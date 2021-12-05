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Габулов: «Игра армейцев в этом сезоне стала более рациональной»

вчера, 16:59
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)0 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Бывший вратарь ЦСКА, обладатель Кубка УЕФА в составе красно-синих Владимир Габулов высказал своё мнение по поводу последней встречи армейцев в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги против «Крыльев Советов» и в целом оценил игру команды в этом сезоне:

Качество игры ЦСКА не было идеальным, очевидно, что в первом тайме в разных фазах развития атаки игроки допускали неоправданные технические ошибки. Очень хорошо действовал Игорь Акинфеев. Во втором тайме армейцы немного перестроились, стали более качественно распоряжаться мячом, немного активнее стали действовать, Алан Дзагоев усилил игру в центре поля.

Я не считаю, что игра армейцев упростилась в этом сезоне, она стала более рациональной. Игра ЦСКА направлена на достижение результата, в каких-то играх это получается, в каких-то нет. Давайте мы не будем забывать о том, что ЦСКА почти не усилился в летнем межсезонье.

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России (27 очков). Отставание от лидирующего «Зенита» — 10 очков.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 18:00
А есть ли у армейцев игра???
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 17:41
Конечно прав Владимир, игра команды, особенно в атаке, не радует. АВБ более или менее удачно отстроил игру в обороне ( лидер по минимуму пропущенных мячей).
Однако слабо контролируется центр поля и особенно плохо нападение. Без сомнения, эти проблемы будут решаться в зимний трансферный период. Удачи ЦСКА .
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:28
Я просто представляю если вдруг в команде что-то, конечно не дай бог произойдёт, что Эджуке и Акинфеева просто не будет в составе, какая это будет игра и с каким счётом ЦСКА проиграют .
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 17:26
А кто такой ВАДИМ Габулов? У нас такой не играл, у нас был Владимир.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 17:13
Ужасно. Акинфеев и Марио как могут тащат команду. Дзагоев эпизодически, когда выходит, добавляет креатива. Заболотный, такое ощущение, только может запарывать голевые моменту. Три очка в Самаре надо записать на счет Акинфеева.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 17:03
Вадим решил подколоть нас.
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