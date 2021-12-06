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Кафельников: «Федун – худший президент в истории российского футбола»

вчера, 22:36

Бывший теннисист и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников рассказал о своем отношении к владельцу московского клуба Леониду Федуну.

Федун – худший президент в истории российского футбола. Уверен, человек, который владеет таким активом, должен относиться более ответственно к своему имуществу. Вполне допускаю, что он оказался в нужном месте и в нужный час – так он попал в «Спартак» и «Лукойл».

Я не хочу проводить экспертизу относительно его работы в «Лукойле». Могу ошибаться, но и в «Лукойле» он, возможно, повседневную работу не выполняет, за него это делают другие люди.

Матчи «Спартака» в еврокубках я смотрю с большим удовольствием, а матчи РПЛ смотреть бессмысленно – чемпион страны нам уже известен.

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Все комментарии
Михаил Полунин
Михаил Полунин
сегодня в 16:15, ред.
Не соглашусь. Просто у всех есть слабости.
u3ze83t2fcft
u3ze83t2fcft ответ Kolenok (раскрыть)
сегодня в 13:27
Это ты Федуна перед бомжами обличаешь? 🤣 Тут вместо запятой принципиально дефис должен стоять))))
Kolenok
Kolenok
сегодня в 13:07
    Землянин
    Землянин
    сегодня в 09:57
    Не позорился бы в очередной раз. Как бы не с руки говорить такое некогда лучшему теннисисту страны, не комильфо
    dеigandre
    dеigandre
    сегодня в 09:34
    Кафельников-худший болельщик в истории российского футбола
    makkie
    makkie
    сегодня в 09:32
    Федун в меру щедрый, но так себе руководитель.
    Другой бы на его месте грамотнее распоряжался ресурсами и добился бы больше успехов. Но имеем всего одно чемпионство - и то не благодаря, а вопреки.
    112910415
    112910415
    сегодня в 09:24
    огромные средства, вложенные в клуб,частично его извиняют )
    lotsman
    lotsman
    сегодня в 09:19
    В 90-е, когда в стране был полный раздрай, один Спартак держался на плаву. У них были деньги, они скупали игроков, они всех обыгрывали. Людям нравилась их игра, поскольку другого футбола почти не было. Спартак стал народным любимцем. А когда всё устаканилось и другие команды стали набирать форму, оказалось что "...Король то, голый!..." Чтобы вернуть себе славу, не только молву, а игровую, надо работать. На одной молве далеко не уедешь.
    n272nm
    n272nm
    сегодня в 09:19
    Можно согласиться с Кафельниковым, как и с мнением других болельщиков Спартака, однако, есть нюанс. Какой бы неоднозначный Федун не был, он вбухивает в Спартак деньги. Те кто кричит о том, что Федун плохой и ему нужно продать Спартак, должен понимать, что это весьма небезопасно. Потому что желающих купить Спартак не наблюдается. Это только кажется, что Спартак купит богатый олигарх и все наладится. По факту, все совсем не так. Плюс, ко всему, нет никаких гарантий, что новый владелец клуба окажется лучше Федуна. Это нужно четко понимать.
    SHMEL
    SHMEL
    сегодня в 08:02
    Федун слишком упрям. Он много сделал для развития спартака, но не меньше он принимает решений или наоборот бездействует в вопросах ведущих клуб ко дну.
    Железный Капут
    Железный Капут
    сегодня в 08:00
    Спартак = Земля в Тушино. Просто бизнес
    Танк Т34
    Танк Т34
    сегодня в 07:48
    Спартак после 90 -х дно......
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 07:38
    Ну может оно и так!
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1 ответ nik9373 (раскрыть)
    сегодня в 06:28
    За разумные деньги Спартак не купишь, да и вообще, чем-то на Федуна похож, визуально).
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    сегодня в 06:21
    Ну здесь Кафельников не прав, Спартак это отличная стиральная машина для Лукойла, значит Федун на своем месте, а при чем здесь футбол ?
    А просто так - ширма !
    mqbjsy25jjdu
    mqbjsy25jjdu
    сегодня в 06:07
    На этот титул много претендентов
    d_fincher
    d_fincher
    сегодня в 05:42
    Золотые слова. Но фанаты Спартака влюблены. Так и будут сплачивать и верить.
    протон
    протон
    сегодня в 05:13
    Спартак для этого экземпляра лишь средство для достижения своих бизнес идей и т д...Как футбольный клуб, ему на него глубоко наплевать...Спартак даже в игрушку сожительницы превратился...Очень печально все это...
    nik9373
    nik9373 ответ ABir (раскрыть)
    сегодня в 02:37
    Пока это всё, если не считать успех Карреры.
    nik9373
    nik9373 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
    сегодня в 02:33
    Как никого нет? Авен давно хочет купить, но за разумные деньги.
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 02:17
    Что-то много негатива от Кафельникова .
    praporchik zadov
    praporchik zadov
    сегодня в 01:29
    Все это уже прекрасно знают...
    А как сделать чтобы он продал клуб?
    1bear
    1bear
    сегодня в 01:15
    Спартаку не повезло - остаётся только стадионом гордиться...
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1 ответ dzvinka (раскрыть)
    сегодня в 00:53
    Ну пусть один изз).
    RamonCSKA
    RamonCSKA ответ Брулин (раскрыть)
    сегодня в 00:51
    Админ ресурс если что их согласия не спросит
    dzvinka
    dzvinka ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
    сегодня в 00:42
    все верно, только ты ошибаешся насчет того, кто на самом деле то платит.
    minai
    minai
    вчера в 23:56
    Ну тогда выгнать его нахрен.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 23:44
    Кто платит, тот и танцует. Кто может лучше-флаг в руки. Только вот никого пока нет.
    Брулин
    Брулин
    вчера в 23:35
    Динамо не очень согласно с тем, что чемпион известен. Думаю, вся борьба ещё впереди. У нас трудный чемпионат, очки никто не дарит
    Игорь Гибизов
    Игорь Гибизов
    вчера в 23:20
    Даже если Спартак играл бы немного лучше, и было бы у него очков побольше, то по твоей логике, чемпион уже все равно известен. Вряд ли бы у зенита очков было бы меньше.
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