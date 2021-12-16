Шварц признан лучшим тренером РПЛ в ноябре-декабре

Наставник «Динамо» Сандро Шварц признан лучшим тренером Российской Премьер-Лиги по итогам ноября и декабря.
Бело-голубые в 5 матчах набрали 13 очков. На зимний перерыв «Динамо» ушло на 2-м месте в РПЛ.
Решение о признании Шварца лучшим было единогласно принято болельщиками, экспертами лиги и телевидения.
Также на награду претендовали Сергей Семак («Зенит»), Андрей Талалаев («Ахмат»), Игорь Осинькин («Крылья Советов») и Игорь Шалимов («Урал»).
15 декабря «Динамо» объявило о продлении контракта со Шварцем.
+1000000000000000000000000000000000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
+1000000000000000000000000000000000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
В мае, когда Осинькин в очередной раз обыграет Шварца, поймут, как они ошиблись с выбором.
В мае, когда Осинькин в очередной раз обыграет Шварца, поймут, как они ошиблись с выбором.