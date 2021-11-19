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Агент Миранчука рассказал об итогах встречи с руководством «Аталанты»

вчера, 19:15

Вадим Шпинёв, агент российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, поделился подробностями о встрече с руководством итальянского клуба, целью которой было обсудить нехватку игровой практики Миранчука.

Сегодня у нас состоялась встреча с руководством «Аталанты». Со стороны клуба на ней присутствовали спортивный директор «Аталанты» Джованни Сартори, исполнительный директор Лука Перкасси. А с нашей стороны я и мой итальянский партнер Валерио Джуффрида. На встрече мы обсудили несколько вопросов, в том числе и текущее положение дел Алексея Миранчука.

Встреча прошла в отличной и позитивной атмосфере. Руководство «Аталанты» в очередной раз подчеркнуло, что довольно Лёшей, довольно его трансфером. Клуб даже не рассматривает возможность его продажи. В него верят и не сомневаются, что Миранчук принесёт «Аталанте» много пользы.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:24
alexamit
alexamit
вчера в 22:20
Нечего было уходить из Локомотива-и сам не заиграл,и Локо подна76 хорошо.
Ironigor
Ironigor ответ steelhead (раскрыть)
вчера в 22:04
Мне что-то мало верится, что он способен на это .
В нём прослеживается лентяй, а так конечно мог бы выстрелить в Европе. Но увы. Я тоже не поклонник Алексея , но конечно тоже пожелаю ему только Удачи и больших Успехов. Всё таки наш паренёк. ☝👍😉
steelhead
steelhead ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 21:55
Ну, при сегодняшней медицине вполне из рохли сделать полутерминатора, но вопрос, способен ли Леха на это ментально. Волю тут надо собрать в кулак. Не большой поклонник Миранчука, но удачи ему все-таки желаю. Не самый удобный путь по жизни выбрал, если это был его именно его выбор. Уже это заслуживает уважения, ну а теперь - работать, прибавлять. Головин остановился в развитии, про Кокорина кроме шуток сказать нечего. В теории только Леха может выстрелить.
Ironigor
Ironigor ответ steelhead (раскрыть)
вчера в 21:44
Согласен на все сто процентов. Я самого начала тоже именно об этом и говорил. Ну нет у него физических и атлетических данных чтобы соперничать с Иличичем и Малиновским . Дряхлый он какой-то.
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:39
Агент Миранчука рассказал об итогах встречи с руководством «Аталанты» .

При клубе открывается полировочный цех .
У Алексея появилась новая не пыльная работа,
он освоил новую специальность полировщика , работа
сдельная , от заказчиков нет отбоя !!!) Ему новая специальность оказалась по душе, собирается надолго остаться при клубе. Контракт может быть продлён !!!
Все довольны !!!)
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
вчера в 21:38
Прям слова чиновника.

Очевидно что весна определяющий отрезок в карьере Миранчука.
На этом карьера в Европа скорей всего закончится.
steelhead
steelhead ответ particular (раскрыть)
вчера в 21:30
Ну, это дежурные фразы со стороны агента, по таким поводам не встречаются с руководством. Попробуют в аренду отдать зимой, видимо. Тренер, там вроде без мусора в голове, Иличича называет сумасшедшим, но если тот в порядке, то на поле выходит. Лехе надо атлетизма поднабраться, покачаться, рывки потренировать, общую выносливость. Тогда, может и пробьется. Будет с его стороны подвигом, считаю.
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:29
Не сложилась карьера российских игроков в Италии...ни Кокорин, ни Миранчук не смогли проявить себя в полной мере(точнее Миранчук не смог пока, а Кокорин даже и не пытался)
Напомнило мне все это комедию легендарного Эльдара Рязанова " невероятные приключения итальянцев в России".... только можно, или даже нужно переименовать в "невероятные приключения русских в Италии" которые расчитывали добиться там славы и благополучия, но не нашли нужного льва....
Надеюсь Миранчук еще сможет себя проявить в Италии
112910415
112910415
вчера в 21:08
ждём продолжения
berda2003
berda2003
вчера в 20:58
шпинат выполняет свою работу честно - несёт пургу и хрен проверишь - даже миранчук поверил...
dzvinka
dzvinka ответ протон (раскрыть)
вчера в 20:50, ред.
не повезло, это когда тебе по разнарядке выдали агента а он "не пляшет"...
а когда ты сам выбирал агента... и выбрал х*рового, то это называется не неповезло, а немного по другому)))
Agamaga........
Agamaga........ ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 20:44
Отдельное кожанное кресло с коженной флейтой!
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 20:31
Еще гасперини об этом расскажите, а то он не слышал
armeec_
armeec_ ответ galem72 (раскрыть)
вчера в 20:24
Цену набить игроку маринованному на банке?) Ну в Европе на рынке таких дураков нет, что бы за позитивные слова покупаться ))
armeec_
armeec_
вчера в 20:21
Сиди Леха дальше на банке, а так все позитивно ))
galem72
galem72
вчера в 20:21
Типичная сказка перед снежным ТО. Так всегда поют заинтересованные, чтобы набить цену игроку, которого хотят выгодно устроить в другой клуб.
Caniggia
Caniggia
вчера в 20:20
Любят агентишки пурги нагнать о "величии" своих клиентов!
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 20:13
Встреча прошла в отличной и позитивной атмосфере. Руководство «Аталанты» в очередной раз подчеркнуло, что довольно Лёшей, довольно его трансфером. Клуб даже не рассматривает возможность его продажи. В него верят и не сомневаются, что Миранчук принесёт «Аталанте» много пользы.

Просиживай, Алексей" и дальше на скамейке запасных "Аталанты", свои лучшие "футбольные годы"...
Ты принесёшь много пользы на скамейке запасных...
particular
particular
вчера в 20:11
Пустопорожнюю встречу агент растрезвонил как успех вселенского масштаба.
Все довольны, все улыбаются... А Лёха прилип к лавке...
протон
протон
вчера в 20:09
Да, не повезло Леше с агентом
shur
shur
вчера в 20:05
"В него верят и не сомневаются, что Миранчук принесёт «Аталанте» много пользы",
сборная России уже получила бесценный вклад Алексея в игре со сборной Хорватии, большое спасибо !!!!!
Dima salev
Dima salev
вчера в 19:49
Итальянцы вежливый народ они не скажут нагло. Что не нужен игрок
Обезжиренный
Обезжиренный
вчера в 19:46
Менестрель спел песню в стиле "КПСС и обстановка на текущий момент"
Конь 666
Конь 666
вчера в 19:40
Тогда в аренду срочно! Ну не проходит он в состав, а без практики совсем потеряем его.
praporchik zadov
praporchik zadov
вчера в 19:39
Если довольны то точно продадут...
Брулин
Брулин
вчера в 19:32
Аталанта посмотрела на Фиорентину и стала довольна трансфером Леши. Могло быть намного хуже.
Cat01
Cat01
вчера в 19:31
Будем ждать результат
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:30
ВЫпили,подзакусили
и домой заколбасили,
потому что пьяные мы были,ля-ля!
memphis
memphis
вчера в 19:26
Ждем новостей из Италии о приключениях миллионеров Саши и Леши
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