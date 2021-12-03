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«Челси» интересен Маркиньос. Трансфер может стать рекордным

вчера, 14:21

«Челси» заинтересован в подписании защитника ПСЖ Маркиньоса, сообщает Fichajes.

По информации источника, из-за неопределенной ситуации «синих» с Антонио Рюдигером, Тьяго Силвой, Андреасом Кристенсеном и Сезаром Аспиликуэтой, у которых истекают контракты с клубом, «Челси» рассматривает варианты с подписанием еще одного защитника.

Утверждается, что из-за долгосрочного контракта 27-летнего бразильца с ПСЖ (до лета 2024 года), «Челси» придется выложить крупную сумму за его переход, трансфер может стать рекордным среди защитников.

Ранее появлялась информация о решении ПСЖ по контракту Маркиньоса.

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
вчера в 21:22
лучший игрок ПСЖ, так то, но не думаю что Челси его будет покупать.
протон
протон
вчера в 16:26
Всего 27 лет.Казалось что он уже давно играет и ему около тридцати
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:02
Заинтреговали этим подписанием.
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:33
Тухель отлично знаком с возможностями Бразильца, думаю и сам игрок будет не против воссоединиться с бывшим главным тренером. Этот трансфер однозначно усилит оборонительные ряды "синих". Вопрос только в том, захотят ли шейхи отпускать своего капитана и лидера команды или нет....могут так же упереться как с Мбаппе.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 15:07
Трансфермаркт оценивает его в 75 млн.евро. Контракт ещё на 2,5 года. ПСЖ деньгами не удивить, а самого игрока и там хорошо кормят с добавкой.
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 15:03
Люблю Маркиньоса.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 14:37
Он втрое сильнее Лукаку и Холланда
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:21
Я за Челси,дерзайте
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