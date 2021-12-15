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Цорн: «„Локомотив“ хочет играть не в тот футбол, в который играл Николич»

вчера, 10:48

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн поделился мыслями об отставке Марко Николича, который возглавлял «железнодорожников» с мая 2020 по октябрь 2021 года.

Исходя из стратегии, мы хотим играть в другой футбол. Не такой, в который играл Марко. Чтобы развивать таланты, наращивать стоимость игроков — нужен другой стиль. По стратегии стоимость команды должна быть около 250 млн евро — для этого нужно показывать современный, быстрый футбол. Руководство дало задачу перестроить игру команды на атакующую, привить высокий прессинг. Марко этого не показывал. У нас было три аспекта, когда приглашали Гисдоля: 1) человек понимал философию Ральфа и его футбол; 2) мы сами понимали, как он будет работать с командой; 3) он был доступен на рынке. Нам не пришлось платить большие отступные.

Также в «Локомотиве» высказались об уходе Ральфа Рангника в «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:13
У Николича хотя бы был футбол
Интересный футбол ставит Гисдоль - большое количество голов, розыгрышей у своих ворот.
Пока Гисдоль Николича не превзошёл. А футбол Николича мне нравился
За адекватность
За адекватность
вчера в 15:00
Как говорится, "гладко было на бумаге, да забыли про овраги". Лозунги, стратегия развития, Москва превращается в Старые Васюки, Васюки в Нью Москву и в Васюках состоится первой в истории мироздания межпланетный шахматный турнир все это конечно прекрасно. Но пока только освоили бюджет на летние трансферы, и на выходе провал в игре что в ЕК, что в РПЛ после ухода Николича. По поводу Гисдоля на мой взгляд делать какие-то выводы рано. Сейчас у него будет достаточно времени провести полноценную подготовку команды, донести до игроков, в какой футбол нужно играть и отработать на практике в товарищеских матчах. А после возобновления чемпионата продемонстрировать это в РПЛ. Хочется надеяться, что все эти разумные речи по стратегии воплотятся в жизнь, и получится в российских реалиях создать клуб наподобие РБ "Зальцбург", клуб играющий в современный футбол, в котором молодые игроки будут расти и прогрессировать, а не как это частенько бывает, после "успешного освоения" очередного бюджета что-то пойдет не так, рЭволюционЭры с чувством выполненного долга и полными карманами отбудут восвояси, а "Локо" останется у разбитого корыта. Как обычно личное субъективное мнение.
13 RUS
13 RUS
вчера в 14:56
Цорн: «„Локомотив“ хочет играть в пердивный футбол, а не в который играл Николич»
13 RUS
13 RUS
вчера в 14:55
Точно теперь жди аномалий. Цорн интервью дал...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 14:19
Заигрался немчура, пора этого Цорна пинком проводить домой.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 13:56
Пирамида из денег, футбол тут лишний
YVG
YVG
вчера в 12:52
Гнать цорна нужно вон и быстрее, результаты его работы видны уже через месяц.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 12:47
Странная логика у цорна, хотя у человека поработвшего в спартаке другой логики быть не может, пример увольнение Витории.
berda2003
berda2003
вчера в 12:38
неужели в локомотиве не понимают, что этот немчура, ч/з полгода рванёт в англию: курка, яйки для него там, а тут чистый развод...
stanichnik
stanichnik
вчера в 12:21
Локомотив при Николиче бронзовые медали завоевал и очередной Кубок, а с Гиздолем с аутсайдерами не всегда справиться может.
1bear
1bear
вчера в 11:53
ну-ну,"играть в другой футбол" ...При Николиче какой-никакой,а футбол был,а сейчас в ЛЕ - полный северный лис,а в чемпионате,если бы не задел начала сезона,сейчас бы за выживание боролись...
DXTK
DXTK
вчера в 11:35
шарлатан........
Главный судья
Главный судья
вчера в 11:32
Вот прям смешно его читать...Локомотив летом потратил больше всех денег на усиление...он хочет играть в быстрый футбол со Смоловым в нападении??.....Локомотив показывает такой же унылый футбол в рпл как и другие московские клубы ( кроме Динамиков)...в еврокубках вообще 79а..я ...а он говорит про подорожание состава...вот прям в тупую вот так врать всем я прям в восторге....
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 11:17
Мы хотим играть в другой футбол. И желательно в фнл. Может хоть там сможем стать чемпионом
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 11:12
сча Семина опять позовут
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 11:11
Кому , что а Цорну все стоимость игроков. Ну что игру сейчас немец показал , как вы хотели...??? Спартак развалил теперь пошел в депо
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:11
До чего же су-ка этот Цорн((( В КБ начудил так его 56ы в Локо взяли(((
амурец
амурец
вчера в 11:09
сейчас Локомотив вообще не в какой футбол не играет
5g4bfrd32urv
5g4bfrd32urv
вчера в 10:59
Разве что у Динамо что-то получается в этом плане
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 10:58
При Николиче хоть что-то было видно в плане игры, а сейчас все больше бардака...Из уст эффективного Цорна это звучит как-то цинично...
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 10:56
в России в такой футбол никто играть не будет потому что все играют по старинке как у Сёмина или Слуцкого или Черчесова
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 10:54
Давай Цорн, докажи что в России эти методы не работают
112910415
112910415
вчера в 10:52
эффективному менеджеру невозможно не поверить ! )
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