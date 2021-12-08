Лапорта о матче с «Баварией»: «Я уверен, что мы пройдём дальше»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта оптимистично настроен перед заключительным матчем его команды на групповом этапе Лиги чемпионов в гостях против «Баварии»:

«Барса» — это клуб, у которого есть традиция, ориентиры, и мы хотим пройти дальше [в плей-офф]. Это один из тех матчей, в которых вы должны проявить свою гордость и доказать, кто вы есть. Игроки покажут свою гордость. Я уверен, что мы пройдем.

Несмотря на то, что погода не самая подходящая, это не будет оправданием для «Барсы», чтобы не проявить гордость и достоинство.