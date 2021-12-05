Холанд догнал Роналду по голам в 2021 году

Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд отличился в матче 14-го тура Бундеслиги против «Баварии».
Таким образом, норвежец забил в этом году уже 45 голов. По этому показателю он догнал форварда МЮ Криштиану Роналду и нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.
Впереди лишь футболист «Баварии» Роберт Левандовски (66).
Потом большая пропасть.
Потом Левандовски.
Потом большая пропасть.
Потом Левандовски.
только и забивал !!! 21 годик , нашли с кем сравнивать !!! Рон здоровья, Бро!!!
Пример для молодёжи !!!
только и забивал !!! 21 годик , нашли с кем сравнивать !!! Рон здоровья, Бро!!!
Пример для молодёжи !!!
Придётся Рону под старость лет идти в чемпионат Гибралтара или Магнолии, шобы ещё больше голов наколотить...
Придётся Рону под старость лет идти в чемпионат Гибралтара или Магнолии, шобы ещё больше голов наколотить...