Агуэро объявит о завершении карьеры на следующей неделе

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вчера, 19:35

Нападающий «Барселоны» завершит карьеру из-за проблем с сердцем.

30 октября в матче 12-го тура Ла Лиги против «Алавеса» аргентинцу стало плохо. Он сел на газон. После Агуэро поднялся на ноги, держась за грудь. Тренерский штаб решил не рисковать здоровьем Серхио и заменил его на 40-й минуте матча. Обследование выявило у Агуэро серьезные проблемы с сердцем.

По данным журналиста Жерара Ромеро, который специализируется на «Барселоне», Агуэро принял решение завершить карьеру. На следующей неделе запланирована пресс-конференция, на которой будет объявлено о его уходе.