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Канчельскис — о назначении Ваноли: «Федун продолжает убивать „Спартак“»

вчера, 17:39

Бывший футболист сборной России Андрей Канчесльскис прокомментировал возможное назначение в «Спартак» Паоло Ваноли.

Я не удивлен назначением Ваноли. В «Спартаке» работает уникальный руководитель — Леонид Федун. Его действия — что-то с чем-то. Жалко болельщиков «красно-белых», они не понимают что происходит. Ну, ничего, Федун продолжает убивать «Спартак».

Витория? Конечно, он должен доработать до конца сезона. Ну, придет Ваноли сейчас, возможно, будет всплеск у команды. Но зачем Руя убирать? К сожалению, мы повлиять не можем на действия руководителей «Спартака». Я уже не удивляюсь происходящему в клубе. Клуб тонет и тонет, все тише и тише...

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Все комментарии
karnager
karnager
вчера в 19:45
Зарема хочет Ваноли, и Федун покупает ей игрушку
4RT
4RT
вчера в 19:44
Обсуждает то чего нет
juvenale
juvenale
вчера в 18:49
кто такой этот Ваниолли?я про этого ноунейма первый раз слышу...тот же Карерра реально помогал контексу и даже на матчах его заменял
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 18:30
Всё началось с прихода Червяка, Федун лишь продолжает начатое.
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:29
А вот сейчас я пожалуй соглашусь со словами Канчельскиса .
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:25
Всё бумерангом возвращается!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 18:20
В настоящий момент Федун убивает "Спартак" не потому что он убийца футбольных клубов, а просто потому что он подкаблучник.
zamsb
zamsb ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
вчера в 17:58
Кто ж его купит?
1bear
1bear
вчера в 17:55
я не болельщик Спартака,но жалко - был хороший клуб и сдулся
Сп62
Сп62
вчера в 17:51
Он и при Руе тонет, а при Ваноле захлебнётся. Я за российского тренера, кроме Стаса.
Futurista
Futurista
вчера в 17:50
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 17:46
Федун просто кидается из крайности в крайность, а толку нет
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 17:41
Федун, продай клуб.
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