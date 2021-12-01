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«Ньюкасл» предложил Брозовичу щедрый контракт

вчера, 08:26

Английский «Ньюкасл» хочет переманить к себе полузащитника «Интера» Марцело Брозовича. «Сороки» подготовили для хорвата щедрое предложение. Отмечается, что речь идет о 6,5 млн евро за сезон. Контрактом предусмотрены бонусы в размере 1 млн евро.

Брозович, по слухам, готов рассматривать предложение только от миланского «Интера», который готов дать игроку на подпись трудовое соглашение до 2025 года с заработной платой в 6 млн евро. Стороны близки к закрытию сделки.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 13:14
Из разницы в пол миллиона не уйдёт он, вот если бы 10-ть предложили бы тогда , может быть и то под вопросом, АПЛ не АПЛ, а клуб идёт на последнем месте….
Nеrаzzurri
Nеrаzzurri
вчера в 13:03
уходить из топ луба, который борется за чемпионство и играет в ЛЧ, в клуб который будет в Чемпионшипе?
мне кажется Брозович не такой тип, что бы ради денег, растрачивать свой потенциал
fbd87f3y2w8s
fbd87f3y2w8s
вчера в 10:09
Вряд ли Брозович хочет к концу карьеры играть в чемпионшипе.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 09:47
Не самая большая прибавка по сравнению с предложением Интера.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 09:37
Очередные футбольные нувориши.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 08:33
Давай Брозович,покажи как надо играть!
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