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«Барселона» предложила Коутиньо «Манчестер Юнайтед»

вчера, 21:46

«Барселона» предложила «Манчестер Юнайтед» подписать полузащитника Филиппе Коутиньо, сообщает Diario Sport.

По информации источника, в каталонском клубе хотят использовать бразильца в качестве довеска в сделке по возможному подписанию Антони Марсьяля или Эдинсона Кавани.

Однако отмечается, что в «Юнайтед» дали понять, что на данном этапе они не заинтересованы в Коутиньо, в свою очередь «Барса» проинформировала «Манчестер Сити» о доступности Филиппе для трансфера.

Ранее сообщалось, что Коутиньо не хочет уходить из «Барселоны» в январе.

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 08:20
Кавани конечно хорош был, но Доплата Коут, пусть даже в разы подешевевший...)
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 08:14
В МЮ идти совсем зашквар для Коутиньо
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:14
Пусть "Ливерпулю" предложат 😉
ДСА
ДСА
сегодня в 05:31
Похоже Коутиньо уже не котируется.
prmg8xep35nt
prmg8xep35nt
сегодня в 05:18
Вряд ли его туда возьмут
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:09
Они сами разберутся.
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