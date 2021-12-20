ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

«Ньюкасл» хочет пригласить в команду Джеко

вчера, 22:52

Английский «Ньюкасл» готов потратиться на подписание ветерана «Интера» Эдина Джеко. «Сороки» в ближайшее трансферное окно собираются усилить свой состав, чтобы избежать вылета из АПЛ.

В составе миланской команды за 23 игры Джеко забил 11 голов.

35-летний босниец связан контрактом с «Интером» до лета 2023 года. Его рыночная стоимость равняется 4 млн евро.

Все новости
СлухиПСЖ не захотел продавать Маркиньоса за 85 млн евро
Сегодня, 19:06 Комментарии3
Слухи«Реал» готов платить Модричу 8 млн евро в год
Сегодня, 18:30 Комментарии9
СлухиОнана согласился на переход в «Интер»
Сегодня, 17:32 Комментарии5
СлухиМарсьяль хочет перейти в «Севилью»
Сегодня, 16:47 Комментарии3
Слухи«Наполи» поспорит с «Челси» за трансфер защитника Салаи
Сегодня, 16:38 Комментарии5
СлухиКастильехо может перейти в «Дженоа»
Сегодня, 15:16 Комментарии2
Все комментарии
d6m3852pgext
d6m3852pgext
сегодня в 06:44
Вряд ли Джеко согласится
DEIVID_777
DEIVID_777
вчера в 23:45
Джеко нет смысла уходить из Интера который выиграет скудетто, ещё и в плэй офф ЛЧ играть.
Если переходить, то летом, за деньгами. Но, по мне, там сам Ньюкасл может найти вариант лучше.
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 23:26
Это возможно.
Cat01
Cat01
вчера в 22:53
Хорошо надо делать
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100