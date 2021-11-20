ГлавнаяНовостиРоссия: тренерские слухиРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Федун провёл встречу с Ваноли. Он близок к назначению в «Спартак»

вчера, 21:44

Паоло Ваноли, бывший помощник Антонио Конте, может возглавить «Спартак».

Президент московского клуба Леонид Федун сейчас находится в Италии, где вчера провёл встречу с 49-летним специалистом. Федун пообедал с Ваноли и обсудил с тренером перспективы сотрудничества.

По данным СМИ, итальянский специалист возглавит «Спартак» не раньше зимней паузы.

Все новости
СлухиС Ваноли обедал не Федун, а Салихова
Сегодня, 17:49 Комментарии36
Слухи«Ротор» заинтересован в приглашении тренера «Велеса» Куликова
Сегодня, 14:43 Комментарии3
СлухиМор: «Скорее всего, именно Ваноли будет следующим наставником „Спартака“»
Сегодня, 08:25 Комментарии9
Агент Ваноли отказался комментировать слухи о встрече тренера с Федуном
Вчера, 23:40 Комментарии11
В «Спартаке» отреагировали на слухи о том, что Федун обедал с Ваноли
Вчера, 23:05 Комментарии19
Витория ответил на вопрос о возможной отставке из «Спартака»
Вчера, 22:18 Комментарии13
Сортировать
Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ ViktorVolchok07 (раскрыть)
сегодня в 12:35
Возмущение понимаю. Но, если сделать зарплату игрокам минимальную, кем же тогда мы сможем усилить команду?
poodle
poodle
сегодня в 10:42
Когда он успел,вчера только на матче был,а сегодня уже обедал!?
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
сегодня в 10:35
В первую очередь спартаковским болельщикам нужно забыть слово Великий и тогда будет счастье 😀
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
сегодня в 10:28
Начинающий тренер до лета?
протон
протон ответ YVG (раскрыть)
сегодня в 08:33
хороший человек этот Федун. мог бы отдыхать, а он все о спартаке думает
протон
протон
сегодня в 08:32
Лучше бы он с новым собственником пообедал. Пользы было бы больше.
протон
протон
сегодня в 08:30, ред.
Самостоятельно не работал главным, в России не работал, языка не знает - суперский выбор ... Узнаю Арнольдыча ...
sv_1969
sv_1969 ответ ВАЙПЕР (раскрыть)
сегодня в 08:17
Ну не Зенит же во главе с грЯзьпромом и серОжей))
sv_1969
sv_1969 ответ vyishenka (раскрыть)
сегодня в 08:13
К сожалению так и есть
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 05:24
А тем временем Спартак снова проиграл...
YVG
YVG
сегодня в 04:34
Замену Ваноли еще не планируют?
giga71
giga71
сегодня в 02:04
Рыба гниёт с головы, а не с горба. А голова гнилая, всё горбы перебирает...
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР ответ ViktorVolchok07 (раскрыть)
сегодня в 01:22, ред.
Маразм крепчает. В чем спартак великий клуб?? Великие это Реал, Барса, МЮ, Бавария, а спартак чего добился чтобы себя в этот список приписать?
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:00
Посмотрим , кто будет руководить в Спартаке весной.
zooveterinar
zooveterinar ответ ViktorVolchok07 (раскрыть)
сегодня в 00:44
Совершенно верно!!! Как кирпичи могут плавать??!!! Евро турниры показывают наш уровень!!!
Ihtiandr
Ihtiandr
сегодня в 00:23
Ваноли, Витория... Да хоть Гвардиола! Ну не в этом суть дела. Давно уже понятен корень затяжного кризиса - верхушка управления. Тов. (г-н) ФЕДУН & Co, пожалуйста!!!, оставьте наконец Спартак! Что называется, НАБОЛЕЛО!!!!!!
dzvinka
dzvinka
вчера в 23:15, ред.
я не удивлен такому стечению обстоятельств - судите сами, руководство Спартака не могло же оценивать поверхностно лишь по сдвоенных буквах в фамилии кандидата или подобной чуше, думаю анализ был глубже, судите сами:

Паоло по гороскопу леф, Антонио Конте тоже леф, это два льва! сдвоенные львы, мать вашу - СДВОЕННЫЕ ЛЬВЫ!!! (знак? - несомненно) В какой-то момент вселенная свела их вместе, так сказать, они вступили в некую связь и взаимозарядились (будем надеятся не противоречащую чувствам верующих, но в сложной ситуации Спартака выбирать не приходится). Львы победители, желанны оба, НО если Конте уже в какойто мере растратил свой заряд на другие клубы, то мудрый Паоло его попридержал, накопил, и готов теперь разрядиться с удвоенной силой... и вот как раз в этот момент хитрая рука из темноты дернула куколда за м*шну и прошептала - хватаем самородок, пока не достался другим!
ОН НАШ - завопила госпожа!
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 23:14
Федун, хватит чудить!
Дай Рую поработать!
Спартаковская торсида за Руя!
d1metras
d1metras
вчера в 23:10
С такими инвалидами ниодин тренер не поможет. Нужно срочно пересматривать контракты этих разгельдяев..
alexando1974
alexando1974
вчера в 23:07
хоть Ваноли хоть га....ли толку нет с таким подходом!
alexando1974
alexando1974 ответ 13 RUS (раскрыть)
вчера в 23:06
конечно довольна она его по гороскопу нашла всё тип топ)))
13 RUS
13 RUS
вчера в 22:57
Новая санта барбара намечается, интересно зарема довольна?
makkie
makkie
вчера в 22:48
Не берусь судить об уровне Ваноли. Просто потому, что о тренере почти ничего неизвестно. Работал помощником Конте да тренировал юношескую сборную Италии. Вот и вся скудная информация.

Зато о руководстве Спартака достаточно мыслей и выводов.
Подставили Виторию с первого дня его работы - вначале лишив поддержки в лице Попова, а затем отсутствием усиления в преддверии сезона. В итоге тренер вынужден усиливать игру... Рассказовым и Ломовицким. А в Лиге Европы вынуждены играть Игнатов, Литвинов, Бакаев.

Ваноли нужно трижды подумать, прежде чем суваться в змеиное логово семейства Федунов. Сожрут и не заметят!
vinyardrip
vinyardrip ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:46
Те еще рвуны. Молчат уже как ваших ливер скушал и наши не выходили много лет подряд. Хвастаться-то нечем
Futurista
Futurista ответ vinyardrip (раскрыть)
вчера в 22:43
Там Зенит за нас всех порвет))...
vinyardrip
vinyardrip ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:41
Смотри чтобы на след год ни наших, ни ваших не было ни в каких кубках((
Futurista
Futurista ответ vinyardrip (раскрыть)
вчера в 22:39
Как показывает практика это не страшно)...наши хоть в ЕК еще рубятся...глянем как там с Наполи и Легией еще как минимум...
STVA 1
STVA 1 ответ ABir (раскрыть)
вчера в 22:38
Да Лёня скоро поквартально будет нанимать тренеров. Жаль что сделали с некогда большим клубом.
vinyardrip
vinyardrip ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:38
Вот это и пугает..
Futurista
Futurista ответ vinyardrip (раскрыть)
вчера в 22:37
Догоните)...еще не вечер...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100