Спортивный директор «Милана»: «Мы не проявляем интереса к Миранчуку»

1637588633

вчера, 16:43

Спортивный директор «Милана» Фредерик Массара опроверг информацию, согласно которой клуб проявляет интерес к полузащитнику «Аталанты» .

Мы не проявляем интереса к Миранчуку. Это слухи.

В текущем сезоне 26-летний Миранчук сыграл в 8 матчах «Аталанты» во всех турнирах и сделал 1 голевую передачу. Недавно агент Миранчука рассказал об итогах встречи с руководством «Аталанты».