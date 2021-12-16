Шварц признан лучшим тренером РПЛ в ноябре-декабре

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вчера, 10:13

Наставник «Динамо» признан лучшим тренером Российской Премьер-Лиги по итогам ноября и декабря.

Бело-голубые в 5 матчах набрали 13 очков. На зимний перерыв «Динамо» ушло на 2-м месте в РПЛ .

Решение о признании Шварца лучшим было единогласно принято болельщиками, экспертами лиги и телевидения.

Также на награду претендовали Сергей Семак («Зенит»), Андрей Талалаев («Ахмат»), Игорь Осинькин («Крылья Советов») и Игорь Шалимов («Урал»).

15 декабря «Динамо» объявило о продлении контракта со Шварцем.