Гисдоль: «„Локомотив“ не может играть с „Лацио“ с открытым забралом»

Главный тренер «Локомотива» порассуждал о предстоящем матче с «Лацио» в Лиге Европы, который состоится 25 ноября.

Нас ждёт завтра очень интересная игра. «Лацио» — очень качественный коллектив, одна из топ-команд Италии. Когда мы их анализировали, изучали, нашли очень много интересных аспектов в их игре, игровых задумок. Нам нужно будет показать все свои лучшие качества завтра. Очень нужно побеждать. И у нас есть для этого все шансы.

Ситуация по заявке на завтра получше, чем в нашей последней игре чемпионата, где всё было ужасно. Завтра у нас будет немного больше вариантов. Жемалетдинов, скорее всего, не сможет завтра принять участие в матче. Смолов готовится в общей группе и завтра будет готов выйти на поле.

Завтра мы ждём встречу с активно прессингующей командой. Нам нужно быть очень осторожными на стадии построения наших атак, при билд-апе. Соперник будет высоко прессинговать, мы не сможем заигрываться на своей половине поля и делать много коротких передач. Мы уделили этому моменту особое внимание на тренировках.

Нам нужна победа завтра, но мы не можем играть с открытым забралом с первых минут, иначе «Лацио» нас просто-напросто накажет. Нам нужен баланс между атакой и обороной. Мы должны использовать максимум голевых шансов, которые будут созданы в чужой штрафной и при контратаках. Но мы ни в коем случае не должны забывать об обороне, нужно быть предельно внимательными и сыграть организованно.