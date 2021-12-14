КДК рассмотрит расистские выкрики фанатов

КДК рассмотрит расистские выкрики болельщиков в матче 18-го тура чемпионата России «Динамо» — «Зенит» (1:1). Об этом сообщил глава КДК Артур Григорьянц:
По матчу «Динамо» — «Зенит» рассмотрим скандирования болельщиков обоих клубов. Есть еще вопрос по сектору D101, там было «уханье» со стороны болельщиков «Динамо».
Матч москвичей против питерского клуба закончился ничьей — 1:1, по результатам которой «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ (36 очков в 18 матчах). «Зенит» — лидер чемпионата (38 очков в 18 матчах).
Доброго здоровья Вам, и успехов в следующем году.
Доброго здоровья Вам, и успехов в следующем году.
Есть видеонаблюдение.
Есть видеонаблюдение.
К сожалению, все закончится штрафами.
К сожалению, все закончится штрафами.