Райола назвал клубы, в которые может перейти де Лигт

Мино Райола, агент защитника «Ювентуса» Матийса де Лигта, рассказал, в каких клубах может продолжить карьеру его клиент.
Я думаю, все мы знаем, в какие команды нужно перейти де Лигту, чтобы сделать следующий шаг в своей карьере. Посмотрим на ситуацию летом.
Переход в Английскую Премьер-Лигу? Это может быть и «Барселона», «Реал» или ПСЖ.
По данным СМИ, де Лигт не может договориться об условиях нового контракта с «Ювентусом».
Этот юнец в Ювентусе и так получает ЗП на космос уровне...и хочет ещё больше)) ну и Райоле выгоднее продать его в другой клуб, дабы получить свою прибыль.
Этот юнец в Ювентусе и так получает ЗП на космос уровне...и хочет ещё больше)) ну и Райоле выгоднее продать его в другой клуб, дабы получить свою прибыль.