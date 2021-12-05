Холанд догнал Роналду по голам в 2021 году

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вчера, 10:50

Форвард дортмундской «Боруссии» отличился в матче 14-го тура Бундеслиги против «Баварии».

Таким образом, норвежец забил в этом году уже 45 голов. По этому показателю он догнал форварда МЮ и нападающего ПСЖ .

Впереди лишь футболист «Баварии» (66).