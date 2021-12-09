«Бешикташ» хочет прервать аренду Пьянича из «Барселоны»

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вчера, 09:52

«Бешикташ» хочет расторгнуть сделку по аренде из «Барселоны», сообщает Diario Sport.

По информации источника, в турецком клубе разочарованы состоянием боснийца и хотят прервать аренду, рассчитанную до конца сезона.

Отмечается, что в «Барселоне» не видят особой нужды в возвращении Пьянича.

В текущем сезоне Миралем сыграл в 11 матчах за «Бешикташ» во всех турнирах, в которых не забил ни одного гола, но сделал 4 ассиста.

Также недавно Пьянича исключили из сборной Боснии и Герцеговины.