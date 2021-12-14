КДК рассмотрит удаление Нобоа в матче со «Спартаком»

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14 декабря 2021, 18:30

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза рассмотрит удаление полузащитника «Сочи» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (3:0). Глава КДК Артур Григорьянц дал свой комментарий по этому поводу:

Заседание состоится в четверг и начнется в 19:00 мск. Повестка сформирована полностью, в основном тема со скандированиями болельщиками, также бросание пиротехники болельщиками «Спартака» в игре с «Сочи». Рассмотрим удаление Нобоа, он приглашен на заседание. У Кофрие была красная карточка за фол последней надежды, мы такое не рассматриваем.

В понедельник сочинцы на своем поле обыграли «Спартак» со счетом 3:0. На 66-й минуте встречи полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа получил прямую красную карточку за фол на нападающем красно-белых .