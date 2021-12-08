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Лапорта о матче с «Баварией»: «Я уверен, что мы пройдём дальше»

вчера, 19:43
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)3 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта оптимистично настроен перед заключительным матчем его команды на групповом этапе Лиги чемпионов в гостях против «Баварии»:

«Барса» — это клуб, у которого есть традиция, ориентиры, и мы хотим пройти дальше [в плей-офф]. Это один из тех матчей, в которых вы должны проявить свою гордость и доказать, кто вы есть. Игроки покажут свою гордость. Я уверен, что мы пройдем.

Несмотря на то, что погода не самая подходящая, это не будет оправданием для «Барсы», чтобы не проявить гордость и достоинство.

Каталонский клуб может остаться за бортом плей-офф Лиги чемпионов и впервые в своей истории попасть в Лигу Европы, если сегодня уступит или сыграет вничью с «Баварией», а «Бенфика» выиграет у киевского «Динамо».

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Все комментарии
galem72
galem72 ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 11:25
"...не разделяют оптимизма владельца команды Лапорты..."

Он лишь президент клуба и это не равно владелец. Барса — поистине народный клуб, владельцем которого является население.
galem72
galem72
сегодня в 11:21
Очередной случай, когда лучше заткнуться перед матчем и ждать результата. Парток тоже недавно отпраздновал ещё до решающего замеса выход своей сборки на ЧМ.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 08:24
Сглазил Лапорта 😁😁😁
avici_liverpool
avici_liverpool
сегодня в 06:32
Лига Европы - это тоже дальше
Танк Т34
Танк Т34
сегодня в 01:40
Увы..... Немцы на данный момент самая сильная команда!
eleven LC
eleven LC ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 00:40
Но Реал даже в трудные моменты и провальные сезоны играл в плей-офф ЛЧ
А Барса сейчас вылетает-как и ожидалось!
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 00:38
Посмотрим, как они теперь себя поведут.
Смеялись ведь над Реалом, когда были переломные сезоны.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:36
Вы проходите дальше, но только в Лиге Европы))
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
сегодня в 00:18
Да перестань ты уже трепать языком. Уже напоминает татупеда типичного. Дом горит, козёл не видит....
Johnes
Johnes
вчера в 23:54
Уверенность тает на глазах…
bayern-cobra
bayern-cobra
вчера в 23:48
Ляпорта имел виду ЛЕ
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:36
Уже летит Барса, шансы умчались в минус.
FERIS
FERIS
вчера в 21:19, ред.
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ eleven LC (раскрыть)
    вчера в 20:53
    Дело не в составе, а в мотивации. Барса сильным составом спецом сыграла вничью с Депортиво ведя в счёте 2:0, и те избежали вылета.
    Но не уверен, что этот номер пройдёт с немцами. Если выиграть, то только честно, если нет, то надеяться на промах Бенфики. А дальше с такой игрой куда лезть? Снова выпишут разгром.
    Carl Lewis
    Carl Lewis
    вчера в 20:46
    Он уверен.
    Обезжиренный
    Обезжиренный
    вчера в 20:44
    Гордости и достоинства будет мало для победы над Баварией
    Птица Феникс
    Птица Феникс
    вчера в 20:42
    Может быть пройдете.
    нечитайло
    нечитайло
    вчера в 20:38
    Немцы вперед
    BENFICA
    BENFICA
    вчера в 20:37
    Ох и наивный человек.😀
    зигзаг
    зигзаг
    вчера в 20:36
    ЛЕ для Барсы в данный момент будет не плохо, где они смогут взять титул.
    ЛЧ для Барсы вызывает одни вопросы. Если даже и пройдут Баварию. Ну а как с сырой командой играть против Сити или Ливера?! Вылет очевиден
    1bear
    1bear
    вчера в 20:34
    если Барса пройдёт,значит что-то не честно в современном футболе
    dzvinka
    dzvinka
    вчера в 20:32
      ДАША Д
      ДАША Д
      вчера в 20:32
      Похоже просто придется обделаться.
      Dima salev
      Dima salev
      вчера в 20:29
      До 1ое апреля далеко ещё
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      вчера в 20:29
      Для Баварии матч с Барсой принципиальный, поэтому врядли сольют.
      eleven LC
      eleven LC
      вчера в 20:29
      После обьявления стартового состава Баварии будет ясно светит ли что нибудь Барселоне -я думаю обьяснять не нужно почему
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      вчера в 20:20
      Чави уже готовится к встрече с Руй Витория
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      вчера в 20:19
      Барса попала в такую неудобную ситуацию, что нужна только победа.
      Хотя сама виновата, нужно было ответственнее подходить к матчам с Бенфикой . Теперь даже ничья не поможет, если португалы обыграют Динамо. И теперь встаёт вопрос, будет ли Бавария играть на расслабоне или попытается вашибить сильного соперника в ЛЕ?
      Ожидаю интереснейший матч...
      RaulitoS
      RaulitoS
      вчера в 20:18
      Конечно пройдут! В плейофф ЛЕ))
      Антон Белянкин
      Антон Белянкин
      вчера в 20:18
      Надо меньше слов, больше дела.
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