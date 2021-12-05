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Холанд догнал Роналду по голам в 2021 году

вчера, 10:50
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)2 : 3Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд отличился в матче 14-го тура Бундеслиги против «Баварии».

Таким образом, норвежец забил в этом году уже 45 голов. По этому показателю он догнал форварда МЮ Криштиану Роналду и нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

Впереди лишь футболист «Баварии» Роберт Левандовски (66).

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 22:04
Роналду, Холанд, Мбаппе, Месси, Бензема - все примерно на одном уровне провели 2021 год.

Потом большая пропасть.

Потом Левандовски.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ bsww (раскрыть)
вчера в 20:44
Песня когда-то была "В краю магнолий" . Опечатку сделал спецом, имея в виду слабый чемпионат, где можно голы десятками клепать. Правда, партнёры будут уровнем ниже среднего, ну так он же ас!
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 16:36
Ну как нибудь переживет 37 Роналду ,что молодой нап причем один из лучших в мире все го то догнал его ,и то только в пенсионном возрасте )))
112910415
112910415
вчера в 15:13
подрастает молодая смена )
bsww
bsww ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 14:32
Хороша опечатка, интересно а где эта чудная страна МАГНОЛИЯ находится? Врядли речь о МОНГОЛИИ
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 13:32
только сколько голов у норвега уровня голов Рона?)))
Сантус
Сантус
вчера в 12:19, ред.
Редактор,два часа висит несуразица с цифрами,люди пишут-ноль реакции.Я понимаю воскресенье,но исправить бы...)
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 12:18
Сейчас Ронику дадут пробить пару пеналей,и он снова вперёд вырвется.
praporchik zadov
praporchik zadov
вчера в 12:09
Интересно а кого догнал Месси и по какому показателю?
Онотолий Вассерман
Онотолий Вассерман ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 11:54
Ну пока что Рон играет в самом сильном чемпионате мира и забивает лучшим командам в отличие от вашего любимчика Месси который в слабой лиге не может забить Ницце и Лансу)
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:47
Какие твои годы.
shur
shur
вчера в 11:43
...15 лет разница в возрасте!!!!! Да я в его годы и в футбол и в хоккей и в бабс
только и забивал !!! 21 годик , нашли с кем сравнивать !!! Рон здоровья, Бро!!!
Пример для молодёжи !!!
Онотолий Вассерман
Онотолий Вассерман
вчера в 11:43
А Рону между прочим 37 через два месяца
Garrincha58
Garrincha58 ответ Кайзеркрюгер (раскрыть)
вчера в 11:43
если в 36 будет забивать так как Криш никто в мире на таком высоком уровне не забивал и не забивает в 36+
амурец
амурец
вчера в 11:38
Какое то не соответствие в цифрах
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:17
Как теперь жить дайверу, зная, что есть молодой Холанд, который может ещё лет 15 забивать? Ну ведь побьёт же его рекорд, побьёт 😅
Придётся Рону под старость лет идти в чемпионат Гибралтара или Магнолии, шобы ещё больше голов наколотить...
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 11:16
Роналду уже строчит Холланду: "У меня 800, а ты никто...".
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 11:13
Ещё и перегнать успеет!
mihaluch
mihaluch
вчера в 11:05
У соккера свой счёт
Imrebellion
Imrebellion ответ ProKop92 (раскрыть)
вчера в 11:05
магия арифметики
ProKop92
ProKop92
вчера в 10:59
Стоп. Если у Холланда, Роналду и Мбаппе - 45 голов, как могут быть впереди них : Месси, Кейн и Бензема у которых 41/41/44 гола соответственно?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 10:54
Это хорошо но зм должен получать никчемный карлик, так что губы не расскатывайте.
Cat01
Cat01
вчера в 10:51
Молодец так дальше
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