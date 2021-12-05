Габулов: «Игра армейцев в этом сезоне стала более рациональной»

Бывший вратарь ЦСКА , обладатель Кубка УЕФА в составе красно-синих высказал своё мнение по поводу последней встречи армейцев в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги против «Крыльев Советов» и в целом оценил игру команды в этом сезоне:

Качество игры ЦСКА не было идеальным, очевидно, что в первом тайме в разных фазах развития атаки игроки допускали неоправданные технические ошибки. Очень хорошо действовал Игорь Акинфеев. Во втором тайме армейцы немного перестроились, стали более качественно распоряжаться мячом, немного активнее стали действовать, Алан Дзагоев усилил игру в центре поля.