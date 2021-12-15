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«Потеряли имя, но содержание осталось прежним». «Локо» — об уходе Рангника

вчера, 10:11

Руководитель по спорту и развитию в «Локомотиве» Ларс Корнетка прокомментировал уход из московского клуба Ральфа Рангника на должность главного тренера «Манчестер Юнайтед».

Я знаю Ральфа очень давно, я знаю, какую мощь имеет его имя. Мы работаем вместе 15 лет. Его имя стало настоящим брендом. Но один он бы ничего не смог сделать. У него всегда была отличная команда. Он окружал себя специалистами, которым давал задания и которые решали задачи. Ноу-хау и качество из нашего проекта никуда не ушло.

Может быть, мы потеряли имя, но содержание осталось прежним. А что касается привлечения игроков — всегда непросто привлекать талантливых и перспективных футболистов. Это и с Ральфом было не так легко. В будущем будет так же тяжело. Но наша сила убеждения, качество, то значение, которая имеет эмблема «Локо» и Москва — никуда не делись. Этим мы и будем пользоваться.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:14
Ноу-хау из вашего проекта как-раз таки ушло, осталось только хау-ноу...
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 14:34
Между делом и о себе не забыл. Но все же видят, старую игру потеряли, а новую так и не нашли.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 11:19
Не заметили потерю бойца
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:11
Может с новым тренером всё наладится!
112910415
112910415
вчера в 10:50
содержание, конечно, убедительное ...
p232q6g4nkcy
p232q6g4nkcy
вчера в 10:23
Доведут дрезину корнетки и гисдоболы до цугундера
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 10:14
И результаты сразу пошли вниз.
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