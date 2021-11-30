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«Ахмат» намерен выкупить Уткина у «Краснодара»

вчера, 23:29

Полузащитник Даниил Уткин может остаться в «Ахмате».

По информации источника, грозненский клуб хочет в конце нынешнего сезона выкупить трансфер хавбека у «Краснодара». На данный момент Уткин выступает за «Ахмат» на правах аренды.

«В случае, если клубы не сумеют договориться о сумме трансфера, есть вероятность, что „Ахмат“ вновь арендует игрока на один сезон. Тренерский штаб клуба очень высоко оценивает мастерство Уткина», — утверждает источник.

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Все комментарии
Alexnvr
Alexnvr
сегодня в 15:21
Продать Уткина будет ошибкой. Человек с поставленным ударом и видением поля. Петров после травмы совсем не тот. Позиции с Уткиным схожие. А как говорилось ранее - Ханчарэнка должен быть уволен(с)
112910415
112910415
сегодня в 07:37
и это хороший план
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:37
Это не тот Уткин, который Василий, а тот который Даниил.
YVG
YVG
сегодня в 06:23
Это отличный вариант.
pele1981
pele1981
сегодня в 06:19
Прочитал заголовок и подумал: вот и все, дошутился Вася Уткин про Ахмат))))))
Gahi
Gahi
сегодня в 05:29
Раз он нужен команде, то стоит Уткину и дальше продолжать сотрудничать с "Ахматом". Удачи
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ Навзир (раскрыть)
сегодня в 02:14
Всё равно земляк! Удачи тебе!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 02:13, ред.
Век живи,век учись! 😜 меня самого так уже не раз швыряли!
Навзир
Навзир ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 01:16
Салам.🙋Только сейчас посмотрел твой профиль,и увидел что ты с Казахстана,я с Павлодара,точнее с Экибастуза,хотя уже не живу там
stanichnik
stanichnik ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 01:16, ред.
Доброго Здоровья, Дмитрий!
Урок от Вас в том, что за два часа до окончания ставок ваше отставание было больше шести тысяч баллов, а в итоге Вы обошли меня на тысячу, оставив за бортом участников группы Яшина
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ Навзир (раскрыть)
сегодня в 01:11
Салам! Да,с Актобе
Навзир
Навзир ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 01:09
Доброй ночи. Дмитрий,так ты с Казахстана?
Навзир
Навзир ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 01:07
Точно.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:06
Уверен что договорятся!
stanichnik
stanichnik ответ Навзир (раскрыть)
сегодня в 01:05
Да понятно, пацан. Хотел тем самым сказать, что вот вам не до конца оценили.
Навзир
Навзир ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 01:00
Ну да,было такое))),эт он конечно с горяча,от обиды,не от злого умысла.
stanichnik
stanichnik ответ Навзир (раскрыть)
сегодня в 00:57
После покупки Макарова Карапузову вряд ли светит место в основе Динамо, особенно после поклонов в адрес динамовской скамейки, когда он забивал мячи Шунину
Навзир
Навзир ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 00:50, ред.
Вечер добрый. Надеюсь останутся ребята,нравятся оба,да и в команде о них хорошо отзываются.
stanichnik
stanichnik ответ Навзир (раскрыть)
сегодня в 00:47
Доброго Здоровья, Навзир!
По Карапузову ценник вроде бы согласован, там должна активироваться опция после определенного количества игр за Ахмат в этом сезоне.
Навзир
Навзир
сегодня в 00:41
Дани у нас в аренде с правом выкупа, не знаю какие условия аренды с Карапузом))),но хотелось бы чтоб оба остались.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 00:12
И Карапузова у Динамо тоже пусть выкупают.
протон
протон
вчера в 23:52
Если Уткин будет постоянно играть в основе это будет очень круто
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