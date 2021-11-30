«Ахмат» намерен выкупить Уткина у «Краснодара»

Полузащитник Даниил Уткин может остаться в «Ахмате».
По информации источника, грозненский клуб хочет в конце нынешнего сезона выкупить трансфер хавбека у «Краснодара». На данный момент Уткин выступает за «Ахмат» на правах аренды.
«В случае, если клубы не сумеют договориться о сумме трансфера, есть вероятность, что „Ахмат“ вновь арендует игрока на один сезон. Тренерский штаб клуба очень высоко оценивает мастерство Уткина», — утверждает источник.
Урок от Вас в том, что за два часа до окончания ставок ваше отставание было больше шести тысяч баллов, а в итоге Вы обошли меня на тысячу, оставив за бортом участников группы Яшина
Урок от Вас в том, что за два часа до окончания ставок ваше отставание было больше шести тысяч баллов, а в итоге Вы обошли меня на тысячу, оставив за бортом участников группы Яшина
По Карапузову ценник вроде бы согласован, там должна активироваться опция после определенного количества игр за Ахмат в этом сезоне.
По Карапузову ценник вроде бы согласован, там должна активироваться опция после определенного количества игр за Ахмат в этом сезоне.