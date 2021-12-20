«Ньюкасл» хочет пригласить в команду Джеко

Английский «Ньюкасл» готов потратиться на подписание ветерана «Интера» Эдина Джеко. «Сороки» в ближайшее трансферное окно собираются усилить свой состав, чтобы избежать вылета из АПЛ.
В составе миланской команды за 23 игры Джеко забил 11 голов.
35-летний босниец связан контрактом с «Интером» до лета 2023 года. Его рыночная стоимость равняется 4 млн евро.
Если переходить, то летом, за деньгами. Но, по мне, там сам Ньюкасл может найти вариант лучше.
Если переходить, то летом, за деньгами. Но, по мне, там сам Ньюкасл может найти вариант лучше.