«Челси» хочет подписать полузащитника «Вулверхэмптона»

Полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш попал в сферу интересов «Челси».
Лондонский клуб намерен укрепить линию полузащиты в январе, а португалец является одной из главных трансферных целей «синих». «Вулверхэмптон» готов продать своего игрока за 45 млн евро.
В нынешнем сезоне Невеш провёл 18 матчей в составе «волков», записав на свой счёт 1 гол и 1 результативную передачу.
Ему всего 24 года , а кажется что он уже цевую вечность играет в АПЛ.
Игрок когечно же добротный, и пас отдать может, и пробить по воротам.
Ему всего 24 года , а кажется что он уже цевую вечность играет в АПЛ.
Игрок когечно же добротный, и пас отдать может, и пробить по воротам.