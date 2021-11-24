«Ювентус» потерпел самое крупное поражение в ЛЧ в своей истории

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вчера, 10:42

«Ювентус» разгромно уступил «Челси» в игре групповой стадии Лиги Чемпионов.

Это самое крупное поражение туринского клуба в рамках данного турнира. Стоит отметить, что 1958 году «Ювентус» проиграл австрийскому «Винеру» со счетом 0:7, но тогда турнир имел другой формат и назывался Кубок Чемпионов.