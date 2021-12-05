Канчельскис — о назначении Ваноли: «Федун продолжает убивать „Спартак“»

Бывший футболист сборной России прокомментировал возможное назначение в «Спартак» .

Я не удивлен назначением Ваноли. В «Спартаке» работает уникальный руководитель — Леонид Федун. Его действия — что-то с чем-то. Жалко болельщиков «красно-белых», они не понимают что происходит. Ну, ничего, Федун продолжает убивать «Спартак».

Витория? Конечно, он должен доработать до конца сезона. Ну, придет Ваноли сейчас, возможно, будет всплеск у команды. Но зачем Руя убирать? К сожалению, мы повлиять не можем на действия руководителей «Спартака». Я уже не удивляюсь происходящему в клубе. Клуб тонет и тонет, все тише и тише...