Лапорта: «„Барса“ рассматривает трансфер Торреса, но есть и другие игроки»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил, что форвард «Манчестер Сити» Ферран Торрес является трансферной целью клуба.
Он [Торрес] — один из игроков, которых мы рассматриваем, но есть и много других. Нам нужно подождать и посмотреть, как все пойдет.
Хави попросил нас усилить состав, и мы попытаемся это сделать, но на данный момент у нас есть проблемы с зарплатной ведомостью. Поэтому сейчас это невозможно, но мы должны позволить спортивному менеджменту работать.
Мало того, что таким же образом трансфер Вейналдума про76и?
Вот посмеюсь, если ПСЖ включится
Мало того, что таким же образом трансфер Вейналдума про76и?
Вот посмеюсь, если ПСЖ включится