«Челси» интересен Маркиньос. Трансфер может стать рекордным

«Челси» заинтересован в подписании защитника ПСЖ Маркиньоса, сообщает Fichajes.
По информации источника, из-за неопределенной ситуации «синих» с Антонио Рюдигером, Тьяго Силвой, Андреасом Кристенсеном и Сезаром Аспиликуэтой, у которых истекают контракты с клубом, «Челси» рассматривает варианты с подписанием еще одного защитника.
Утверждается, что из-за долгосрочного контракта 27-летнего бразильца с ПСЖ (до лета 2024 года), «Челси» придется выложить крупную сумму за его переход, трансфер может стать рекордным среди защитников.
Ранее появлялась информация о решении ПСЖ по контракту Маркиньоса.