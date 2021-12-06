Самедов: «У „Легии“ проблемы, но они не скажутся на матче со „Спартаком“»

Бывший полузащитник «Спартака» поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча красно-белых против «Легии» в 6-м туре группового этапа Лиги Европы.

У «Спартака» хорошие шансы в матче с «Легией», но будет тяжело. То, что поляки находятся в зоне вылета, не означает, что «Спартак» однозначный фаворит в матче. В первом туре Лиги Европы «Легия» показала, что может обыгрывать красно-белых. Конечно, у поляков есть проблемы, раз они идут на 16-м месте, но это не скажется на игре в еврокубковом матче.