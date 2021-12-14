КДК рассмотрит расистские выкрики фанатов

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14 декабря 2021, 19:16

КДК рассмотрит расистские выкрики болельщиков в матче 18-го тура чемпионата России «Динамо» — «Зенит» (1:1). Об этом сообщил глава КДК Артур Григорьянц:

По матчу «Динамо» — «Зенит» рассмотрим скандирования болельщиков обоих клубов. Есть еще вопрос по сектору D101, там было «уханье» со стороны болельщиков «Динамо».