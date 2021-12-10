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Селихов — лучший футболист группового этапа ЛЕ по версии WhoScored

вчера, 22:41

Вратаря московского «Спартака» Александра Селихова признали лучшим игроком группового этапа Лиги Европы по версии аналитического портала WhoScored.

Александр отразил оба 11-метровых удара в поединках группового этапа турнира.

В гостевой игре с «Лестером» (1:1) Селихов парировал пенальти от нападающего Джейми Варди на 77-й минуте. Это спасение помогло «красно-белым» отстоять гостевую ничью.

Накануне Александр своим сейвом вывел «Спартак» в плей-офф Лиги Европы. На 98-й минуте он отразил пенальти от нападающего «Легии» Томаша Пекхарта.

Напомним, «красно-белые» обыграли варшавскую «Легию» в последнем групповом матче турнира (1:0) и вышли в плей-офф Лиги Европы с первого места.

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Все комментарии
ZIBO rock
ZIBO rock ответ RamonCSKA (раскрыть)
сегодня в 14:49
При чем лучщие сейвы?! Да потому, что не пересматривать же мне все игры! А про пас ты не прав, у него 2-е (возможно больше), если не ошибаюсь голевых, ну одна уж точно, с вашими в четвертьфинале кубка, когда Спартак в меньшинстве выиграл! Что что, а выносы мяча у Максименко гораздо чаще доходят до своих нежели у Селихова! Предголевых передач у Максименко уж точно с пяток! А вот то что психически он не подкован - согласен!
Alice Tract
Alice Tract
сегодня в 12:40
Помнится, во период отличной игры Максименко случился матч, когда Макси пропускал игру из-за перебора желтых и его место должен был занять Селихов. В спартаквских пабликах началась истерика, так как "Селихов сдал, расклеился, уже не торт, не вывозит даже в ФНЛ за двойку и молодежку", делились нарезками его ляпов похлеще легендарного Малколма Баду. Да и тот его матч (как и первый в этом сезоне) подтверждалм опасения, что Селихов стал неуверенным, нервничающим, неуклюжим медлительным вратарем.
Но сейчас все эти люди, и я в том числе, радостно переобцваются в прыжке.
протон
протон
сегодня в 12:04
как же я рад за Сашу Селихова.2 года травмы мучали,потерял место в воротах,уже мыслями был об уходе из клуба,и теперь ему воздается за все невзгоды!Дальше основа сборной я в этом уверен!
Спасибо парни,огромное!!!Очень надеюсь что Руя Виторию не уволят и дадут шанс+купят ему игроков необходимых.Пусть многое не получается,но надо смотреть на вещи объективно,у нас слишком много потерь в составе чтобы на что-то расчитывать,1 место в группе это большое чудо в нынешних обстоятельствах и заслуга всех игроков и тренерского штаба,выжали максимум!
RamonCSKA
RamonCSKA ответ ZIBO rock (раскрыть)
сегодня в 11:40
Да причём тут лучшие сейвы, ногами это не отбивать, а умение отдать пас и вынести прицельно под прессингом, из ворот он часто не выходит на подачи где кулаком можно выбить, я уже молчу про психическое состояние после неудач, что вообще главный критерий классного вратаря, Акинфеев если лажает допускает ляп, то потом он не плывёт, в отличии от того же Джанаева или Максименко и такое у него с молодежного возраста
санек002
санек002 ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 11:04
ОН НЕ ЗАЗВЕЗДИТСЯ!НЕ ТОТ ВОЗРАСТ!УДАЧИ ЕМУ И ЗДОРОВЬЯ!
ZIBO rock
ZIBO rock ответ RamonCSKA (раскрыть)
сегодня в 10:44
Не поленился и посчитал в видео "дучшие сейвы Максименко", итог: 6 ударов отбито руками, 1 ногами и 2 на ленточке штрафной (на выходе)! Скажешь "я же говорил что ногами не умеет", отвечу: тяжело отбивать ногами когда мяч летит в верхний угол ворот!
kust07
kust07 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 10:39
Сафонов неплохой вратарь,но нервничает много,иногда нелепые случайности бывают у него. У Селихова на данный момент игра пошла вверх,на подъёме, и с нервишками нормально все и обрёл уверенность. Дай бог чтобы было и дальше так. Но хочется выделить ещё одного вратаря это молодой воротчик Локо. Фантастически играет.Если учесть,что он ещё школьник ,то воббще бомба. Вратарь Локо это будущее нашей страны
lotsman
lotsman
сегодня в 10:36
Молодец! Только бы не зазвездился. Такое бывает.
Некакойшенко
Некакойшенко
сегодня в 10:29
Вот так вот. Знай наших. С победой, Саня.!!!!
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 10:16
Очень высокая оценка, а ведь он в своё время уже хотел уходить, спасовав перед каким-то Максименко...
RamonCSKA
RamonCSKA ответ ZIBO rock (раскрыть)
сегодня в 10:00
Во всем соглашусь, кроме того что Максименко классный вратарь, он высокий и не играет почти на выходах, в рамке остаётся и ногами полный 0, его сильная сторона была игра в рамке то его убрали , то что и этот навык утратил
Брулин
Брулин
сегодня в 09:57
Голкипер красава, можно смело его вывести на МВП матча, решающая была именно его игра и кто бы не говорил, что пенальти это лотерея для обоих игроков, но все же чуйка, реакция, физуха. Потащил, красава) приятно будет видеть в плей офф российский клуб
112910415
112910415
сегодня в 09:07
вот уж порадовал, так порадовал !
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 08:49
Приятно смотреть на "8.0" на зеленом фоне в солидной компании!

Кстати, не вижу, на вышеуказанном фоне, герба ЦСКА?))

(Хотелось бы узреть, по этому поводу, коммент юзера "ЦСКА ПЕРВЫЙ"?)
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 08:17
Рад за Александра. Главное – не сбавлять обороты 💪
vovan32
vovan32
сегодня в 08:16
Ещё годик в такой форме и уйдёт в Европу
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 06:16
Сейчас спартачи зазвездят Сашу и он быстро погаснет.
ABir
ABir
сегодня в 06:02
Саша занял пост в воротах Спартака в самое непростое для Команды время. Своей игрой вселил уверенность в игроков обороны и атаки, и буквальной втащил Спартак в 1/8 ЛЕ
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 05:00
В сборную бы его с поляками. Мало ли что. Мож дело до пенки дойти, да и вообще с моральной стороны неплохо было было напряч соперника).
Верг
Верг
сегодня в 04:26
Селихов герой, терперь не могу все что связано с рфпл, но тут мой поклон, молодец Саня!
Doping87
Doping87
сегодня в 03:54
Когда лучшим в матче является вратарь, значит команда его много раз подставила.
ОПС
ОПС
сегодня в 03:47
Это же здорово. Молодец!
49t234uya7wu
49t234uya7wu
сегодня в 03:07
Это очень круто
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 02:19
Молодец Селихов. И это при том что он не играл во всех матчах. Если бы он защищал ворота с самого начала группового этапа я думаю Спартак бы меньше пропустил.
ZIBO rock
ZIBO rock ответ RamonCSKA (раскрыть)
сегодня в 01:16
Никто дифирамбы не поет, но такие матчи запоминаются на всю жизнь, когда 98 минута и решается вылетаешь ты из еврокубка или же занимаешь 1 место в группе! И что касается Селихова, я как сейчас помню его слезы счастья после игры, когда он вышел в основе с Арсеналом, парень однозначно любит футбол в себе! Он и из Спартака то хотел уйти потому что хотел играть!
По Максименко - вратарь он отличный но в ответственных матчах у него дрожат колени, видимо из-за боязни подвести команду он перегорает! Обретет уверенность в себе как Сафонов и тогда еще себя покажет!
Джанаев?! Он в Рубин перебрался и уже через короткое время стал основным да и по итогам сезона был признан болельщиками лучшим игроком клуба (заметь, не спартаковцами!) Впрочем и я тогда был с ними согласен что Джанаев в том сезоне был лучшим вратарем! Да и в Ростове его признавали лучшим игроком неоднократно! Он и сейчас в Сочи неплох, если не ошибаюсь он Акинфееву ровесник! Что говорить если и в этом году многие околофутбольные люди говорили что в сборной на воротах должен стоять Джанаев! Да и вообще никто и никогда из спартачей не делал себе кумира из вратарей как вы из Акинфеева и уж точно никому не пел дифирамбы как вы своему!!
протон
протон
сегодня в 01:01
В стыках весьма вероятны серии пенальти. Валерию Георгиевичу следует задуматься. Похоже, Саша Селихов очень хороший вариант.
протон
протон
сегодня в 01:00
Браво, Александр! После того как 2 года не играл! Многие говорили, что завершит карьеру, а ты вернулся и как вернулся! Браво!!!
1bear
1bear
сегодня в 00:52
Селихов - молодчина - вытащил клуб в плей-офф !
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 00:45
У Бердыева в Рубине, а потом в Ростове, было ещё хуже и в плане короткой скамейки, а фактически ее не было, и в плане финансов. У Спартака бабла космос, если сравнить с тем же Ростовом, времён КББ. В Рубине, имею в виду годы после чемпионских, когда были проданы Домингес, Ансальди и др. Одно схоже. Выдавили Бердыева, а потом появились и́ игроки, и бабло, что в Рубине, что в Ростове. Да и по характеру, чем-то похожи. Молча делают свою работу.
RamonCSKA
RamonCSKA ответ ZIBO rock (раскрыть)
сегодня в 00:35
Ну довольно рано спартаковцы поют дифирамбы, также пели Максименко и где он?про джанаева лучше не вспоминать, то что выдающийся отрезок селихов провёл в своей карьере это бесспорно
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