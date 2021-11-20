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Агуэро объявит о завершении карьеры на следующей неделе

вчера, 19:35

Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро завершит карьеру из-за проблем с сердцем.

30 октября в матче 12-го тура Ла Лиги против «Алавеса» аргентинцу стало плохо. Он сел на газон. После Агуэро поднялся на ноги, держась за грудь. Тренерский штаб решил не рисковать здоровьем Серхио и заменил его на 40-й минуте матча. Обследование выявило у Агуэро серьезные проблемы с сердцем.

По данным журналиста Жерара Ромеро, который специализируется на «Барселоне», Агуэро принял решение завершить карьеру. На следующей неделе запланирована пресс-конференция, на которой будет объявлено о его уходе.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 09:55
надо жить, долго и счастливо !
пусть и без активного футбола
sash71
sash71
сегодня в 01:19
С сердечком лучше не шутить. Здоровья и успехов ему вне футбола.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
сегодня в 00:36
Когда не можешь сказать что не хочешь играть без леонельки, приходится выдумывать чтобы уйти по красоте
50 лет без побед
50 лет без побед
сегодня в 00:02
Называется пришёл с Месси поиграть. И земляка нет и играть уже не будет.
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 23:21
Жизнь важнее, чем футбол. Нужно заканчивать с футболом и лечиться.
dzvinka
dzvinka
вчера в 22:51
пусть поправляется, а футбол и по телику посмотрит, с женой и детьми.
Танк Т34
Танк Т34
вчера в 22:48
Очень странно!!!! Что медики не могли это усмотреть когда подписывали.... А Суарес все так же хорош)
NOVA
NOVA
вчера в 21:13
очень жаль!!! здоровья серхио!!!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:40
Его пример Эриксону наука...
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
вчера в 20:39
Правильное решение. Здоровья Агуэро
edubokom
edubokom
вчера в 20:24
Увидев заголовок, сьязвил, конечно. Но прочитав статью, желаю здоровья футболисту. Урок, которых много в жизни, но почему-то не всегда их запоминаешь
Брулин
Брулин
вчера в 20:12
Очень жаль, что так случилось. Завершение спортивной карьеры Куна должно было быть не таким.
Caniggia
Caniggia
вчера в 20:02
Блин, это очень страшно. Главное здоровье. Самое правильное решение завершить карьеру. С сердцем не шутят. Здоровья Серхио!
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 19:59
Здоровья Серхио, не надо рисковать своей жизнью, логичное и здравое решение!
Elliada
Elliada
вчера в 19:46
Очень жаль. Но здоровье превыше всего. Удачи в дальнейшем
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:38
Анонсируют завершение карьеры...
протон
протон
вчера в 19:37
Жесть какая. В любом случае, это лучше, чем гадать умру/не умру на поле. Здоровье важнее всего
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