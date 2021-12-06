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Самедов: «У „Легии“ проблемы, но они не скажутся на матче со „Спартаком“»

вчера, 20:25
ЛегияЛоготип футбольный клуб Легия (Варшава)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак09.12.2021 в 20:45 Не начался

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча красно-белых против «Легии» в 6-м туре группового этапа Лиги Европы.

У «Спартака» хорошие шансы в матче с «Легией», но будет тяжело. То, что поляки находятся в зоне вылета, не означает, что «Спартак» однозначный фаворит в матче. В первом туре Лиги Европы «Легия» показала, что может обыгрывать красно-белых. Конечно, у поляков есть проблемы, раз они идут на 16-м месте, но это не скажется на игре в еврокубковом матче.

Матч «Легия» — «Спартак» состоится в четверг, 9 декабря, начало встречи — 20:45 мск.

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Все комментарии
CarcassBT
CarcassBT
сегодня в 17:37
В Польше у хозяев на поле выйдут сразу 11 кастрати😉🤘
112910415
112910415
сегодня в 07:45
у Спартака куча проблем, но надо победить !
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 05:27
У спартака больше проблем а главная из них, страх перед Легией.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 23:16
Надеюсь в Спартаке найдется свой Юран. Если не изменяет память он забил в гостевом матче единственный гол. Интересное противостояние нас ожидает. Такое мини Россия-Польша.
Валидольным будет похоже игра. Поляки играют дома и это Еврокубок. Настраиваться на игру без оглядки на результат соперника в чемпионате.
Успеха Спартаку в Варшаве!
ABir
ABir
вчера в 22:56
Победа Легии в первом матче со Спартаком - это недоразумение. Но Спартаку в Варшаве будет не просто, надо настраиваться на борьбу в каждом эпизоде
kust07
kust07 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:52
Зачем мне смотреть? Я на результаты смотрю,а они печальны
Futurista
Futurista ответ kust07 (раскрыть)
вчера в 21:36
Посмотри последние матчи Спартака с Лестером и Наполи...там все увидишь...лишь бы ляпнуть)...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 21:20
Ещё как скажутся, Спартак легко победит.
beefs
beefs
вчера в 21:17
игра все расставит по своим местам...
kust07
kust07
вчера в 21:16
Спартак сейчас практически не сопротивляется.
Alhunah
Alhunah
вчера в 21:01
на изи как Уфу
Futurista
Futurista
вчера в 21:00
У Спартака тоже куча проблем...надеюсь они тоже не скажутся на матче с Легией...померяемся "проблемами" на поле и все решим)...
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:55
Сложившаяся ситуация в Группе С в Лиге Европы очень запутана и перед заключительным туром позволяет всем командам рассчитывать на выход в весеннюю часть розыгрыша турнира. Для нашего Спартака даже ничья в поединке в Варшаве с местной Легией при определённых обстоятельствах( ничья в Неаполе) позволяет нам рассчитывать на благоприятный исход. Но вспоминая не так давно прошедшие матчи в отборочной групповой стади ЧМ-2022, когда у нас были варианты, но в итоге случилось худшее из всех возможных, лучше не надеяться на соперников, а самим добиться максимального победного результата, благо Легия сейчас не так сильна, как год назад, но в то же время нельзя недооценивать соперника, для которого этот матч важен не меньше чем нам. Удачи Спартаку и без травм. Болейте за своих, а не против чужих!
mihaluch
mihaluch
вчера в 20:48
Как пойдёт игра шансы равны.
Cat01
Cat01
вчера в 20:44
Спартак пока первый
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:42
Все зависит от нас самих, шансы неплохие
makkie
makkie
вчера в 20:36
Для Легии встреча со Спартаком тоже из разряда "Матч Года".
Причём не только для ФК, но и для фанатов - в Варшаве будет жарко во всех смыслах!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 20:34
Это наши некоторые команды могут пожертвовать премиальными от Лиги Европы и Лиги Конференций, для "Легии" эти деньги принципиально важны. Даже в своем неважном состоянии просто так игру не отдадут.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:27
У Спартака мысли только о первом месте в группе
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