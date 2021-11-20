Витория ответил на вопрос о возможной отставке из «Спартака»

Главный тренер «Спартака» после поражения от «Краснодара» (1:2) ответил на вопрос о возможной отставке из московского клуба.

Готов ли я к тому, что этот матч был последним для меня? Это слухи, но слухи для клуба такого масштаба. Я профессиональный тренер уже много лет. Не собираюсь прятаться и готов ко всему, поэтому всегда иду с гордо поднятой головой и работаю. Я не просто какой-то тренер. Принимаю этот вызов с большой уверенностью и страстью. Пока что слухи остаются слухами. Не нужно шутить с клубом в такой манере.

Резерв для улучшения ситуации? У нас на поле всегда выходят 11 человек, которые будут предлагать решения. Мы закончили главу. Я не тот тренер, который мог бы выйти к журналистам после матча и начать кого-то обвинять. Не буду так делать.