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«Бешикташ» хочет прервать аренду Пьянича из «Барселоны»

вчера, 09:52

«Бешикташ» хочет расторгнуть сделку по аренде Миралема Пьянича из «Барселоны», сообщает Diario Sport.

По информации источника, в турецком клубе разочарованы состоянием боснийца и хотят прервать аренду, рассчитанную до конца сезона.

Отмечается, что в «Барселоне» не видят особой нужды в возвращении Пьянича.

В текущем сезоне Миралем сыграл в 11 матчах за «Бешикташ» во всех турнирах, в которых не забил ни одного гола, но сделал 4 ассиста.

Также недавно Пьянича исключили из сборной Боснии и Герцеговины.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
вчера в 10:12
Кажется Пьянич отыгрался.
sv_1969
sv_1969
вчера в 10:03
Не надо было брать))
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