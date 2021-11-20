Федун провёл встречу с Ваноли. Он близок к назначению в «Спартак»

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вчера, 21:44

, бывший помощник Антонио Конте, может возглавить «Спартак».

Президент московского клуба Леонид Федун сейчас находится в Италии, где вчера провёл встречу с 49-летним специалистом. Федун пообедал с Ваноли и обсудил с тренером перспективы сотрудничества.