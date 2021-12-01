«Ньюкасл» предложил Брозовичу щедрый контракт

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вчера, 08:26

Английский «Ньюкасл» хочет переманить к себе полузащитника «Интера» . «Сороки» подготовили для хорвата щедрое предложение. Отмечается, что речь идет о 6,5 млн евро за сезон. Контрактом предусмотрены бонусы в размере 1 млн евро.

Брозович, по слухам, готов рассматривать предложение только от миланского «Интера», который готов дать игроку на подпись трудовое соглашение до 2025 года с заработной платой в 6 млн евро. Стороны близки к закрытию сделки.