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«Барселона» и «Реал» поспорят за трансфер форварда «РБ Зальцбург» Шешко

вчера, 12:22

«Реал» и «Барселона» намерены побороться за подписание нападающего «Ред Булл Зальцбург» Беньямина Шешко, утверждает El Nacional.

По информации источника, обоим испанским клубам не хватает игроков в атакующей линии, в особенности при ротации состава. Переход Шешко, которым интересуются и другие топ-клубы, может состояться в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Шешко сыграл за «Зальцбург» в 22 матчах во всех турнирах и забил 7 голов.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969 ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
вчера в 13:25
Лучше промолчу)))
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 13:23
Ну, сам же ответил на свой вопрос - почти на 300 млн в плюсе, как раз на хорошую трансферную кампанию
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:22
Хорошая статистика у Шешко! Пусть идёт в Реал!
sv_1969
sv_1969 ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
вчера в 13:21
Ну да!
На фоне пандемии коронавируса у мадридского клуба не всё гладко. Валовой долг «сливочных» составляет 901 миллион евро на фоне 1,173 миллиарда евро долга у «Барселоны».
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:18
Довольно перспективный 18-летний словенский форвард перешел из Домжале (U 17) за 2,5 млн евро!Потом была аренда в Лиферинг из Зальцбурга что во второй лиге Австрии! Сейчас он уже выступает регулярно за основную команду и показывает неплохую статистику! Если он научится лучше использовать свой рост(1,94) то может вырасти в топ форварда!Удачи ему!
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 13:12
Ну, по сравнению с Барсой - да, трещат
sv_1969
sv_1969 ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
вчера в 13:08
А у Реала трещат?
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 13:07
Реал то ладно, а вот Барса в последнее время слишком много споров на себя берет, как будто карманы трещат от шекелей
stanichnik
stanichnik
вчера в 12:53
А сам то он где хочет играть?
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 12:27
Если хочет прогрессировать - то Барса, если деньги - то Реал.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 12:24
Не самый забивной форвард.
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