очередной неудачник и очередная жертва интриг семейки Федуна.
112910415
112910415
вчера в 10:22
при прочих равных - ничего не изменится
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ makkie (раскрыть)
вчера в 09:57
А ты предлагаешь, чтобы федун выполнил своё обещание и отдал клуб под управление болельщиков
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 09:55
Мор: скорее всего, именно Ваноли будет следующей жертвой спартака.
David Young
David Young ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 09:34
.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 09:30
С такой фамилией можно лепить любые прогнозы на будущее,всё равно получится,скорее всего,второй том "Утопии".
makkie
makkie
вчера в 09:06
Шило на мыло.
В том смысле, что кого ни поставь у руля Спартака - при нынешнем руководстве любой провалится и испортит себе репутацию.
mihaluch
mihaluch
вчера в 08:49
Ни какого толку от итальянца не будет.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 08:38
Скорее бы Федун продал клуб.
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