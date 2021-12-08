Бывший нападающий «Баварии»: «Холанд — будущее футбола. Совершенный игрок»

Бывший игрок мюнхенской «Баварии» Джоване Элбер высказался о двух лучших на данный момент нападающих Бундеслиги по системе гол+пас, Роберте Левандовски из «Баварии» и форварде дортмундской «Боруссии» Эрлинге Холанде:
Левандовски потрясающий. Он провел впечатляющий год с «Баварией». Роберту не нужно никому доказывать, что он умеет играть в футбол. Жаль, что он не выиграл «Золотой мяч».
Я уверен, что Холанд — это будущее футбола. Он совершенный игрок. В Бундеслиге Эрлинг забил 51 гол в 51 матче, и это говорит само за себя.
В текущем розыгрыше чемпионата Германии Левандовски забил 16 мячей в 14 матчах (лучший показатель среди топ-5 лиг) и отдал 1 голевой пас, на счету норвежца Холанда 11 мячей в 8 играх и 3 результативных передачи.
Холланд кмк более вариативен: и со второго может и дальним, и протаранить... А Мбаппе это за счет скорости, не дают пространство - все, что делать не знает)
Холланд кмк более вариативен: и со второго может и дальним, и протаранить... А Мбаппе это за счет скорости, не дают пространство - все, что делать не знает)