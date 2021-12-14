Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОрганизация: КДКРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

КДК рассмотрит расистские выкрики фанатов

14 декабря 2021, 19:16
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

КДК рассмотрит расистские выкрики болельщиков в матче 18-го тура чемпионата России «Динамо» — «Зенит» (1:1). Об этом сообщил глава КДК Артур Григорьянц:

По матчу «Динамо» — «Зенит» рассмотрим скандирования болельщиков обоих клубов. Есть еще вопрос по сектору D101, там было «уханье» со стороны болельщиков «Динамо».

Матч москвичей против питерского клуба закончился ничьей — 1:1, по результатам которой «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ (36 очков в 18 матчах). «Зенит» — лидер чемпионата (38 очков в 18 матчах).

Все новости
КДК отменил штраф Ваноли за опоздание на пресс-конференцию
16 марта
В КДК объяснили, почему не засчитали техническое поражение «Локомотиву»
10 марта
В «Химках» отреагировали на решение не наказывать техпоражением «Локомотив»
10 марта
«Локомотив» не накажут техническим поражением. КДК отклонил протест «Химок»
10 марта
«Химки» подали протест в КДК из-за ситуации с форвардом «Локомотива» Кухтой
07 марта
КДК РФС оштрафовал Ваноли по итогам матча «Спартак» — ЦСКА
03 марта
Сортировать
Все комментарии
PATRIOT1965
PATRIOT1965
14 декабря 2021 в 20:39
В камеру их на несколько дней и через каждый час кидать в нее по банану.
David Young
David Young ответ Capral (раскрыть)
14 декабря 2021 в 20:27
Ещё вроде бы Шарль Каборе до сих пор является игроком московского Динамо (тут я лишь предполагаю на основе того что знаю).

Доброго здоровья Вам, и успехов в следующем году.
Capral
Capral ответ David Young (раскрыть)
14 декабря 2021 в 20:23
Каюсь, забыл. Точно, еще Игбун. Приветствую Вас, Дэвид!!!
4RT
4RT
14 декабря 2021 в 20:16
Один 14ок решил что уханье это расизм и теперь все с ним "борятся".
David Young
David Young ответ Capral (раскрыть)
14 декабря 2021 в 20:05
У Сильвестра Игбуна тёмный оттенок кожи.
David Young
David Young
14 декабря 2021 в 20:05
Нельзя так себя вести.
Capral
Capral
14 декабря 2021 в 19:57
А кто в Динамо негр, кроме Н-жи? В Зените их дофига.
shlomo
shlomo
14 декабря 2021 в 19:50
Накажут клубы, а не этих мЧудиков....
beefs
beefs
14 декабря 2021 в 19:46
не уподобляйтесь Европе...
протон
протон
14 декабря 2021 в 19:39
Малком: «Я прощаю их. Счёт на табло.
6rmjhw59vq68
6rmjhw59vq68
14 декабря 2021 в 19:39
В чем проблема?
Есть видеонаблюдение.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
14 декабря 2021 в 19:32
В Европе с этим строго.
Остапчук 67
Остапчук 67
14 декабря 2021 в 19:30
Надо не пускать уродов на стадион.
К сожалению, все закончится штрафами.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
14 декабря 2021 в 19:30
А если человек просто говорит ууухххх, например ух как не попал, ух какой удар, кстати при хороших ударах все болельщики практически выкрикивают слово уххх, что теперь, запретить это слово.
drug01
drug01
14 декабря 2021 в 19:18
Надо строго наказать
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 