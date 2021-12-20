Райола назвал клубы, в которые может перейти де Лигт

Мино Райола, агент защитника «Ювентуса» , рассказал, в каких клубах может продолжить карьеру его клиент.

Я думаю, все мы знаем, в какие команды нужно перейти де Лигту, чтобы сделать следующий шаг в своей карьере. Посмотрим на ситуацию летом.