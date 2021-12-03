«Барселона» и «Реал» поспорят за трансфер форварда «РБ Зальцбург» Шешко

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вчера, 12:22

«Реал» и «Барселона» намерены побороться за подписание нападающего «Ред Булл Зальцбург» , утверждает El Nacional.

По информации источника, обоим испанским клубам не хватает игроков в атакующей линии, в особенности при ротации состава. Переход Шешко, которым интересуются и другие топ-клубы, может состояться в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Шешко сыграл за «Зальцбург» в 22 матчах во всех турнирах и забил 7 голов.