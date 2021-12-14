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КДК рассмотрит удаление Нобоа в матче со «Спартаком»

14 декабря 2021, 18:30
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи3 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза рассмотрит удаление полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (3:0). Глава КДК Артур Григорьянц дал свой комментарий по этому поводу:

Заседание состоится в четверг и начнется в 19:00 мск. Повестка сформирована полностью, в основном тема со скандированиями болельщиками, также бросание пиротехники болельщиками «Спартака» в игре с «Сочи». Рассмотрим удаление Нобоа, он приглашен на заседание. У Кофрие была красная карточка за фол последней надежды, мы такое не рассматриваем.

В понедельник сочинцы на своем поле обыграли «Спартак» со счетом 3:0. На 66-й минуте встречи полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа получил прямую красную карточку за фол на нападающем красно-белых Квинси Промесе.

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Все комментарии
Землянин
Землянин
15 декабря 2021 в 01:17
Думаю, чисто формально. Травмы не нанёс и никогда с подобными нарушениями не замечен. Отделаться устными внушениями и условным наказанием
Robert Petrov 1
Robert Petrov 1 ответ lotsman (раскрыть)
14 декабря 2021 в 23:54
Там дополнительное ему будут рисовать
Kolenok
Kolenok
14 декабря 2021 в 21:28
+6 матчей дисквы!
УЕСКА
УЕСКА
14 декабря 2021 в 20:59
А что там рассматривать? Красная по делу.
Leha-ha50
Leha-ha50
14 декабря 2021 в 20:59
А там вроде и так все понятно.
Евгений Перфильев
Евгений Перфильев
14 декабря 2021 в 20:47
Они рассмотрят, и Промес три матча дисквы получит.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
14 декабря 2021 в 20:15
Странно, а по ЦСКА решение приняли за три дня. Я понял, здесь просто надо доказать, что пиротехнику бросали не болелы Спартака, а провокаторы, например фаны Зенита , или Локо. А дальше по шаблону.
lotsman
lotsman
14 декабря 2021 в 20:10
Нобоа сам признал свою вину. Какое ещё расследование?
4RT
4RT
14 декабря 2021 в 20:09
Там и рассматривать нечего
kust07
kust07
14 декабря 2021 в 19:55
Грязно сыграл.красная по заслугам.
puperr
puperr
14 декабря 2021 в 19:39
Да че рассматривать, сразу бы отменили. Подумаешь на ахил наступил всей ступней, когда нога Промеса была в опорном положении.
ДАША Д
ДАША Д
14 декабря 2021 в 19:29
Сядут, водочки попьют и примут решение.
112910415
112910415
14 декабря 2021 в 19:14
Нобоа сам сразу согласился, что это красная
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
14 декабря 2021 в 19:13
Странно. Рассмотрим "бросание пиротехники болельщиками Спартака" Это безобидная шалость? Зачем же сыр- бор развели по поводу ЦСКА? Даже игру без зрителей уже провели. А Спартаку все сходит? Все понятно. Чем нахальнее себя ведут фанаты, тем меньше наказание. (чтобы не связываться)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 декабря 2021 в 19:13
У мужика отпуск уже идёт а вы отвлекаете...
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
14 декабря 2021 в 19:03, ред.
конечно отменят владелец Сочи друган президента
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
14 декабря 2021 в 18:53, ред.
И 3ий бы пробил) Если бы...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
14 декабря 2021 в 18:51
Чего рассматривать, красная по делу, может дисквалифицировать на пару матчей это другой разговор.
санек002
санек002
14 декабря 2021 в 18:48
ну правильно все в пользу питерских
Asper
Asper
14 декабря 2021 в 18:47
А что там решать, если только сколько бана накинуть. Жёстко Кристиан поступил
протон
протон
14 декабря 2021 в 18:44
Вот это чисто по питерски...а как же работники стадиона фарм клуба, которые не обеспечили порядок...а это сочи а не ЦСКА...
shlomo
shlomo
14 декабря 2021 в 18:31
Посмотрим что решат в верхах...
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