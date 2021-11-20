Федун провёл встречу с Ваноли. Он близок к назначению в «Спартак»

Паоло Ваноли, бывший помощник Антонио Конте, может возглавить «Спартак».
Президент московского клуба Леонид Федун сейчас находится в Италии, где вчера провёл встречу с 49-летним специалистом. Федун пообедал с Ваноли и обсудил с тренером перспективы сотрудничества.
По данным СМИ, итальянский специалист возглавит «Спартак» не раньше зимней паузы.
Зато о руководстве Спартака достаточно мыслей и выводов.
Подставили Виторию с первого дня его работы - вначале лишив поддержки в лице Попова, а затем отсутствием усиления в преддверии сезона. В итоге тренер вынужден усиливать игру... Рассказовым и Ломовицким. А в Лиге Европы вынуждены играть Игнатов, Литвинов, Бакаев.
Ваноли нужно трижды подумать, прежде чем суваться в змеиное логово семейства Федунов. Сожрут и не заметят!
Зато о руководстве Спартака достаточно мыслей и выводов.
Подставили Виторию с первого дня его работы - вначале лишив поддержки в лице Попова, а затем отсутствием усиления в преддверии сезона. В итоге тренер вынужден усиливать игру... Рассказовым и Ломовицким. А в Лиге Европы вынуждены играть Игнатов, Литвинов, Бакаев.
Ваноли нужно трижды подумать, прежде чем суваться в змеиное логово семейства Федунов. Сожрут и не заметят!