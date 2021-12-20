«Барселона» договорилась о контракте с Кавани

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани в ближайшее время, скорее всего, сменит команду. Сообщается, что игрок «Манчестер Юнайтед» продолжит карьеру в Испании. Его пытается заполучить «Барселона». По информации СМИ, стороны согласовали контракт, рассчитанный на полтора года.
Уточняется, что 34-летний уругваец согласился на сниженную зарплату в первые шесть месяцев, что будет компенсировано в последний год контракта.
Для закрытия сделки требуется согласие «Манчестер Юнайтед». Если «красные дьяволы» захотят расторгнуть соглашение с Кавани, Эдинсон присоединится к «Барселоне» уже в январе.
В нынешнем сезоне Кавани в 8 играх за «красных дьяволов» забил один гол.