Бензема может покинуть «Реал». Он интересен ПСЖ и «Ливерпулю».

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вчера, 11:25

Нападающий «Реала» может перебраться в другой клуб.

El Nacional сообщает, что из-за желания мадридского клуба приобрести форварда Килиана Мбаппе из ПСЖ , а также интереса к нападающему «Боруссии Дортмунд» Эрлингу Холанду, Бензема может покинуть клуб по собственному желанию или может быть продан клубом.

По информации источника, интерес к Кариму проявляют «Ливерпуль» и ПСЖ . Контракт игрока с «Реалом» действует до лета 2023 года.

Недавно Бензема повторил свой рекорд по забитым голам в составе «Реала».