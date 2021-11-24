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Гисдоль: «„Локомотив“ не может играть с „Лацио“ с открытым забралом»

вчера, 17:12
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Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль порассуждал о предстоящем матче с «Лацио» в Лиге Европы, который состоится 25 ноября.

Нас ждёт завтра очень интересная игра. «Лацио» — очень качественный коллектив, одна из топ-команд Италии. Когда мы их анализировали, изучали, нашли очень много интересных аспектов в их игре, игровых задумок. Нам нужно будет показать все свои лучшие качества завтра. Очень нужно побеждать. И у нас есть для этого все шансы.

Ситуация по заявке на завтра получше, чем в нашей последней игре чемпионата, где всё было ужасно. Завтра у нас будет немного больше вариантов. Жемалетдинов, скорее всего, не сможет завтра принять участие в матче. Смолов готовится в общей группе и завтра будет готов выйти на поле.

Завтра мы ждём встречу с активно прессингующей командой. Нам нужно быть очень осторожными на стадии построения наших атак, при билд-апе. Соперник будет высоко прессинговать, мы не сможем заигрываться на своей половине поля и делать много коротких передач. Мы уделили этому моменту особое внимание на тренировках.

Нам нужна победа завтра, но мы не можем играть с открытым забралом с первых минут, иначе «Лацио» нас просто-напросто накажет. Нам нужен баланс между атакой и обороной. Мы должны использовать максимум голевых шансов, которые будут созданы в чужой штрафной и при контратаках. Но мы ни в коем случае не должны забывать об обороне, нужно быть предельно внимательными и сыграть организованно.

Ранее стало известно, кто рассудит матч «Локомотива» и «Лацио».

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Все комментарии
Провокатор
Провокатор
сегодня в 14:27
«„Локомотив“ не может играть с „Лацио“ с открытым забралом»

А с запотевшим?
Bombardier
Bombardier
сегодня в 12:12
Может, только полную авоську пропущенных мячей насобирает 😆
112910415
112910415
сегодня в 11:46
нулевая ничья по факту ?
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:04
Значить будет опять автобус
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 18:04
Ну да, но прессинг нужен.
протон
протон
вчера в 17:56
Значит будут играть с открытым хлебалом)))
sihafazatron
sihafazatron ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 17:52
А у нас по-другому не принято играть, это касается и всех клубов, и сборной
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 17:25
Опять значит автобус припаркуют.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 17:17
А то сломают рот)
particular
particular
вчера в 17:15
Ну, если с открытым забралом хлопотно, тогда придётся выходить на поле со спущенными штанами :)
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