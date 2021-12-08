ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеГермания. Бундеслига 2021/2022

Бывший нападающий «Баварии»: «Холанд — будущее футбола. Совершенный игрок»

вчера, 18:42

Бывший игрок мюнхенской «Баварии» Джоване Элбер высказался о двух лучших на данный момент нападающих Бундеслиги по системе гол+пас, Роберте Левандовски из «Баварии» и форварде дортмундской «Боруссии» Эрлинге Холанде:

Левандовски потрясающий. Он провел впечатляющий год с «Баварией». Роберту не нужно никому доказывать, что он умеет играть в футбол. Жаль, что он не выиграл «Золотой мяч».

Я уверен, что Холанд — это будущее футбола. Он совершенный игрок. В Бундеслиге Эрлинг забил 51 гол в 51 матче, и это говорит само за себя.

В текущем розыгрыше чемпионата Германии Левандовски забил 16 мячей в 14 матчах (лучший показатель среди топ-5 лиг) и отдал 1 голевой пас, на счету норвежца Холанда 11 мячей в 8 играх и 3 результативных передачи.

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Все комментарии
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 20:48
Холанд — будущее футбола.
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:43
Это всё очень спорно.
протон
протон
вчера в 19:34
Судя по последнему вручению Золотого мяча это вообще ничего не значит, главное положить хет-трик Боливии и пофиг что тебя унижают в ЛЧ а во внутреннем чемпионате стата 0+0 и две крестовины. Главное это хет-трик Боливии и кубок водокачки!
протон
протон
вчера в 19:33
Для меня лично, он круче Мбаппе
Холланд кмк более вариативен: и со второго может и дальним, и протаранить... А Мбаппе это за счет скорости, не дают пространство - все, что делать не знает)
David Young
David Young
вчера в 18:54
Насчёт совершенного не знаю, но уже звезда и отличный футболист, может в будущем стать футболистом плюс минус равным по величию и мастерству Лионелю Месси и Криштиану Роналду, как и Килиан Мбаппе, желаю Эрлингу и Килиану успехов на этом пути.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 18:49
Задатки есть.
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий
вчера в 18:46
феноменальные показатели у обеих - но чиновники игнорируют это
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