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Новый Суарес и гуманитарная помощь от Гвардиолы. Хави планирует трансферы «Барселоны»

27 ноября 2021, 14:30
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Нужен форвард, ведь Агуэро может завершить карьеру.

Тренер поставил трансферы на паузу

Товарищ Бартомеу предал каталонскую партию и идеалы капитализма. Трусливо сбежал в буржуазную тень, оставил тяжелое бремя пролетариату. По итогам прошлого финансового года чистый убыток «Барселоны» составил 481 млн евро. Мировой рекорд, худший показатель в истории футбола.

Разбирали причины будущего коллапса до того, как он состоялся. Вы в курсе, как выглядели всадники Апокалипсиса. Безвольные тренеры молчали, когда Бартомеу творил дичь. Были ошибочные трансферы. Увидели непродуманную политику трудовых отношений с красным бриллиантом Месси.

Затем случилась потеря такого ценного коммерческого актива. Ставка на ребят, которые с десятого раза не могут вовремя прийти на тренировку. Дембеле, Коутиньо и Гризманн вытащили более полумиллиарда евро за счет трансферных сумм, зарплат, подъемных, отчислений агентам и бонусов.

Бартомеу умудрился перерезать традиционную артерию усиления «Барселоны» — южноамериканскую. Клуб с Роналдиньо, Ривалдо, Месси, Суаресом и Неймаром подписывал Малкома, Матеуса Фернандеса, Дугласа, Мину и Марлона. Разве можно потратить на этих игроков много?

Легко — более 150 млн евро с учетом зарплат. Добавляем три сотни миллионов на трансферы футболистов, которые не выросли в команде, как Алейш Видаль, Динь, Ленгле, Алькасер, Туран, Семеду или Андре Гомеш – получаем причину, почему теперь Хави заморозил трансферы на время.

Неплохой психологический трюк – заявил футболистам, что на нулевой точке отсчета даст шанс всем. Неплохой менеджерский ход – такая новость сообщила Лапорте, что Хави хочет контроль над сделками, он диктует правила, в отличие от Кумана, Сетьена или Вальверде.

Наконец, усидели в последних матчах ставку на воспитанников, формируется подход нового тренера. Хотя это все лирика, первопричину заморозки разговоров до зимы все поняли. Денег нет. Когда за один финансовый год получаешь минус полмиллиарда, то вынужден ждать.

В январе долги клуба были в районе 1.2 миллиарда евро, средств на серьезное усиление пока нет. Надо проявлять смекалку и находчивость, а для начала отбиться от предложений «Баварии» a талантам из «Ла Массии».

Хави выделит тех, кто ему не подходит

Эрнандес жесткий человек, в своих суждениях с Катара не выбирал мягкие формулировки, поэтому обязательно включит бензопилу, чтобы проредить каталонский лес. Березок на «Камп Ноу» стало больше, а дубов-колдунов приходится возвращать с бразильских пляжей. Подписание Дани Алвеса – сигнал, что команде не хватает опыта.

Вера в Педри, Гави и Нико Гонсалеса может привести к ничьей против «Бенфики», но вряд ли поможет обыграть «Баварию». Восемнадцатилетний австриец Юсуф Демит тоже не обязательно станет частью оптимальной основы. Пока Хави тестирует тех, кто есть – Ленгле, Араухо и воспитанников академии, но понимает, что нужны продажи.

Агуэро может завершить карьеру из-за проблем с сердцем, Брейтуйэт – уйти в бизнес с головой, а Люк де Йонг вряд ли нападающий мечты для тренера Хави. Проблемы в атаке нужно решать, ведь Дембеле не спешит подписывать новый контракт, может уйти бесплатно. А Коутиньо сидит без дела.

Причем на новичков нужны деньги. Для Хави хорошо, что у него остались катарские связи. Если фанаты «Баварии» резко выступили против сделки с тамошней компанией. Не хотят, чтобы их родной клуб оставался рекламным лицом шейхов, связанных с нарушениями прав человека и сокрытием деталей смертей тысяч рабочих при подготовке ЧМ.

А на собрании «сосьос» «Барселоны» протестов не будет. Лапорта пойдет за арабскими кредитами и инвестициями, как и московский «Спартак».

Гвардиола снова поможет родному клубу

Хосеп с таким интересом переспросил на пресс-конференции «Манчестер Сити», назначили ли Хави официально, что выдал себя с потрохами. Фанат клуба. Особенность «Барселоны» — вокруг нее реально много неравнодушных людей. Им больно от того, в каком состоянии их любимцы.

И люди там достойные, как старичок Луис Суарес – испанец, который заявил, что готов отдать свой «Золотой мяч» Левандовски, если Роберта в понедельник обделят наградой. Гвардиола обязательно свяжется с Хави, если Эрнандесу нужна будет трансферная консультация.

Судя по тренерской подготовке еще одного экс-игрока «Барселоны» Артеты, Хосеп наделен педагогическим талантом. Не факт, что многие его подопечные станут сильными тренерами, но Хаби Алонсо или Хави явно не Иньеста с Месси, у них шансов построить новую карьеру в сложной профессии больше.

Но любому молодому наставнику нужен перспективный и гармоничный состав. У «Барселоны», если грамотно его готовить, неплохой голкипер. Тер Штеген может работать надежно, бывали славные отрезки. Пике постарел, но никто не мешает сыграть в три центральных и разделить нагрузку на защиту.

Так уже делали в центре поля, где де Йонг страхует Бускетса. Хитрый Гвардиола, отдав Феррана Торреса в напарники Депаю и Фати, может при этом попросить для собственной доминирующей команды техничного Френки. Но «Барселоне» нужны трансферы за приличные деньги, чтобы улучшить финансовые результаты, невзирая на скромное положение в Ла Лиге.

Зимой точно пойдут за центральным форвардом – Кавани, Обамеянг и Ляказетт в списке доступных. Также будут мониторить рынок свободных агентов. Кристенсен и Погба – два варианта, хотя Поля брать опасно, как и Пулишича. Француз и американец многое умеют, но травмы и потеря концентрации – их слабые стороны.

«Барселона» в идеальном мире могла бы вернуть Месси, если зачахнет в Париже и активирует важный пункт в контракте. Но в реальности каталонцев скорее ждут сделки с Ляказеттом и свободными агентами. Причем не все горят желанием играть за «Барселону» в кризис.

Но если Куман смотрелся обреченным в ожидании неустойки в дикие 10 млн евро за неудачную раоту, то Хави молодой и перспективный. В Эрнандеса могут поверить нестарые футболисты, а это уже первый шаг к ренессансу.

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BoryaSemenovBarnaul
BoryaSemenovBarnaul
28 ноября в 13:52
Давайте будем честными и называть вещи своими именами. Каталонская мафия протянула свои щупальца в виде Бегиристайна в голубой мешок уже почти 10 лет назад и сейчас они снова пытаются строить из себя помощников для своего главного рассадника, будучи готовыми отдавать за бесценок игрока, за которого в нормальных условиях просили бы лимонов 70-80, а то и больше. В Европе только бомж настолько же беспардонные (практически в открытую сделали себе в болоте сочинский фарм-клуб из бывшего Динамо, который теперь тащат за уши).
shlomo
shlomo
27 ноября в 14:41
Спасибо за статью....ну что, новый Гвардиола или очередной Куман?....или лучше сказать: Хави – перезапуск Барселоны...:))) .....если не ошибаюсь, то Лапорта уже пообещал трех новых игроков зимой, правда для этого надо кого-то продать, ведь денег нет (от слова совсем нет).... да, супертопы в Барсу сейчас не пойдут и вернуть то самое мировое величие, при том, что многие конкуренты ушли вперед с точки зрения состава, денег и трансферов, будет непросто.... остается надежда лишь на перспективу тандема Лапорты и тренера, которого он выбрал.... у Хави есть две основные вещи – требовательность и высочайший авторитет.... он говорил в интервью, что знает сильные стороны ветеранов, а также их слабости и не будет просто использовать ветеранов лишь из-за уважения (либо они слушают его, либо не играют...).....надеюсь, что при нем смогут продать несколько человек и укрепиться нужными под его схему футболистами (есть примеры даже средних клубов, вроде Севильи или Аталанты, когда под философию покупаются крутые игроки за небольшие деньги....).... Удачи и еще раз Удачи и пусть все получится.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
27 ноября в 14:35
Удачи им всем!
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