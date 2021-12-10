Селихов — лучший футболист группового этапа ЛЕ по версии WhoScored

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вчера, 22:41

Вратаря московского «Спартака» признали лучшим игроком группового этапа Лиги Европы по версии аналитического портала WhoScored.

Александр отразил оба 11-метровых удара в поединках группового этапа турнира.

В гостевой игре с «Лестером» (1:1) Селихов парировал пенальти от нападающего Джейми Варди на 77-й минуте. Это спасение помогло «красно-белым» отстоять гостевую ничью.

Накануне Александр своим сейвом вывел «Спартак» в плей-офф Лиги Европы. На 98-й минуте он отразил пенальти от нападающего «Легии» Томаша Пекхарта.

Напомним, «красно-белые» обыграли варшавскую «Легию» в последнем групповом матче турнира (1:0) и вышли в плей-офф Лиги Европы с первого места.