«Барселона» предложила Коутиньо «Манчестер Юнайтед»

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вчера, 21:46

«Барселона» предложила «Манчестер Юнайтед» подписать полузащитника , сообщает Diario Sport.

По информации источника, в каталонском клубе хотят использовать бразильца в качестве довеска в сделке по возможному подписанию Антони Марсьяля или Эдинсона Кавани.

Однако отмечается, что в «Юнайтед» дали понять, что на данном этапе они не заинтересованы в Коутиньо, в свою очередь «Барса» проинформировала «Манчестер Сити» о доступности Филиппе для трансфера.

Ранее сообщалось, что Коутиньо не хочет уходить из «Барселоны» в январе.