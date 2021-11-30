«Барселона» предложила Коутиньо «Манчестер Юнайтед»

«Барселона» предложила «Манчестер Юнайтед» подписать полузащитника Филиппе Коутиньо, сообщает Diario Sport.
По информации источника, в каталонском клубе хотят использовать бразильца в качестве довеска в сделке по возможному подписанию Антони Марсьяля или Эдинсона Кавани.
Однако отмечается, что в «Юнайтед» дали понять, что на данном этапе они не заинтересованы в Коутиньо, в свою очередь «Барса» проинформировала «Манчестер Сити» о доступности Филиппе для трансфера.
Ранее сообщалось, что Коутиньо не хочет уходить из «Барселоны» в январе.