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Райола назвал клубы, в которые может перейти де Лигт

вчера, 10:32

Мино Райола, агент защитника «Ювентуса» Матийса де Лигта, рассказал, в каких клубах может продолжить карьеру его клиент.

Я думаю, все мы знаем, в какие команды нужно перейти де Лигту, чтобы сделать следующий шаг в своей карьере. Посмотрим на ситуацию летом.

Переход в Английскую Премьер-Лигу? Это может быть и «Барселона», «Реал» или ПСЖ.

По данным СМИ, де Лигт не может договориться об условиях нового контракта с «Ювентусом».

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протон
протон
вчера в 20:36
Де Лигт назвал агентов, которые могут занять место Райолы
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
вчера в 12:16
Хотел написать "Это его право", но меня опередили. Жаль...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 11:40
Всем хочется играть в великом Реале.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 11:26
де Лигт не может договориться об условиях нового контракта с «Ювентусом»

Этот юнец в Ювентусе и так получает ЗП на космос уровне...и хочет ещё больше)) ну и Райоле выгоднее продать его в другой клуб, дабы получить свою прибыль.
sfmvgv945jey
sfmvgv945jey
вчера в 10:55
Лучше всего в Реал
beefs
beefs
вчера в 10:46
ну это его личное желание, имеет право...
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