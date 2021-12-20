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«Барселона» договорилась о контракте с Кавани

вчера, 17:26

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани в ближайшее время, скорее всего, сменит команду. Сообщается, что игрок «Манчестер Юнайтед» продолжит карьеру в Испании. Его пытается заполучить «Барселона». По информации СМИ, стороны согласовали контракт, рассчитанный на полтора года.

Уточняется, что 34-летний уругваец согласился на сниженную зарплату в первые шесть месяцев, что будет компенсировано в последний год контракта.

Для закрытия сделки требуется согласие «Манчестер Юнайтед». Если «красные дьяволы» захотят расторгнуть соглашение с Кавани, Эдинсон присоединится к «Барселоне» уже в январе.

В нынешнем сезоне Кавани в 8 играх за «красных дьяволов» забил один гол.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:14
Им нужен футболист который умеет завершать атаки, а моменты они создают кучу, думаю Кавани будет полезен
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 19:45
Отличный некогда игрок. Жаль, что как и Ибра, как и Швайнштайнгер, не реализовал себя полностью на Олд Траффорд. Слишком поздно они попали в этот клуб.
Agent_marsa
Agent_marsa
вчера в 18:47
Что то не понял, 33 летний Суарес это было плохо, а 34 летний Кавани это хорошо для барсы?
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 18:22
Покойся с миром, Барселона. Это полный крах.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:21
Пошла движуха.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:15
Его лучшие годы уже прошли.
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 17:59
Против Кавани ничего не имею, но получается в Барсе будут завершать карьеру бывшие звезды, Как в Клубах МЛС или Арабских чемпионатов.
DEIVID_777
DEIVID_777 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 17:43
Ну, так Соболева и бесплатно никто Барсе в январе не отдаст.
sv_1969
sv_1969 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 17:43
Вот уж умеете рассмешить))) +++
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:31
Кроме шуток, но Соболев сейчас сильнее Кавани
shlomo
shlomo
вчера в 17:27
Что то не там Барса игроков ищет...
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