Бывший нападающий «Баварии»: «Холанд — будущее футбола. Совершенный игрок»

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вчера, 18:42

Бывший игрок мюнхенской «Баварии» Джоване Элбер высказался о двух лучших на данный момент нападающих Бундеслиги по системе гол+пас, из «Баварии» и форварде дортмундской «Боруссии» :

Левандовски потрясающий. Он провел впечатляющий год с «Баварией». Роберту не нужно никому доказывать, что он умеет играть в футбол. Жаль, что он не выиграл «Золотой мяч». Я уверен, что Холанд — это будущее футбола. Он совершенный игрок. В Бундеслиге Эрлинг забил 51 гол в 51 матче, и это говорит само за себя.

В текущем розыгрыше чемпионата Германии Левандовски забил 16 мячей в 14 матчах (лучший показатель среди топ-5 лиг) и отдал 1 голевой пас, на счету норвежца Холанда 11 мячей в 8 играх и 3 результативных передачи.