Бензема может покинуть «Реал». Он интересен ПСЖ и «Ливерпулю».

Нападающий «Реала» Карим Бензема может перебраться в другой клуб.
El Nacional сообщает, что из-за желания мадридского клуба приобрести форварда Килиана Мбаппе из ПСЖ, а также интереса к нападающему «Боруссии Дортмунд» Эрлингу Холанду, Бензема может покинуть клуб по собственному желанию или может быть продан клубом.
По информации источника, интерес к Кариму проявляют «Ливерпуль» и ПСЖ. Контракт игрока с «Реалом» действует до лета 2023 года.
Недавно Бензема повторил свой рекорд по забитым голам в составе «Реала».
Что касается Карима, то и в ПСЖ и в Ливерпуле он сможет показать отличную игру, но лично мне было бы интересно посмотреть на него в составе Ливерпуля, и тройка нападения Салах /Мане/Бензема наведет шороху и выглядит весьма угрожающе.
Что касается Карима, то и в ПСЖ и в Ливерпуле он сможет показать отличную игру, но лично мне было бы интересно посмотреть на него в составе Ливерпуля, и тройка нападения Салах /Мане/Бензема наведет шороху и выглядит весьма угрожающе.
Никто никуда не идёт и даже не задумывается.
У Карима в Реале всё очень даже хорошо складывается, точно также как и у руководства и тренерского штаба с Каримом. А все эти может быть, а если... , ничего не стоят, как только чьи-то фантазии.
И то что в Реал рвётся Килиан Мбаппе, так это всем известно и никак не повлияет на уход Бензема из стана Реала, а только сделает ещё более мощным атакующий потенциал сливочных Винисиус - Бензема - Мбаппе, это же будет просто один из самых лучших театров из нападающих !
А насчёт того что и Холанд перейдёт в Реал, об этом ещё точно даже никто и не говорил из руководства Реала или со стороны самого Эрлинга.
Так что все эти предположения насчёт Бензема, пустой чей-то - пшик и лирика !
Карим в Реале и ему там комфортно, ждём ещё Мбаппе и вот этот переход уж точно свершится. Реалу Удачи !
Всем Добра !!!
Никто никуда не идёт и даже не задумывается.
У Карима в Реале всё очень даже хорошо складывается, точно также как и у руководства и тренерского штаба с Каримом. А все эти может быть, а если... , ничего не стоят, как только чьи-то фантазии.
И то что в Реал рвётся Килиан Мбаппе, так это всем известно и никак не повлияет на уход Бензема из стана Реала, а только сделает ещё более мощным атакующий потенциал сливочных Винисиус - Бензема - Мбаппе, это же будет просто один из самых лучших театров из нападающих !
А насчёт того что и Холанд перейдёт в Реал, об этом ещё точно даже никто и не говорил из руководства Реала или со стороны самого Эрлинга.
Так что все эти предположения насчёт Бензема, пустой чей-то - пшик и лирика !
Карим в Реале и ему там комфортно, ждём ещё Мбаппе и вот этот переход уж точно свершится. Реалу Удачи !
Всем Добра !!!