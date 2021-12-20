«Ньюкасл» хочет пригласить в команду Джеко

1640029954

вчера, 22:52

Английский «Ньюкасл» готов потратиться на подписание ветерана «Интера» . «Сороки» в ближайшее трансферное окно собираются усилить свой состав, чтобы избежать вылета из АПЛ .

В составе миланской команды за 23 игры Джеко забил 11 голов.

35-летний босниец связан контрактом с «Интером» до лета 2023 года. Его рыночная стоимость равняется 4 млн евро.