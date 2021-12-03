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Лапорта: «„Барса“ рассматривает трансфер Торреса, но есть и другие игроки»

вчера, 14:36

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил, что форвард «Манчестер Сити» Ферран Торрес является трансферной целью клуба.

Он [Торрес] — один из игроков, которых мы рассматриваем, но есть и много других. Нам нужно подождать и посмотреть, как все пойдет.

Хави попросил нас усилить состав, и мы попытаемся это сделать, но на данный момент у нас есть проблемы с зарплатной ведомостью. Поэтому сейчас это невозможно, но мы должны позволить спортивному менеджменту работать.

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Рауль-Зидан
Рауль-Зидан
вчера в 15:30
Какие ещё могут быть проблемы с зарплатами ? Уже всех топов слили у кого могла быть высокая ЗП.Кому там вообще можно платить высокую ЗП ?
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 15:05
Ну опять началось это 77 - игрок уже договорился с клубом, они теперь: "да, он нужен, но мы еще подумаем!.."
Мало того, что таким же образом трансфер Вейналдума про76и?
Вот посмеюсь, если ПСЖ включится
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:41, ред.
И зачем это им Торрес понадобился ?
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