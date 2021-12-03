Лапорта: «„Барса“ рассматривает трансфер Торреса, но есть и другие игроки»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил, что форвард «Манчестер Сити» является трансферной целью клуба.

Он [Торрес] — один из игроков, которых мы рассматриваем, но есть и много других. Нам нужно подождать и посмотреть, как все пойдет.

Хави попросил нас усилить состав, и мы попытаемся это сделать, но на данный момент у нас есть проблемы с зарплатной ведомостью. Поэтому сейчас это невозможно, но мы должны позволить спортивному менеджменту работать.