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В 19.00 начнётся жеребьёвка стыковых матчей ЧМ-2022

вчера, 18:07

Сегодня сборная России узнает своих соперников по стыковым матчам для отбора на чемпионат мира 2022 в Катаре. Церемония пройдет сегодня в Цюрихе, начало — в 19:00 по московскому времени.

Сборная России находится в 1-й корзине, куда попали шесть лучших сборных из числа занявших в отборочных группах вторые места. По итогам жеребьёвки определится 3 группы по 4 участника в каждой. В каждой группе будет 2 полуфинала и финал. Всего из 12 команд на чемпионат мира попадут 3 сборные, выигравшие полуфиналы и финалы в своих группах.

Соперниками России по полуфиналу могут стать сборные Австрии, Чехии, Северной Македонии, Польши и Турции.

Состав 1-й корзины выглядит следующим образом: Италия, Португалия, Россия, Шотландия, Швеция, Уэльс.

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Перевод с uefa.com
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Все комментарии
bsww
bsww ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 19:30
ОБА
bsww
bsww
вчера в 19:29
Спасибо, месье, наши обе игры проводят дома
ВОТ ЭТО БУДЕТ АД. Финал в Турции, турки теперь фавориты в игре с Португальцами. Бойся, Италия.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ bsww (раскрыть)
вчера в 19:28
Наши точно будут играть только дома! А вот один или два матча посмотрим!
bsww
bsww
вчера в 19:25
Так, а теперь кто "финал" проводит дома
bsww
bsww
вчера в 19:25
М-да, хорошо, что играем ДОМА, а если зрителей допустят, то надо рвать голоса. Швеция - Чехия, соперники равные, НО надеюсь на чехов
А дальше итальянцам "повезло" с македонцами, а у португальцев в соперники горячие турки
Simba_68
Simba_68 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 19:24, ред.
исправлено, спасибо!
bsww
bsww
вчера в 19:21
Повезло Братьям, не хотелось бы их видеть в группе с Итальянцами и Португальцами
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 19:21
Вот мой прогноз сбылся Италия или Португалия!
bsww
bsww ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 19:19
Допустили
rurymb5h2rpr
rurymb5h2rpr
вчера в 19:18
На португалов и макаронников не нарвались, везет очень сильно.
bsww
bsww
вчера в 19:18
ДА-А-А. Со Шведами в финале, возможно. И остаются Италия - Португалия, вот это будет БОМБА в ЭФИРЕ
bsww
bsww
вчера в 19:17
Ну.... писец, такой формой жребия олько Швецию в соперники
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 19:15
Ну это совсем нечестная схема...
Если так, тогда надо надеяться, что нашим кривоножкам достанутся оба матча дома)
Иначе у нас совсем нету шансов...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:58
Справедливости в этом мини-турнире как раз минимум.
Одной команде (в том числе и нашей) может повезти и сыграть две домашки, а другой два матча на выезде.
Предположу, что если в финале сойдутся команды из первой и второй корзины, то сыграют на поле "второй". А там видно будет.
Удачи нашей сборной, держим кулачки...
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 18:57
Удачной жеребьевки сборной России! Пусть нам повезет и удастся избежать встречи с Италией, Португалией и Польшей.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:53
С Украиной нас разведут, исправьте.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Димон Булыкин (раскрыть)
вчера в 18:47
"Дима Булыкин" может Вы конечно не в курсе, но может так сложиться, что для кого то будет два матча дома, а для кого то два матча на выезде! Но это как говориться "фишка ляжет".
Elliada
Elliada
вчера в 18:45
Кто бы не попался России, дальше пройдет точно не Россия.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 18:39, ред.
Вы правильно поняли схему!
Но дальше может быть интересно. Даже фавориты Италия и Португалия могут даже в финал не попасть, смотря какой соперник попадётся. И здесь не знаешь, что лучше С.Македония или Польша.
Caniggia
Caniggia
вчера в 18:36
Ждём Польшу.
Димон Булыкин
Димон Булыкин
вчера в 18:34
Я так понимаю полуфинал лучше в гостях сыграть, а в финале с более сильной сборной дома.

Хотя о чём я говорю, шансов почти нет)
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 18:33
Я с тобой !
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:32
Судьба она такая, что бывает смеётся над тобой. Это теперь я могу точно сказать через прожитые годы.
Спартаку предстоит решающий матч в ЛЕ с поляками и здесь, возможно, будет связь кармическая на жеребьевке.
Конечно хотел бы в первом матче шотландцев...
Посмотрим.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 18:30
Конечно мы переживаем за свою сборную (Россию), но и другие переживают за своих. А больше всех на измене сидят итальянцы! Спросите почему? А ответ до банальности прост. Если к примеру для Португалии не попадание на ЧМ будет трагедией, в России скажут: "А мы и не надеялись", в Польше, Турции, Швеции, Чехии скажут: "Мы старались". В Северной Македонии, Шотландии, Уэльсе будут гордиться своими сборными, то в Италии не попадание на второй раз подряд на ЧМ будет не трагедией... это будет полный... Группа Италия с Португалией это будет нечто! Но допустят ли такого, или нагретые шарики будут?
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:30
Если я привильно понял, то в каждой группе будут по 2 команды из первой корзины и их соперники со второй корзины....думаю что со второй корзины можно любую сборную кроме Польши,а вот из первой корзины по силам могут быть только Шотландия и Уэльс, с остальными шансов нет. Но пожелаем удачи сборной России!!!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:28
Сейчас начнутся нервных 30 минут или целый тайм.
Phu Quoq
Phu Quoq
вчера в 18:20
Надеюсь в первом матче попадется Австрия или Польша
Чтобы сразу нас чпокнули и по домам
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 18:20
А может лучше пошаманить?
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 18:19, ред.
Лучше всего Турцию получить, договориться можно
И Кудряшов спец по ним
Сп62
Сп62
вчера в 18:12
Пойду помолюсь.
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