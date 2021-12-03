ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиГермания. Бундеслига 2021/2022

В «Боруссии» заявили, что готовы продать Холанда при определённых условиях

вчера, 15:28

Спортивный директор «Боруссии Дортмунд» Михаэль Цорк заявил, что клуб рассмотрит предложения по трансферу форварда команды Эрлинга Холанда, если будут выполнены определенные условия.

Дело в том, что у нас есть контракт. Но ни для кого не секрет, что он может покинуть клуб при определенных условиях.

Очевидно, что мы принципиально хотим, чтобы Эрлинг остался после лета. И, кстати, несмотря на пандемию, у нас нет экономической необходимости продавать его. Это факт.

Ранее появлялась информация о том, в какой клуб хочет перейти Холанд.

Все новости
«Мы не можем держать его вечно». Клопп — о ситуации Филлипса в «Ливерпуле»
Сегодня, 09:01 Комментарии1
Слухи«Эвертон» включился в борьбу за трансфер Азмуна
Сегодня, 08:13 Комментарии8
СлухиМЮ хочет подписать хавбека «Барселоны»
Вчера, 20:58 Комментарии8
СлухиЗащитник «Уфы» Юрий Журавлёв заинтересовал ЦСКА
Вчера, 16:36 Комментарии11
Слухи«Ювентус» готов продать Кулусевски
Вчера, 16:28 Комментарии11
Слухи«Вулверхэмптон» готов продать Траоре в «Ливерпуль» за 25 млн евро
Вчера, 16:19 Комментарии6
Все комментарии
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 17:23
При определённых условиях, конечно.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 15:57
Такой талант не удержать.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 15:32
Боруссия в даном случае ничего не решает и ни на что повлиять не сможет. Холанд сам выберет себе будущий клуб. Сумма отступных у него в контракте небольшая и очень много клубов смогут позволить себе ее выплатить так что предложений у норвежца будет куча.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:32
Вот это конструктив...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100