«Ахмат» намерен выкупить Уткина у «Краснодара»

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вчера, 23:29

Полузащитник может остаться в «Ахмате».

По информации источника, грозненский клуб хочет в конце нынешнего сезона выкупить трансфер хавбека у «Краснодара». На данный момент Уткин выступает за «Ахмат» на правах аренды.

«В случае, если клубы не сумеют договориться о сумме трансфера, есть вероятность, что „Ахмат“ вновь арендует игрока на один сезон. Тренерский штаб клуба очень высоко оценивает мастерство Уткина», — утверждает источник.