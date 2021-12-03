«Челси» интересен Маркиньос. Трансфер может стать рекордным

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вчера, 14:21

«Челси» заинтересован в подписании защитника ПСЖ Маркиньоса, сообщает Fichajes.

По информации источника, из-за неопределенной ситуации «синих» с Антонио Рюдигером, Тьяго Силвой, Андреасом Кристенсеном и Сезаром Аспиликуэтой, у которых истекают контракты с клубом, «Челси» рассматривает варианты с подписанием еще одного защитника.

Утверждается, что из-за долгосрочного контракта 27-летнего бразильца с ПСЖ (до лета 2024 года), «Челси» придется выложить крупную сумму за его переход, трансфер может стать рекордным среди защитников.