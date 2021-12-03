ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2021/2022

Бензема может покинуть «Реал». Он интересен ПСЖ и «Ливерпулю»

вчера, 11:25

Нападающий «Реала» Карим Бензема может перебраться в другой клуб.

El Nacional сообщает, что из-за желания мадридского клуба приобрести форварда Килиана Мбаппе из ПСЖ, а также интереса к нападающему «Боруссии Дортмунд» Эрлингу Холанду, Бензема может покинуть клуб по собственному желанию или может быть продан клубом.

По информации источника, интерес к Кариму проявляют «Ливерпуль» и ПСЖ. Контракт игрока с «Реалом» действует до лета 2023 года.

Недавно Бензема повторил свой рекорд по забитым голам в составе «Реала».

Все новости
«Мы не можем держать его вечно». Клопп — о ситуации Филлипса в «Ливерпуле»
Сегодня, 09:01 Комментарии1
Слухи«Эвертон» включился в борьбу за трансфер Азмуна
Сегодня, 08:13 Комментарии7
СлухиМЮ хочет подписать хавбека «Барселоны»
Вчера, 20:58 Комментарии8
СлухиЗащитник «Уфы» Юрий Журавлёв заинтересовал ЦСКА
Вчера, 16:36 Комментарии11
Слухи«Ювентус» готов продать Кулусевски
Вчера, 16:28 Комментарии11
Слухи«Вулверхэмптон» готов продать Траоре в «Ливерпуль» за 25 млн евро
Вчера, 16:19 Комментарии6
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:57
только при условии, что могут подписать одновременно, Холланда и Мбаппе, можно рассуждать о том, что Бензема в этом случае может покинуть Реал)) Вот слухи о том, что Реал может подписать Левандовского, глупее и представить нельзя)
Зачем Кариму уходить из Реала? Он так долго был в тени Роналду, что сейчас просто наслаждается игрой! Зачем Реалу отдавать Бензема? Классный футболист и без космических запросов по зарплате)
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 22:56
ну бабла срубит, а трофеев у него и так хватает
амурец
амурец
вчера в 13:40
Бензема сейчас в Реале блещет и уверен не уйдёт, а если придёт Мбаппе, то ведь уживаются они и неплохо в сборной
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 13:36
Клопп стариков не берет,)
2). Карим счастлив в Реале и проводит лучшие сезоны.
3), Если Друг возглавит ПСЖ, то Карим там легко впишется к любым звёздам.
4), Если Мбампе придёт, то лучшего распасовщика чем Карим , не найти. Винисиус, Мбампе, Бензема, Холланд- сметут всех и вся!!!⚽️⚽️⚽️⚽️
А потом наступит эра Барселоны!!!!!
Хави, Фати, Месси(летом вернётся) - порвут всех космическим Футболом!!!!)))) я так думаю!)
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 13:11
В Ливерпуль вряд ли т.к. не молод уже, а там сейчас задумываются как бы вырастить нападающих на смену Мане и Салаху, которые тоже уже не подростки. На кой им еще один не молодеющий мужчина в команде?
Futurista
Futurista ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 13:06
Все хотят так усиляться...не всем удается...
sv_1969
sv_1969 ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 13:03
Приветствую! Подписать двух это из области очевидное-невероятное! Учитывая долги конечно!Раньше я бы не удивился!
sv_1969
sv_1969 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 13:02
Ну ОООчень! А тут болелы сливочных еще и на подписание негра французского (мбаппе) настроились)))
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:59, ред.
Бензема может покинуть «Реал». Он интересен ПСЖ и «Ливерпулю».
Никто никуда не идёт и даже не задумывается.
У Карима в Реале всё очень даже хорошо складывается, точно также как и у руководства и тренерского штаба с Каримом. А все эти может быть, а если... , ничего не стоят, как только чьи-то фантазии.
И то что в Реал рвётся Килиан Мбаппе, так это всем известно и никак не повлияет на уход Бензема из стана Реала, а только сделает ещё более мощным атакующий потенциал сливочных Винисиус - Бензема - Мбаппе, это же будет просто один из самых лучших театров из нападающих !
А насчёт того что и Холанд перейдёт в Реал, об этом ещё точно даже никто и не говорил из руководства Реала или со стороны самого Эрлинга.
Так что все эти предположения насчёт Бензема, пустой чей-то - пшик и лирика !
Карим в Реале и ему там комфортно, ждём ещё Мбаппе и вот этот переход уж точно свершится. Реалу Удачи !
Всем Добра !!!
Futurista
Futurista ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 12:55, ред.
Интересная...но дорогая)...
ДСА
ДСА
вчера в 12:25
Есть повод для шантажа клуба по новым условиям контракта, а шантажировать он умеет.
kasyak7
kasyak7
вчера в 12:24
ПСЖ не резиновый и так много звёзд в клубе
David Young
David Young
вчера в 12:04
Если Мбаппе и/или Холанд перейдёт в Реал Мадрид то будет логично перейти в другой клуб. Был бы рад увидеть его на родине, во Франции, особенно в Лионе.
A.S.A
A.S.A
вчера в 12:00, ред.
Ну если рассмотреть такой вариант при котором Мадридский Реал подпишет двух молодых талантов Мбаппе и Холланда, то тогда уход Карима вполне вероятен, так как ни Карим ни Эрлинг не захотят сидеть на скамейке и выходить на замену.....оба форварда сейчас в отличной форме и им есть что доказывать, особенно Холланду.
Что касается Карима, то и в ПСЖ и в Ливерпуле он сможет показать отличную игру, но лично мне было бы интересно посмотреть на него в составе Ливерпуля, и тройка нападения Салах /Мане/Бензема наведет шороху и выглядит весьма угрожающе.
Elliada
Elliada
вчера в 12:00
Вспоминается жил был пес
sv_1969
sv_1969 ответ ProKop92 (раскрыть)
вчера в 11:56
Отпустить парня который тащит Реал ради мальчишки пусть и очень талантливого будет огромной ошибкой! Бенз уже игрой с Роном доказал свою значимость! Почему это не повторить если подпишут Холланда? Играть в оттяжке Карим может и любит думаю!Очень интересная может образоваться связка!
ProKop92
ProKop92
вчера в 11:45
Мбаппе и Холланд - разные позиции. Для Мбаппе Реалу нужно выкидывать Азара. Его в любом случае надо выкидывать вместе с Бэйлом. А ради Холланда можно и Карима отпустить.
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:30
Интересно было бы на Бенза посмотреть в Ливере у Клоппа!Если пойдет в ПСЖ то это будет ошибкой!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 11:28
Ну тогда только Холанд...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100