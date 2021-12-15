«Потеряли имя, но содержание осталось прежним». «Локо» — об уходе Рангника

Руководитель по спорту и развитию в «Локомотиве» прокомментировал уход из московского клуба на должность главного тренера «Манчестер Юнайтед».

Я знаю Ральфа очень давно, я знаю, какую мощь имеет его имя. Мы работаем вместе 15 лет. Его имя стало настоящим брендом. Но один он бы ничего не смог сделать. У него всегда была отличная команда. Он окружал себя специалистами, которым давал задания и которые решали задачи. Ноу-хау и качество из нашего проекта никуда не ушло.

Может быть, мы потеряли имя, но содержание осталось прежним. А что касается привлечения игроков — всегда непросто привлекать талантливых и перспективных футболистов. Это и с Ральфом было не так легко. В будущем будет так же тяжело. Но наша сила убеждения, качество, то значение, которая имеет эмблема «Локо» и Москва — никуда не делись. Этим мы и будем пользоваться.