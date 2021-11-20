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Витория ответил на вопрос о возможной отставке из «Спартака»

вчера, 22:18
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Руй Витория после поражения от «Краснодара» (1:2) ответил на вопрос о возможной отставке из московского клуба.

Готов ли я к тому, что этот матч был последним для меня? Это слухи, но слухи для клуба такого масштаба. Я профессиональный тренер уже много лет. Не собираюсь прятаться и готов ко всему, поэтому всегда иду с гордо поднятой головой и работаю. Я не просто какой-то тренер. Принимаю этот вызов с большой уверенностью и страстью. Пока что слухи остаются слухами. Не нужно шутить с клубом в такой манере.

Резерв для улучшения ситуации? У нас на поле всегда выходят 11 человек, которые будут предлагать решения. Мы закончили главу. Я не тот тренер, который мог бы выйти к журналистам после матча и начать кого-то обвинять. Не буду так делать.

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Все комментарии
quinn-se
quinn-se
сегодня в 13:33
Если практически все игроки команды потеряли в качестве, во все линиях виден значительный регресс по сравнению с предыдущим сезоном, то как может главный тренер быть в этом не виноват? В любой большой команде любой лиги тренеров отправляют в отставку и за гораздо меньшие провалы, за гораздо лучшую статистику набранных очков. Между тем у Руя она уже приближается к 35-и, что является худшим показателем за всю российскую историю «Спартака». То есть, даже при Невио Скале и Червиченко, когда в «Спартаке» играли гондурасцы с ценником 20 тыс. долларов, не было настолько плохих результатов. И при этом ведь нет никаких предпосылок для улучшения ситуации, никаких даже проблесков и наметок на появление у команды хотя бы прошлогодней игры. Так чего еще нужно ждать, чтобы Руй Витория окончательно созрел для отставки? При всей симпатии к нему в чисто человеческом плане. Да, видно, как он переживает из-за поражений «Спартака», как сильно они бьют по нему, так что порой даже больно на него бывает смотреть. Но если он не справляется со своими прямыми обязанностями и просто не оставляет выбора руководству? Витория уже полностью исчерпал свой лимит доверия. В том-то и дело, что ему давали достаточно времени, чтобы исправить ситуацию, более чем достаточно. Но так и не сумел этого сделать. «Спартак» снова слишком давно не выигрывает, и эта серия продолжается... Поэтому он должен уйти. И не может винить в этом никого, кроме самого себя.
ABir
ABir ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 09:26
Тедеско прыгал, а выносили игроки, а сейчас эти же игроки, какие-то недоделанные, за исключением некоторых
ABir
ABir ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 09:23
Первый гол, да, был красивым, как из учебника, но сказать, что у Краснодара все атаки такие осмысленные, это заблуждение. Да, удачно все сложилось, и передачи игроков вышли отменные, но заставь их повторить эту комбинацию ещё десять раз, и не факт, что получится
протон
протон
сегодня в 08:46
В этом клубе решения принимает женщина, уж извините
112910415
112910415
вчера в 23:38
что-то идёт не так
Futurista
Futurista ответ ABir (раскрыть)
вчера в 22:54, ред.
Может Руй и ведет себя достойно...но прыгающий по бровке Тедеско выносил Краснодар 6:1 ...да и в итоге 2 место...где сейчас Спартак всем известно...игроки вроде те же в основном)...
Сп62
Сп62 ответ ABir (раскрыть)
вчера в 22:47, ред.
Что же правильного в игре Спартака? Пасов в разрез нет, забеганий тоже. Наигранные комбинации отсуствуют. Игра строится на волевых качествах игроков, за счёт напористости и лобового натиска благодаря хорошей физики. А вот правильную игру и её понимание продемонстрировали быки, когда забивали первый гол. Сульшер тоже ведёт себя достойно, в отставку не подаёт.
112910415
112910415
вчера в 22:46
а в животе и смерти бог волен
ABir
ABir
вчера в 22:36
Вроде все делают правильно и тренер, и игроки, но не хватает исполнительского мастерства и удачи. А как тренер Руй ведёт себя вполне достойно
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:33
Сегодня Спартак смотрелся вполне солидно. Могли и не проиграть. Плюс судья не назначил вполне очевидный пенальти в ворота Краснодара. В целом игра понравилась , выиграть могли и те , и другие. Моментов хватало вполне на более крупный счет. Краснодар лучше использовал свои моменты, потому и победил.
Побольше бы таких игр.
Всем здоровья.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:31
Задолбали мужика...Руй,отвечай всем по-русски : "Слушай,ты знаешь Беню из Одессы? Иди к его матери!".
Capral
Capral
вчера в 22:27, ред.
Короче, чувак ясно дал понять: "Идите все н....й!!! Буду работать столько, сколько надо для поддержания собственного веса....!!!"
drug01
drug01
вчера в 22:19
Ждём очень
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