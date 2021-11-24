«Ювентус» потерпел самое крупное поражение в ЛЧ в своей истории

«Ювентус» разгромно уступил «Челси» в игре групповой стадии Лиги Чемпионов.
Это самое крупное поражение туринского клуба в рамках данного турнира. Стоит отметить, что 1958 году «Ювентус» проиграл австрийскому «Винеру» со счетом 0:7, но тогда турнир имел другой формат и назывался Кубок Чемпионов.
И это только начало, вот сейчас мы в действительности увидим истинный уровень М.Аллегри в качестве главного тренера, когда нет "багажа" А.Конте, когда надо "строить", возрождать, а не прийти на всё готовое, как это было в июне 2014 года, когда А.Конте возглавил сборную Италии в качестве главного тренера, оставив после себя "отлаженный механизм" - ЮВЕ, команду которая довольно длительное время играла "на багаже" А.Конте...но под "присмотром" М.Аллегри...
Кстати, до ЮВЕ, М.Аллегри был отправлен в отставку с поста главного тренера "Милана", когда команда расположилась на 11-м месте в турнирной таблице....
На мой взгляд, М.Аллегри тренер средней квалификации, и никак не топ-тренер...
Будем и дальше наблюдать за ЮВЕ под руководством М.Аллегри, за его успехами в этой команде, если эти успехи будут...
И это только начало, вот сейчас мы в действительности увидим истинный уровень М.Аллегри в качестве главного тренера, когда нет "багажа" А.Конте, когда надо "строить", возрождать, а не прийти на всё готовое, как это было в июне 2014 года, когда А.Конте возглавил сборную Италии в качестве главного тренера, оставив после себя "отлаженный механизм" - ЮВЕ, команду которая довольно длительное время играла "на багаже" А.Конте...но под "присмотром" М.Аллегри...
Кстати, до ЮВЕ, М.Аллегри был отправлен в отставку с поста главного тренера "Милана", когда команда расположилась на 11-м месте в турнирной таблице....
На мой взгляд, М.Аллегри тренер средней квалификации, и никак не топ-тренер...
Будем и дальше наблюдать за ЮВЕ под руководством М.Аллегри, за его успехами в этой команде, если эти успехи будут...