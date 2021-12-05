Габулов: «Игра армейцев в этом сезоне стала более рациональной»

Бывший вратарь ЦСКА, обладатель Кубка УЕФА в составе красно-синих Владимир Габулов высказал своё мнение по поводу последней встречи армейцев в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги против «Крыльев Советов» и в целом оценил игру команды в этом сезоне:
Качество игры ЦСКА не было идеальным, очевидно, что в первом тайме в разных фазах развития атаки игроки допускали неоправданные технические ошибки. Очень хорошо действовал Игорь Акинфеев. Во втором тайме армейцы немного перестроились, стали более качественно распоряжаться мячом, немного активнее стали действовать, Алан Дзагоев усилил игру в центре поля.
Я не считаю, что игра армейцев упростилась в этом сезоне, она стала более рациональной. Игра ЦСКА направлена на достижение результата, в каких-то играх это получается, в каких-то нет. Давайте мы не будем забывать о том, что ЦСКА почти не усилился в летнем межсезонье.
ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России (27 очков). Отставание от лидирующего «Зенита» — 10 очков.
Однако слабо контролируется центр поля и особенно плохо нападение. Без сомнения, эти проблемы будут решаться в зимний трансферный период. Удачи ЦСКА .
Однако слабо контролируется центр поля и особенно плохо нападение. Без сомнения, эти проблемы будут решаться в зимний трансферный период. Удачи ЦСКА .