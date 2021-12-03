В «Боруссии» заявили, что готовы продать Холанда при определённых условиях

Спортивный директор «Боруссии Дортмунд» Михаэль Цорк заявил, что клуб рассмотрит предложения по трансферу форварда команды , если будут выполнены определенные условия.

Дело в том, что у нас есть контракт. Но ни для кого не секрет, что он может покинуть клуб при определенных условиях.

Очевидно, что мы принципиально хотим, чтобы Эрлинг остался после лета. И, кстати, несмотря на пандемию, у нас нет экономической необходимости продавать его. Это факт.