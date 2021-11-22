Спортивный директор «Милана»: «Мы не проявляем интереса к Миранчуку»

Спортивный директор «Милана» Фредерик Массара опроверг информацию, согласно которой клуб проявляет интерес к полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку.
Мы не проявляем интереса к Миранчуку. Это слухи.
В текущем сезоне 26-летний Миранчук сыграл в 8 матчах «Аталанты» во всех турнирах и сделал 1 голевую передачу. Недавно агент Миранчука рассказал об итогах встречи с руководством «Аталанты».
Но кто-то же "вбрасывает" эти "фейки", причём регулярно, пытаясь напомнить о Миранчуке, "подогревая" интерес к нему искусственно...
Обычно, в таких случаях, интерес "подогревается" заинтересованным лицом, кому это больше всех нужно, выгодно...
На мой взгляд, в интересах Миранчука, надо не подогревать искусственно интерес к своей персоне, а понять, что во-первых, главный тренер "Аталанты" и руководство "Аталанты" никуда Миранчука не отпустит, так как его покупали как игрока запаса, для замены, и руководство клуба сказало довольно чётко, что они довольны Миранчуком и их Алексей устраивает... Получается, что он их устраивает, как игрок замены...
Во-вторых, это уже становится смешно, когда "сплывает" очередной фейк, а через 2-3 дня очередное опровержение от владельцев клуба, которые как-будто проявляют к нему интерес, что никакого интереса к нему нет...
Такие фейки не во благо, а во вред, нельзя такими фейками подогреть интерес, а вот то, что он никому не интересен, вскоре уже будут знать все....
Надо работать, работать и работать на тренировке, повышая свой игровой и физический уровень в меру своих максимальных возможностей, доказывая, добиваясь больше игрового времени в матчах за "Аталанту"....
А не мечтать, надеяться, "подогревать" интерес к своей персоне, ему и его агенту...
Грубая, "топорная" работа, которая не даёт и не даст нужного эффекта...Пора бы уже это понять...
Но кто-то же "вбрасывает" эти "фейки", причём регулярно, пытаясь напомнить о Миранчуке, "подогревая" интерес к нему искусственно...
Обычно, в таких случаях, интерес "подогревается" заинтересованным лицом, кому это больше всех нужно, выгодно...
На мой взгляд, в интересах Миранчука, надо не подогревать искусственно интерес к своей персоне, а понять, что во-первых, главный тренер "Аталанты" и руководство "Аталанты" никуда Миранчука не отпустит, так как его покупали как игрока запаса, для замены, и руководство клуба сказало довольно чётко, что они довольны Миранчуком и их Алексей устраивает... Получается, что он их устраивает, как игрок замены...
Во-вторых, это уже становится смешно, когда "сплывает" очередной фейк, а через 2-3 дня очередное опровержение от владельцев клуба, которые как-будто проявляют к нему интерес, что никакого интереса к нему нет...
Такие фейки не во благо, а во вред, нельзя такими фейками подогреть интерес, а вот то, что он никому не интересен, вскоре уже будут знать все....
Надо работать, работать и работать на тренировке, повышая свой игровой и физический уровень в меру своих максимальных возможностей, доказывая, добиваясь больше игрового времени в матчах за "Аталанту"....
А не мечтать, надеяться, "подогревать" интерес к своей персоне, ему и его агенту...
Грубая, "топорная" работа, которая не даёт и не даст нужного эффекта...Пора бы уже это понять...