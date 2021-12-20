«Челси» хочет подписать полузащитника «Вулверхэмптона»

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вчера, 09:00

Полузащитник «Вулверхэмптона» попал в сферу интересов «Челси».

Лондонский клуб намерен укрепить линию полузащиты в январе, а португалец является одной из главных трансферных целей «синих». «Вулверхэмптон» готов продать своего игрока за 45 млн евро.

В нынешнем сезоне Невеш провёл 18 матчей в составе «волков», записав на свой счёт 1 гол и 1 результативную передачу.