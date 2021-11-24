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«Ювентус» потерпел самое крупное поражение в ЛЧ в своей истории

вчера, 10:42
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)4 : 0Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

«Ювентус» разгромно уступил «Челси» в игре групповой стадии Лиги Чемпионов.

Это самое крупное поражение туринского клуба в рамках данного турнира. Стоит отметить, что 1958 году «Ювентус» проиграл австрийскому «Винеру» со счетом 0:7, но тогда турнир имел другой формат и назывался Кубок Чемпионов.

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Все комментарии
Пётр Горлов
Пётр Горлов
сегодня в 16:49
За...ал этот Роналдо)))
gwynb1eidd
gwynb1eidd
вчера в 22:07
Нобель сказал, что Юве поднимается и движется в правильном направлении, так что всё хорошо, расходимся )))
azkan
azkan
вчера в 19:51
Да и в Турине такой же результат должен был быть. Тогда автобусной Юве повезло.
А вчера настигла справедлива кара)
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 19:21
да это просто избиение младенцев. Да и вообще бюыло ясно с самого начала,кто займёт первое место и только второе было под вопросом,но всё же Зенит не смог воспользоваться моментом,когда у Юве была отвратительная форма и отправить в накаут.
Класс Челси просто космический,особенно на фоне таких середняков. Считаю Тухеля номер 1 на победу в ЛЧ.
David Young
David Young ответ Phu Quoq (раскрыть)
вчера в 17:16
Не совсем, хотя Ювентус уже слабее чем как он некогда был, но всё ещё в числе сильнейших клубов мира, на мой взгляд, хотя и не близок к первой тройке.
David Young
David Young ответ Phu Quoq (раскрыть)
вчера в 17:14
Не у всех пользователей сайта русский язык является родным, языковой барьер может сказываться, а что до стилей, то они могут быть очень разными, как и мнения о них, дело каждого как на что реагировать и как что оценивать (но правила сайта при этом не должны нарушаться).
Phu Quoq
Phu Quoq ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
вчера в 17:11
Чувак, почему все твои более менее большие посты написаны в стиле описания товаров на Али Экспрессе
Или на крайний случай Гугл переводчик
Phu Quoq
Phu Quoq ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 17:09
Как это без мотивации? А не попасть в 1/8 на Баварию не мотивация? Ювентусу же сразу бизда.
Думаю счет 4:0 это реальное соотношение уровня Челси и Ювентуса в данный момент
112910415
112910415
вчера в 14:19
без мотивации, конечно ... но не настолько же !
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 13:19
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 12:30
    Да уж,совсем неожиданно.
    Dirty_Harry
    Dirty_Harry
    вчера в 12:13
    В историю можно "вляпаться" что кабинет и показал
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 12:04
    Ювентус этот сезон опять не конкурент
    dimagas2
    dimagas2
    вчера в 11:42
    Ювентус канешна был не в оптимальном составе,но и Челси далеко не со всеми лидерами на поле.Так что спишем на отсутствие турнирной мотивации.
    Антон Белянкин
    Антон Белянкин
    вчера в 11:39
    Лихорадит туринцев в этом сезоне.
    протон
    протон
    вчера в 11:36
    В 1958 году были разгромлены австрийским Винером.
    В 2021 году были добиты немецким Вернером.
    протон
    протон
    вчера в 11:35
    Жаль Роналдо нет, так бы на него можно было списать провал клуба
    Счёт должен был быть 0-6 или 0-7 минимум, но Юве достойно показал что между ними и Норвичом есть разница: Юве все 90 минут из защиты не выходит
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 11:32
    В Лиге Чемпионов всё возможно.
    ДСА
    ДСА
    вчера в 11:31
    Ну вот игроки вписали себя в историю клуба.
    Gor Ter-Aristacessian
    Gor Ter-Aristacessian
    вчера в 11:20, ред.
    «Челси» с самого начала продемонстрировал свои намерения. Не то чтобы «Старая Синьора» не была готова, поскольку она явно пыталась найти этот длинный пас, чтобы прорваться в контратаку и найти еще один результат в стиле Кьезы, чтобы выиграть для себя.

    «Синие» этого не допустили. Защита упорно трудилась, чтобы держать «Ювентус» в страхе, особенно бывший нападающий «Челси» Альваро Мората, который действительно стремился забить против своей старой команды, не смог забить, хотя был близок.

    Тьяго Силва совершил невероятное вмешательство, выбив мяч с линии, чуть не повредив себя в процессе, просто чтобы не дать испанцу забить в том месте, где он так часто упускал эти моменты.

    «Ювентус» потерпел самое крупное поражение в ЛЧ в своей истории. Они играли против «Челси».
    Q-J-G
    Q-J-G
    вчера в 11:03
    М.Аллегри решил переписать историю "Ювентуса"....

    И это только начало, вот сейчас мы в действительности увидим истинный уровень М.Аллегри в качестве главного тренера, когда нет "багажа" А.Конте, когда надо "строить", возрождать, а не прийти на всё готовое, как это было в июне 2014 года, когда А.Конте возглавил сборную Италии в качестве главного тренера, оставив после себя "отлаженный механизм" - ЮВЕ, команду которая довольно длительное время играла "на багаже" А.Конте...но под "присмотром" М.Аллегри...

    Кстати, до ЮВЕ, М.Аллегри был отправлен в отставку с поста главного тренера "Милана", когда команда расположилась на 11-м месте в турнирной таблице....

    На мой взгляд, М.Аллегри тренер средней квалификации, и никак не топ-тренер...
    Будем и дальше наблюдать за ЮВЕ под руководством М.Аллегри, за его успехами в этой команде, если эти успехи будут...
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008
    вчера в 10:51
      drug01
      drug01
      вчера в 10:43
      Жаль очень жаль
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