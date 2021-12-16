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Шварц признан лучшим тренером РПЛ в ноябре-декабре

вчера, 10:13

Наставник «Динамо» Сандро Шварц признан лучшим тренером Российской Премьер-Лиги по итогам ноября и декабря.

Бело-голубые в 5 матчах набрали 13 очков. На зимний перерыв «Динамо» ушло на 2-м месте в РПЛ.

Решение о признании Шварца лучшим было единогласно принято болельщиками, экспертами лиги и телевидения.

Также на награду претендовали Сергей Семак («Зенит»), Андрей Талалаев («Ахмат»), Игорь Осинькин («Крылья Советов») и Игорь Шалимов («Урал»).

15 декабря «Динамо» объявило о продлении контракта со Шварцем.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 15:03
Вполне правильное признание.
Capral
Capral
вчера в 12:03, ред.
Эх, ребята, жаль, не видели вы работу Шварца в Германии, там, было, на что посмотреть.....
1bear
1bear
вчера в 11:54
ожидаемое решение - поддерживаю!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:51
Согласен,пока хорош!
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 11:48
Иван Иванович, Дружище, как говорится- чистая девятка!!!!!!!
+1000000000000000000000000000000000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Capral
Capral ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 11:46, ред.
У Сирожи пол состава не играло!!!
stanichnik
stanichnik ответ nikoladolgov (раскрыть)
вчера в 11:45
Доброго Здоровья, nikola!
В мае, когда Осинькин в очередной раз обыграет Шварца, поймут, как они ошиблись с выбором.
sv_1969
sv_1969 ответ nikoladolgov (раскрыть)
вчера в 11:09
Согласен с Вами!
sv_1969
sv_1969 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 11:09
Думаю сути не меняет))
YVG
YVG
вчера в 11:05
Березуцкий лучше был, однозначно.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 11:02
Молодец! Заслужил!
ОПС
ОПС
вчера в 11:01
Молодец! Надо продолжать в том же духе.
Caniggia
Caniggia
вчера в 10:56
А Сирожа от Шварца еле очко спас в последнем матче!
particular
particular
вчера в 10:44
В нынешней толпе перебежчиков, временщиков и пожарных, совсем не сложно получить признание... Хотя бы, на некоторое время :)
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:37
Правильное решение.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 10:30
Осинькин то как тренер получше будет !
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 10:29
Он сИрОжа.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 10:28
Справедливое решение хотя я пассчитывал, что им станет Осинькин.
9fk6jbdp9a5q
9fk6jbdp9a5q
вчера в 10:28
Поздравляем Шварц с таким достижением.
sv_1969
sv_1969
вчера в 10:21
А как же СерОжа???))
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