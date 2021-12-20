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«Челси» хочет подписать полузащитника «Вулверхэмптона»

вчера, 09:00

Полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш попал в сферу интересов «Челси».

Лондонский клуб намерен укрепить линию полузащиты в январе, а португалец является одной из главных трансферных целей «синих». «Вулверхэмптон» готов продать своего игрока за 45 млн евро.

В нынешнем сезоне Невеш провёл 18 матчей в составе «волков», записав на свой счёт 1 гол и 1 результативную передачу.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:37
Невешу давно пора на повышение, волки не его потолок.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 12:47
Грановская знает куда метит.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:37
Статистика так себе!
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 11:28
То Тчуамени, то Невеш.
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 11:12
Может быть нужно подписать.
mihaluch
mihaluch
вчера в 09:21
Главное надёжность а не результативноть.
A.S.A
A.S.A
вчера в 09:17
Португальский игрок уже давно перерос уровень "волков".
Ему всего 24 года , а кажется что он уже цевую вечность играет в АПЛ.
Игрок когечно же добротный, и пас отдать может, и пробить по воротам.
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:13
Довольно умный игрок
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