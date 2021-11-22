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Спортивный директор «Милана»: «Мы не проявляем интереса к Миранчуку»

вчера, 16:43

Спортивный директор «Милана» Фредерик Массара опроверг информацию, согласно которой клуб проявляет интерес к полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку.

Мы не проявляем интереса к Миранчуку. Это слухи.

В текущем сезоне 26-летний Миранчук сыграл в 8 матчах «Аталанты» во всех турнирах и сделал 1 голевую передачу. Недавно агент Миранчука рассказал об итогах встречи с руководством «Аталанты».

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Все комментарии
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 19:50
У «Милана» своих миранчуков девать некуда.
112910415
112910415
вчера в 19:35
так проявите, кто мешает-то ? )
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:26
Пора возвращаться в Локомотмв!!!
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 17:16, ред.
Как мы убеждаемся с каждым днём всё больше и больше, очередной интерес к Миранчуку, в итоге оказывается очередным "фейком"...

Но кто-то же "вбрасывает" эти "фейки", причём регулярно, пытаясь напомнить о Миранчуке, "подогревая" интерес к нему искусственно...
Обычно, в таких случаях, интерес "подогревается" заинтересованным лицом, кому это больше всех нужно, выгодно...

На мой взгляд, в интересах Миранчука, надо не подогревать искусственно интерес к своей персоне, а понять, что во-первых, главный тренер "Аталанты" и руководство "Аталанты" никуда Миранчука не отпустит, так как его покупали как игрока запаса, для замены, и руководство клуба сказало довольно чётко, что они довольны Миранчуком и их Алексей устраивает... Получается, что он их устраивает, как игрок замены...

Во-вторых, это уже становится смешно, когда "сплывает" очередной фейк, а через 2-3 дня очередное опровержение от владельцев клуба, которые как-будто проявляют к нему интерес, что никакого интереса к нему нет...
Такие фейки не во благо, а во вред, нельзя такими фейками подогреть интерес, а вот то, что он никому не интересен, вскоре уже будут знать все....

Надо работать, работать и работать на тренировке, повышая свой игровой и физический уровень в меру своих максимальных возможностей, доказывая, добиваясь больше игрового времени в матчах за "Аталанту"....
А не мечтать, надеяться, "подогревать" интерес к своей персоне, ему и его агенту...
Грубая, "топорная" работа, которая не даёт и не даст нужного эффекта...Пора бы уже это понять...
LEGGENDARIO
LEGGENDARIO
вчера в 16:52
Естественно, зачем нам Миранчук!
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:48
Глупо бы было думать об этом.
beefs
beefs
вчера в 16:47
кто то подогревает интерес к Алексею...
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