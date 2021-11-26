В 19.00 начнётся жеребьёвка стыковых матчей ЧМ-2022

1637939279

вчера, 18:07

Сегодня сборная России узнает своих соперников по стыковым матчам для отбора на чемпионат мира 2022 в Катаре. Церемония пройдет сегодня в Цюрихе, начало — в 19:00 по московскому времени.

Сборная России находится в 1-й корзине, куда попали шесть лучших сборных из числа занявших в отборочных группах вторые места. По итогам жеребьёвки определится 3 группы по 4 участника в каждой. В каждой группе будет 2 полуфинала и финал. Всего из 12 команд на чемпионат мира попадут 3 сборные, выигравшие полуфиналы и финалы в своих группах.

Соперниками России по полуфиналу могут стать сборные Австрии, Чехии, Северной Македонии, Польши и Турции.

Состав 1-й корзины выглядит следующим образом: Италия, Португалия, Россия, Шотландия, Швеция, Уэльс.